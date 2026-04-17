Vredna donacija za Dom zdravlja „sveti Luka“ u Bileći: Princeza Katarina pomogla zdravstvu

DOM zdravlja "Sveti Luka" u Bileći dobio je donaciju vrednu 2.300 evra, zahvaljujući Crkveno-školskoj opštini Stare crkve Vaskrsenja Hristovog iz Čikaga i humanitarnoj organizaciji, koja deluje pod pokroviteljstvom princeze Katarine Karađorđević.

Donacija obuhvata dva medicinska aparata - pacijent-monitor i profesionalni inhalator, koji će unaprediti kvalitet zdravstvenih usluga, posebno u hitnim slučajevima.

Pacijent-monitor omogućava praćenje vitalnih parametara, kao što su EKG, disanje, puls, zasićenje kiseonikom u krvi, neinvazivni krvni pritisak i telesna temperatura, što je od izuzetnog značaja u zbrinjavanju težih pacijenata.

Direktor Doma zdravlja "Sveti Luka" Vladimir Čuknić istakao je da ova ustanova prvi put dobija pacijent-monitor, koji će značajno unaprediti rad.

Princeza Katarina je istakla da je misija HO Lifeline Chicago da obezbedi da pomoć stigne svuda gde je najpotrebnija i da je ponosna što su pomogli Domu zdravlja u Bileći.