KOLAPS PUTNIČKOG I TERETNOG SAOBRAĆAJA U BIH: Deo mosta na Savi urušen, a novi granični prelaz u Gradiški i dalje zatvoren

POKUŠAJ otvaranja novog graničnog prelaza između BiH i Hrvatske kod Gradiške je propao u institucijama BiH zbog blokade bošnjačkih političara, a nakon što se deo mosta na Savi kod Gradiške, koji je glavni deo starog graničnog prelaza između BiH i Hrvatske, juče urušio. Zbog toga je GP u Gradiški zatvoren za saobraćaj, što je dovelo do opšteg kolapsa putničkog i teretnog saobraćaja, jer je GP Gradiška najprometniji granični prelaz u BiH.

Ključ za otvaranje novog prelaza, koji je završen pre nekoliko meseci i koštao oko 200 miliona KM, drži Zijad Krnjić, član UO Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Krnjić je na vanrednoj sednici UO UIO po šesti put bio protiv otvaranja novog GP Gradiška, a ponovio je da će biti protiv sve dok se ne usvoje novi koeficijenti za raspodelu prihoda od putarina i ne izmiri dug prema Federaciji od oko 100 miliona KM.

Kako bi rešili pitanje otvaranja novog GP u Gradiški, srpski i hrvatski ministri zakazali su i vanrednu sednicu Saveta ministara (SM) da se donese vanredna odluka o otvaranju prelaza mimo odluke UIO BiH, ali bošnjački ministri nisu podržali ni tu odluku.

Srđan Amidžić, ministar finansija u SM BiH izjavio je da Zijad Krnjić, kao predstavnik Bošnjaka, kažnjava i srpski, bošnjački i hrvatski narod.

- Srbe doživljava kao Jevreje u Drugom svetskom ratu i da se on pita stavio bi nam trake. Je li treba da neko pogine ovde da bi se on odobrovoljio? - pita se Amidžić.

Goran Račić kaže da zatvaranjem mosta u Gradišci zbog urušavanja betonskog dela neće biti moguć uvoz robe, osim na prelazu Bijača u Hercegovini, što će zbog udaljenosti povećati troškove i uticati na konkurentnost preduzeća iz RS.

Osvrnuo se na priču o koeficijentima koju potencira Krnjić, i dodao da Federacija već osam godina duguje Srpskoj 30 miliona KM na osnovu raspodele sredstava iz UIO BiH, ali RS nikada nije blokirala zbog toga nijedan projekat.

Predsednik Privredne komore RS Goran Račić izjavio je da će privreda RS i Federacije imati ogromne gubitke ukoliko novi granični prelaz ne bude otvoren što pre, te im preti potpuni kolaps. Račić je naveo da u BiH preko prelaza u Gradišci ulazi 90 odsto uvezene robe, a 99 odsto robe biljnog i životinjskog porekla podleže fitosanitarnom pregledu.