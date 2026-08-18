NOVA USLUGA USKORO U BILEĆKOM VRTIĆU: Boravak u jaslicama za 200 KM

BILEĆA prvi put dobija jasličke grupe, a roditelje najmlađih očekuje cena od 200 KM za celodnevni, odnosno 170 KM za poludnevni boravak. Nova usluga trebalo bi da olakša povratak roditelja na posao nakon isteka porodiljskog odsustva.

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Otvaranje jasličkih grupa u novom vrtiću predstavlja novinu za Bileću i jednu od najvažnijih tema sa poslednje sednice Skupštine opštine.

Načelnik Miodrag Parežanin ocenio je da će jaslice posebno značiti roditeljima koji nakon godinu dana porodiljskog odsustva moraju da se vrate na posao.

- Svi roditelji koji imaju decu tog uzrasta znaju kakvi problemi nastaju kada prođe godina dana porodiljskog odsustva i kada treba da se vrate na posao. Prvi put se susrećemo sa jasličkim grupama u našem gradu. Zato je novi vrtić odlična stvar - rekao je Parežanin.

Prema predloženom modelu, celodnevni boravak koštaće 200 KM i podrazumeva tri obroka, dok će za poludnevni boravak, sa dva obroka, roditelji izdvajati 170 KM. Parežanin kaže da je cena određena na osnovu procenjenih ekonomskih troškova i da je u rangu cena u gradovima u okruženju.

Izveštaji NA poslednjoj sednici su, pored pitanja vezanih za novi vrtić, usvojeni i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju više javnih ustanova i preduzeća. Jednoglasnu podršku dobili su izveštaji Doma kulture, Opštinske BO, "Prosvjete", TVSJ, kao i inspekcijske i komunalne policije.

- Sve je ovo podložno promenama, jer se prvi put susrećemo sa ovakvim vidom organizacije. Kada budemo imali mesečne i polugodišnje izveštaje i vidimo stvarne troškove, moguće je da dođe i do određenih promena - rekao je načelnik.

Odbornik SDS Srđan Samardžić nije osporio samu cenu celodnevnog boravka, ali je postavio pitanje odnosa između poludnevnog i celodnevnog boravka.

- Meni sama cena možda čak nije ni prevelika. Najviše mi smeta što su poludnevni i celodnevni boravak praktično izjednačeni, jer iznose 170, odnosno 200 KM - rekao je Samardžić, izrazivši nadu da u narednim godinama neće biti novih poskupljenja.