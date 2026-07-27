Republika Srpska

MUČKO UBISTVO ČETVRT VEKA BEZ ODGOVORA: Počinilac zločina kod Laktaša, koji je usmrtio Dušanku (51) nije otkriven ni do danas

Srđan Mišljenović

27. 07. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROŠLO je 26 godina od mučkog ubistva Dušanke Teodorović Trivić (51) iz Ljubatovaca kod Laktaša, a počinilac tog zločina do danas nije otkriven. Iako istraga već dve i po decenije tapka u mestu, u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci kažu da se na predmetu aktivno radi.

МУЧКО УБИСТВО ЧЕТВРТ ВЕКА БЕЗ ОДГОВОРА: Починилац злочина код Лакташа, који је усмртио Душанку (51) није откривен ни до данас

Policija RS uviđaj foto SM

- Predmet ubistva na štetu D. T. T. nalazi se u radu i u fazi je istrage po nepoznatom počiniocu. U predmetu se i dalje preduzimaju istražne radnje u cilju rasvetljavanja krivičnog dela - rekla je portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Dušanka Teodorović Trivić ubijena je 17. jula 2000. u kući u Ljubatovcima kod Laktaša. Njeno telo je, dan kasnije, pronađeno na kauču. Bilo je umotano u čaršav. Ruke su bile vezane na leđima, a deo čaršava je bio omotan oko glave, preko usta. Tragovi na mestu zločina ukazivali su da je žena dobila udarac nakon kojeg je pala i glavom udarila o ivicu kauča. Ispostavilo se da udarac nije bio smrtonosan, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti gušenje čaršavom.

Na mestu zločina nisu pronađeni dokazi koji ukazuju na pljačku i verovalo se da je ubica sve namestio da bi istražitelje odveo na taj trag. Na licu mesta nije bilo dokaza da je u kuću provaljeno. Veruje se da je Dušanka poznavala ubicu i da ga je pustila u kuću.

Radeći na slučaju policija je ispitala na desetine osoba. Među njima su članovi porodice, komšije, meštani, poznanici pokojnice. Tokom istrage pažnju istražilaca privuklo je to što je Dušankina zemlja, mesec dana pre ubistva, prepisana na bliskog rođaka.

Slučaj i dalje otvoren

IAKO su od zločina prošle dve i po decenije u OJT Banjaluka ne žele da odgovore na pitanja koja se tiču prepisa Dušankine zemlje, ni osoba koje su istraživane.

- Imajući u vidu da se predmet nalazi u fazi istrage, nismo u mogućnosti da odgovorimo na pitanja - kažu u Tužilaštvu.

U slučaju ubistva Teodorović Trivić još nije nastupila zastara, što porodici ubijene daje nadu da će počinilac biti priveden pravdi.

Ispostavilo da je to urađeno bez znanja drugih članova porodice i uz sumnjivu autentičnost potpisa na ugovoru. Sporan je bio i alibi istog rođaka, ali nisu otkriveni dokazi za podizanje optužnice.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PATNJE NE SMEJU PASTI U ZABORAV: Dodik pozvao sve Srbe da 4. avgusta dođu u Mrkonjić grad na obeležavanje Dana sećanja
Republika Srpska

0 0

PATNJE NE SMEJU PASTI U ZABORAV: Dodik pozvao sve Srbe da 4. avgusta dođu u Mrkonjić grad na obeležavanje Dana sećanja

OBELEŽAVANjE Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine biće održano 4. avgusta u Mrkonjić Gradu, odlučeno je na današnjoj sednici Organizacionog odbora za obeležavanje Dana sećanja kojoj je predsedavao Milorad Dodik.

23. 07. 2026. u 21:00

Politika
Tenis
Fudbal
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLJU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena

NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena