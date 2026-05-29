Republika Srpska

JAK ZEMLJOTRES KOD TREBINJA: Tlo se treslo i u komšijskim zemljama

Ana Đokić

29. 05. 2026. u 07:37

ZEMLjOTRES jačine 3,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je noćas područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj, saopštio je Evropski mediteranski seizmoloski centar.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС КОД ТРЕБИЊА: Тло се тресло и у комшијским земљама

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema podacima, potres se dogodio nešto iza ponoći, sa epicentrom 11 kilometara severozapadno od Trebinja i oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Podrhtavanje tla osetilo se na širem području istočne Hercegovine, i u delovima južne Hrvatske i Crne Gore zbog blizine epicentra, prenose lokalni mediji.

(Tanjug)

ODUZIMANJE VOZILA OBESNIM VOZAČIMA: U BiH stupile na snagu izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

VOZAČIMA koji ubuduće budu divljali na putevima širom BiH preti kazna od 2.000 KM do 3.000 KM, kao zabrana upravljanja vozilom od šest meseci pa i trajno oduzimanje vozila. Ovo je deo novih izmena Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je stupio juče na snagu. Ove kazne se odnose na prekršaj obesna vožnja, koji je prvi put u zakonu.

