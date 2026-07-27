MUČKO UBISTVO ČETVRT VEKA BEZ ODGOVORA: Počinilac zločina kod Laktaša, koji je usmrtio Dušanku (51) nije otkriven ni do danas

PROŠLO je 26 godina od mučkog ubistva Dušanke Teodorović Trivić (51) iz Ljubatovaca kod Laktaša, a počinilac tog zločina do danas nije otkriven. Iako istraga već dve i po decenije tapka u mestu, u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci kažu da se na predmetu aktivno radi.

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- Predmet ubistva na štetu D. T. T. nalazi se u radu i u fazi je istrage po nepoznatom počiniocu. U predmetu se i dalje preduzimaju istražne radnje u cilju rasvetljavanja krivičnog dela - rekla je portparol OJT Banjaluka Maja Đaković Vidović.

Dušanka Teodorović Trivić ubijena je 17. jula 2000. u kući u Ljubatovcima kod Laktaša. Njeno telo je, dan kasnije, pronađeno na kauču. Bilo je umotano u čaršav. Ruke su bile vezane na leđima, a deo čaršava je bio omotan oko glave, preko usta. Tragovi na mestu zločina ukazivali su da je žena dobila udarac nakon kojeg je pala i glavom udarila o ivicu kauča. Ispostavilo se da udarac nije bio smrtonosan, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti gušenje čaršavom.

Na mestu zločina nisu pronađeni dokazi koji ukazuju na pljačku i verovalo se da je ubica sve namestio da bi istražitelje odveo na taj trag. Na licu mesta nije bilo dokaza da je u kuću provaljeno. Veruje se da je Dušanka poznavala ubicu i da ga je pustila u kuću.

Radeći na slučaju policija je ispitala na desetine osoba. Među njima su članovi porodice, komšije, meštani, poznanici pokojnice. Tokom istrage pažnju istražilaca privuklo je to što je Dušankina zemlja, mesec dana pre ubistva, prepisana na bliskog rođaka.

Slučaj i dalje otvoren IAKO su od zločina prošle dve i po decenije u OJT Banjaluka ne žele da odgovore na pitanja koja se tiču prepisa Dušankine zemlje, ni osoba koje su istraživane. - Imajući u vidu da se predmet nalazi u fazi istrage, nismo u mogućnosti da odgovorimo na pitanja - kažu u Tužilaštvu. U slučaju ubistva Teodorović Trivić još nije nastupila zastara, što porodici ubijene daje nadu da će počinilac biti priveden pravdi.

Ispostavilo da je to urađeno bez znanja drugih članova porodice i uz sumnjivu autentičnost potpisa na ugovoru. Sporan je bio i alibi istog rođaka, ali nisu otkriveni dokazi za podizanje optužnice.