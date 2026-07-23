IMOVINU SPC UZURPIRAJU I TAJKUNI I ISLAMSKA VERSKA ZAJEDNICA: Crkvi u Bugojnu otimaju poslednjih 300 kvadrata

OD početa ove godine u Federaciji BiH zabeležene su desetine slučajeva otimanja imovine SPC koja se upisuje na privatne vlasnike Bošnjake ili na Islamsku versku zajednicu BiH ili na opštine u Federaciji kao "državna imovina", a opštine je prodaju ili poklanjaju kome žele!

Crkva Zenica foto SRNA

Poslednji slučaj otimanja otkriven u Bugojnu gde je 300 kvadratnih metara crkvenog zemljišta parohije na meti lokalnih moćnika i političara bliskim Stranci demokratske akcije. Paroh bugojanski Slaviša Đurić kaže da je reč o porodici Idrizović, koja želi da prisvoji imovinu, uticajem na opštinski katastar i urbanizam.

Ova parcela je poslednji posed SPC u Bugojnu i već je bila predmet spora, ali je 2019. pravosnažno vraćena u posed SPC, nakon što je 2013. godine Opština Bugojno otela i poklonila Islamskoj verskoj zajednici znatan deo imovine SPC, koja je na tom mestu kasnije izgradila i objekat.

- Ovo je zgrada inata. Molio sam gospodina muftiju da se obustave radovi. On kaže da je Islamska zajednica u pravu - priča paroh Slaviša Đurić.

Uzimaju srpska groblja Ove godine opštinski sud u Mostaru upisao je u katastar dva groblja u naselju Vrapčići, sa pravoslavnom crkvom i kapelom, kao državno vlasništvo. Iako je prema Zakonu o zemljišnim knjigama FBiH imao tu obavezu, Sud nije obavestio crkvenu opštinu mostarsku kao posrednika i stranu u postupku o upisu imovine.Saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici i zemljište oko hrama upisani su u "svojinu države". Deo imovine manastira Zavala kod Trebinja bespravno je i bez obaveštenja prepisan na opštinu Ravno. Iguman Vasilije najavio je da će se pravno i na sudu boriti za imovinu za koju imaju dokaze da je manastirska.

Prema njegovim rečima, porodica Idrizović, u neposrednoj blizini parcele crkve već ima veliki stambeni i poslovni objekat, i pretenduje i na imovinu crkve.

- Oko toga se vode razni sporovi i samo iznuruju SPC i isteruju nam novac za takse, za advokate. Ta crkva je bila potpuno srušena. Poruka ljudima je: uzećemo i crkveno a tek šta ćemo sa vašim da uradimo - kaže Đorđe Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji.

Srbi su iz Bugojna proterani još 1992. i danas u ovom mestu živi svega 44 srpskih žitelja.

Deo političkog procesa Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta "Sveti Vasilije Ostroški" u Foči Darko Đogo izjavio je da je oduzimanje pravoslavnih grobalja i svetinja u Federaciji BiH deo političkog procesa, te da je na delu perfidan i smišljen projekat da se one prvo prepišu u svojinu "države", a da nakon toga njima raspolaže neko drugi:

- Crkva neće odustati od zaštite svim mogućim pravnim sredstvima. Treba svako da zna da je SPC starija od bilo koje političke formacije, takozvane države, i bilo čega ovde, da smo vekovima opstajali i da ćemo nadtrajati i one koji danas pokušavaju da nam oduzmu imovinu na vrlo perfidan način.

Iz Republičkog sekretarijata za raseljene i migracije navode da je ovo samo nastavak dugogodišnjeg sistemskog bespravnog oduzimanja srpske imovine čime se pokušava zatrti bilo koji trag postojanja Srba na prostoru Federacije.

- Šta se to radi sa srpskim povratnicima u Federaciju kad smo svedoci da povratnici u RS nemaju takav status i da se prema njima vodi sasvim jedan drugačiji i otvoreniji i normalan dijalog, dok Srbi u FBiH to nemaju - naveo je Slađan Jović, v. d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljene.

Poziv ambasadorima O ovom slučaju upoznato je i Ministarstvo pravde RS. Ministar Goran Selak izjavio je da će institucije Srpske pružiti svaki oblik stručne i organizacione pomoći u postupcima zaštite crkvene imovine od uzurpacije i nezakonitog oduzimanja. Kao i u prethodnim slučajevima u kojima su mete napada bili Srbi u Federaciji ili njihova imovina, stranci ćute. Da reaguju i zaštite prava Srba, ambasadore zemalja EU pozvao je predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.