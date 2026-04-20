Pedofila (49) pustili na slobodu, policija ga ponovo privela: Skandalozna odluka Osnovnog suda u Brčkom
POLICIJA Brčko distrikta (BD) ponovo je uhapsila M. R. (49) osumnjičenog za pedofiliju, kojem prethodno Osnovni sud u Brčkom nije odredio pritvor.
Podsećamo, on je uhapšen 17. aprila zbog sumnje da je počinio krivično delo polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina, a Sud mi nakon saslušanja nije odredio pritvor.
Ipak, Policija Brčko distrikta je uhapsila ponovo M. R. čim je pušten na slobodu.
- Imajući u vidu moguće posledice ovog teškog krivičnog dela kao i činjenicu da bi puštanje na slobodu imenovanog rezultiralo stvarnom pretnjom narušavanja javnog reda, Policija Brčko distrikta BiH je uz saglasnost Tužilaštva BD BiH shodno svojim zakonskim ovlaštenjima ponovo lišila slobode lice M. R. (49), nakon čega će se odlučiti o daljim radnjama u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku - navode iz Tužilaštva.
Imajući u vidu zakonske odredbe kod postupanja u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih dela na štetu dece i maloletnika, podsećamo na obavezu posebno obazrivog postupanja u ovom slučaju, poručili su iz Policije BD.
Takođe iz Tužilaštva BD pojašnjavaju da su sproveli niz istražnih mera i radnji kojima je potvrđeno postojanje sumnje da je M. R. iz Brčkog izvršio krivično delo polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina.
- Osnovni sud Brčko distrikta BiH na ročištu od dana 19. aprila 2026. odbio je predlog za određivanje pritvora M. R. (49) - rečeno je iz Tužilaštva.
