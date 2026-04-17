Republika Srpska

Vredna donacija za Dom zdravlja „sveti Luka“ u Bileći: Princeza Katarina pomogla zdravstvu

Dubravko Curac

17. 04. 2026. u 17:00

DOM zdravlja "Sveti Luka" u Bileći dobio je donaciju vrednu 2.300 evra, zahvaljujući Crkveno-školskoj opštini Stare crkve Vaskrsenja Hristovog iz Čikaga i humanitarnoj organizaciji, koja deluje pod pokroviteljstvom princeze Katarine Karađorđević.

Вредна донација за Дом здравља „свети Лука“ у Билећи: Принцеза Катарина помогла здравству

Foto SRNA

Donacija obuhvata dva medicinska aparata - pacijent-monitor i profesionalni inhalator, koji će unaprediti kvalitet zdravstvenih usluga, posebno u hitnim slučajevima.

Pacijent-monitor omogućava praćenje vitalnih parametara, kao što su EKG, disanje, puls, zasićenje kiseonikom u krvi, neinvazivni krvni pritisak i telesna temperatura, što je od izuzetnog značaja u zbrinjavanju težih pacijenata.

Direktor Doma zdravlja "Sveti Luka" Vladimir Čuknić istakao je da ova ustanova prvi put dobija pacijent-monitor, koji će značajno unaprediti rad.

Princeza Katarina je istakla da je misija HO Lifeline Chicago da obezbedi da pomoć stigne svuda gde je najpotrebnija i da je ponosna što su pomogli Domu zdravlja u Bileći.

Drugi pišu

Srbi kod Drvara na meti migranata: Oštećena imovina povratnika u Federaciji BiH
Republika Srpska

0 0

Srbi kod Drvara na meti migranata: Oštećena imovina povratnika u Federaciji BiH

SRPSKI povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti su za bezbednost nakon što su u poslednjih nekoliko dana migranti obili na desetine kuća u ovom selu i Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice. Migranti su iz kuća nosili sve što su mogli poneti sa sobom od hrane pa do raznih predmeta i odeće. Zbog nesigurnosti, neki od povratnika odlučili su da zaključaju kuće i ponovo napuste svoje domove i vrate se u Srpsku i Srbiju.

17. 04. 2026. u 19:31

Rebra polomljena na 40 mesta: Misteriozna smrt muškarca kod Banjaluke, evo šta je otkrila obdukcija
Republika Srpska

0 0

Rebra polomljena na 40 mesta: Misteriozna smrt muškarca kod Banjaluke, evo šta je otkrila obdukcija

Policija Republike Srpske intenzivno radi na istrazi uzroka smrti Nedeljka Karanovića(63) iz Potkozarja , a čije je telo pre par dana pronađenou porodičnoj kuću u ovom mestu nadomak Banjaluke. Naime nalazi obdukcije tela Karanovića ukazuju da se ne radi o prirodnoj smrti, potvrdio je direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.

17. 04. 2026. u 18:34

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!