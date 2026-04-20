Republika Srpska

Pedofila (49) pustili na slobodu, policija ga ponovo privela: Skandalozna odluka Osnovnog suda u Brčkom

Srđan Mišljenović

20. 04. 2026. u 16:21

POLICIJA Brčko distrikta (BD) ponovo je uhapsila M. R. (49) osumnjičenog za pedofiliju, kojem prethodno Osnovni sud u Brčkom nije odredio pritvor.

Педофила (49) пустили на слободу, полиција га поново привела: Скандалозна одлука Основног суда у Брчком

Policija Brčko Distrikt foto printskrin RTRS

 Podsećamo, on je uhapšen 17. aprila zbog sumnje da je počinio krivično delo polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina, a Sud mi nakon saslušanja nije odredio pritvor.

Ipak, Policija Brčko distrikta je uhapsila ponovo M. R. čim je pušten na slobodu.

- Imajući u vidu moguće posledice ovog teškog krivičnog dela kao i činjenicu da bi puštanje na slobodu imenovanog rezultiralo stvarnom pretnjom narušavanja javnog reda, Policija Brčko distrikta BiH je uz saglasnost Tužilaštva BD BiH shodno svojim zakonskim ovlaštenjima ponovo lišila slobode lice M. R. (49), nakon čega će se odlučiti o daljim radnjama u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku - navode iz Tužilaštva.

Imajući u vidu zakonske odredbe kod postupanja u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih dela na štetu dece i maloletnika, podsećamo na obavezu posebno obazrivog postupanja u ovom slučaju, poručili su iz Policije BD.

Takođe iz Tužilaštva BD pojašnjavaju da su sproveli niz istražnih mera i radnji kojima je potvrđeno postojanje sumnje da je M. R. iz Brčkog izvršio krivično delo polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina.

- Osnovni sud Brčko distrikta BiH na ročištu od dana 19. aprila 2026. odbio je predlog za određivanje pritvora M. R. (49) - rečeno je iz Tužilaštva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

0 0

Srbi kod Drvara na meti migranata: Oštećena imovina povratnika u Federaciji BiH

SRPSKI povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti su za bezbednost nakon što su u poslednjih nekoliko dana migranti obili na desetine kuća u ovom selu i Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice. Migranti su iz kuća nosili sve što su mogli poneti sa sobom od hrane pa do raznih predmeta i odeće. Zbog nesigurnosti, neki od povratnika odlučili su da zaključaju kuće i ponovo napuste svoje domove i vrate se u Srpsku i Srbiju.

17. 04. 2026. u 19:31

Republika Srpska

0 1

Rebra polomljena na 40 mesta: Misteriozna smrt muškarca kod Banjaluke, evo šta je otkrila obdukcija

Policija Republike Srpske intenzivno radi na istrazi uzroka smrti Nedeljka Karanovića(63) iz Potkozarja , a čije je telo pre par dana pronađenou porodičnoj kuću u ovom mestu nadomak Banjaluke. Naime nalazi obdukcije tela Karanovića ukazuju da se ne radi o prirodnoj smrti, potvrdio je direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.

17. 04. 2026. u 18:34

Politika
Tenis
Fudbal
