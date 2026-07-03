Republika Srpska

SRPSKE ŽRTVE JOŠ ČEKAJU PRAVDU: U Bratuncu sutra centralna komemoracija za 3.267 ubijenih, 4. jul u RS je dan žalosti (FOTO)

Р. Д.

03. 07. 2026. u 06:45

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PRAVOSUĐE BiH i međunarodne pravosudne institucije nisu donele pravdu za ubijene Srbe, ali porodice srpskih žrtava Srednjeg Podrinja i Birča neće odustati od zahteva da odgovorni za ratne zločine budu procesuirani.

СРПСКЕ ЖРТВЕ ЈОШ ЧЕКАЈУ ПРАВДУ: У Братунцу сутра централна комеморација за 3.267 убијених, 4. јул у РС је дан жалости (ФОТО)

Foto: Tanjug

Ovo je juče, pred sutrašnju Centralnu komemoraciju u znak sećanja na 3.267 ubijenih Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča, poručila predsednica Organizacije porodica poginulih iz Bratunca i član Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba Radojka Filipović.

Četvrti jul je Vlada Republike Srpske proglasila Danom žalosti povodom obeležavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine, a organizatori skupa u Bratuncu sutra očekuju između 5.000 i 10.000 učesnika.

Broj stradalih, kako je rekla Filipovićeva, obavezuje porodice i institucije da svake godine odaju počast nevinim žrtvama:

- Ubijeno je 3.267 Srba, članova naših porodica. Naša je obaveza da ih nikada ne zaboravimo i da se sećamo njihove žrtve.

Ovogodišnje obeležavanje biće posebno posvećeno stradaloj deci, a Filipovićeva je navela da je na području Srednjeg Podrinja i Birča ubijeno više od 40 dece. Kao najtragičnije primere istakla je tromesečnu Mirjanu Petrović, četvorogodišnjeg Vladimira Gajića, petogodišnjeg Aleksandra Dimitrijevića, sedmogodišnju Biljanu Nikolić i dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića.

Osuđena samo četvorica

ZA zločine nad Srbima u Podrinju, prema podacima kojima raspolaže predsednica Organizacije porodica poginulih iz Bratunca i član Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba Radojka Filipović, procesuirano je 16 pripadnika bošnjačkih snaga, da su četvorica osuđena na ukupno 29 godina zatvora, petorica oslobođena, a protiv šest optuženih se još vodi postupak:
- Pedmeti ratnih zločina u kojima su žrtve Srbi godinama se ne rešavaju, zbog čega porodice gube poverenje u pravosuđe.

- Pravosuđe nije adekvatno procesuiralo ratne zločine nad Srbima, brojne istrage su obustavljene zbog nedostatka dokaza - rekla je Filipovićeva.

Podsetila je i na predmet "Magašići", za koji je Tužilaštvo BiH obavestilo porodice osmoro ubijenih, od kojih su šest bile žene, da neće podići optužnicu zbog nedostatka dokaza:

Foto: Фото: О. Радошевић

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- Porodice su 2019. obaveštene kako nema dovoljno dokaza da bi se podigla optužnica, i da će se nastaviti istraga za paljenje i pljačkanje srpske imovine. To je smešno i neprihvatljivo. Porodice je posebno razljutilo to što je Tužilaštvo BiH stavilo materijalno iznad ljudskih života, a porodice u ovom slučaju nisu potraživale imovinu, već osudu zločinaca koji slobodno šetaju.

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