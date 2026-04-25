Parohijski dom pretvaraju u konak: U pravoslavnom selu Vrbica kod Livna pored crkve biće i prenoćište (FOTO)

UDRUŽENjE "Ognjena Marija Livanjska" (OML) iz Beograda u dogovoru sa upravom Pravoslavne crkvene opštine u Livnu, u Kantonu 10 Federacije BiH, započelo je preuređenje nekadašnjeg parohijskog doma u selu Vrbica u konak.

Cilj je da se objekat, koji je davno bio i osnovna škola, pretvori u prenoćište za one koji potiču iz ovog kraja i rado bi ga posetili, ali kuće porušene tokom hrvatske operacije "Oluja", nisu mogli da obnove.

Preuređenje je već počelo i deo radova je završen, pa parohijski konak sada ima nekoliko soba.

- Urađeni su vodoinstalaterski, električarski, keramičarski i građevinski radovi. Napravljena su dva toaleta i kupatila sa dve tuš-kabine. U kuhinji i predsoblju postavljen je laminat, nabavljeni su frižider i pet vitrina za garderobu. Do sada je utrošeno 8.615 maraka, ali za dalje radove potrebno je još 4.300 KM - saopštilo je Udruženje OML koja radi na očuvanju sećanja na život pravoslavnih Srba u Livnu i okolini.

Vrbica se nalazi u donjem delu Livanjskog polja, koje je skoro pusto nakon "Oluje". Vrbičkoj parohiji pripadaju sela Čelebić, Bojmunte, Radanovci, Vrbica i Bogdaše u livanjskoj i Bastasi u opštini Bosansko Grahovo. U dogovoru sa upravom parohije, Udruženje OML želi da nastavi započetu adaptaciju i uređenje budućeg parohijskog konaka u Vrbici, kako bi stvorili uslove da ovde mogu da prenoće oni koji žele da posete zavičaj, a nemaju smeštaj.

Račun ZA nastavak radova OML na računu ima samo 126 maraka. Zato moli sve koji mogu da pomognu. Iz Srbije novac se uplaćuje na račun: 160-380800-45 sa pozivom na broj 3010214, primalac je Udruženje Ognjena Marija Livanjska, Milana Rakića 14, svrha uplate: konak u Vrbici. Uplate iz BiH na račun: 551-72077032321-17, a za one iz inostranstva instrukcije pruža Miloš Damnjanović (milosd83@gmail.com).

- Do kraja 2025. Udruženje je prikupilo 10.255 KM za navedene radove i obeležavanje crkvene slave Silazak Svetog duha na apostole. Za pripremu slavskog ručka utrošeno je 1.513 KM, te je za radove na konaku preostalo 8.742. Do sada je utrošeno 8.615, ali je za nastavak opremanja potrebno još 600 evra za majstorske radove, 300 evra za ulazna sigurnosna vrata, 1.000 evra za kupatilski nameštaj, 300 evra za postavljanje novih pločica što je ukupno 2.200 evra ili oko 4.300 KM. Želja nam je da radove završimo do Duhova, naredne slave hrama, pa pozivamo sve ljude sa prostora ove parohije, kao i sve koji mogu, da donacijama pomognu da završimo radove - apel je udruženja OML.