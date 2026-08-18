SUVE ČESME OKO BANJALUKE: Građani u prigradskim naselja danima bez vode

MEŠTANI mnogih banjalučkih naselja poput Lipovac, Radnjača i Mišin Han i Piskavice izašli su na ulice i mirnim protestom izrazili oštro nezadovoljstvo zbog višednevnih restrikcija u vodosnabdevanju. Takođe se dešavalo i da nemaju vodu po sedam dana. Vode nema jer su česti kvarovi na vodovodnoj mreži, a nova koja je trebalo da bude izgrađena nije urađena.

FOTO: GROK AI

Okupljeni građani, koji predstavljaju na stotine domaćinstava, poručili su da je okupljanje samo "protest opomene" da hitna pitanja moraju biti rešena, jer danima nemaju osnovne uslove za život.

Razočarani i iscrpljeni od svakodnevne borbe, meštani poručuju da im je strpljenje na izmaku. Ukoliko ubrzo ne stigne trajno rešenje, najavili su novo, još masovnije okupljanje.

Više puta apelovali su na gradske vlasti i banjalučki "Vodovod" tražeći trajno rešenje, ali su umesto toga u tropskim letnjim mesecima iznova suočeni sa praznim cevima, suvim česmama i restrikcijama.

- Ovo je bruka i sramota, sedmi dan smo bez vode, kako decu okupati. Nas 12 ima u kući, to je sramota - govore ogorčeni meštani banjalučkih naselja bez vode.

Gubitak U POSLEDNjE dve godine "Vodovod AD" Banjaluka imao je 7,5 miliona KM gubitaka, sa skoro 400 zaposlenih radnika. Ogromni su gubici vode u sistemu, koji je u ozbiljnom problemu, poručio je poslanik NSRS Nebojša Vukanović.

Nedodstatak vode je pogodio veliki broj domaćinstava Potkozarja koja pripadaju Banjaluci, jer nemaju vodu za stoku danima. Iz banjalučke uprave su pozivali poljoprivrednike u potkozarskim selima da se jave nadležnima u svojim mesnim zajednicama kako bi im voda bila dostavljena putem cisterni. Šef Odseka za poslove civilne zaštite i Profesionalne TVSJ Grada Dragan Babić naglasio je da je najbrži put za dostavu vode putem cisterni.

- Vlasnici plastenika i svi oni koji su još od proglašenja vanredne situacije stekli pravo na besplatnu dostavu vode treba da se jave u svoje mesne zajednice - naglasio je Babić.

Naglasio je da preduzimaju sve mere kako bi se održao sistem i ublažile posledice koje su dovele do vanredne situacije.

- Pozivamo građane koji imaju potrebu za dostavom pitke vode da se obrate svojim mesnim zajednicama. Sve prijavljene potrebe nastojimo da rešimo u roku od 24 časa. Dostava vode u potkozarskim selima je, ponavljam, besplatna - napomenuo je Babić.