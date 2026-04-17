Rebra polomljena na 40 mesta: Misteriozna smrt muškarca kod Banjaluke, evo šta je otkrila obdukcija
Policija Republike Srpske intenzivno radi na istrazi uzroka smrti Nedeljka Karanovića(63) iz Potkozarja , a čije je telo pre par dana pronađenou porodičnoj kuću u ovom mestu nadomak Banjaluke. Naime nalazi obdukcije tela Karanovića ukazuju da se ne radi o prirodnoj smrti, potvrdio je direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.
Iako se prvobitno sumnjalo da je u pitanju prirodna smrt, naknadna obdukcija, zahvaljujući reakciji mrtvozornika, potvrdila je sumnje.
Kako je naveo patolog Željko Karan, kod preminulog su utvrđene izuzetno teške povrede u predelu grudnog koša.
- To prirodna smrt definitivno nije. On ima teške povrede grudnog koša, pri čemu ima višestruki prelom grudne kosti i doslovno smrskana rebra. Kada se sve prebroji, ima oko 40 lomova rebara, rekao je Karan.
Prema njegovim rečima, takve povrede najčešće nastaju usljed djelovanja jake sile.
- Ja tipujem da je to pritisak neke tupe mehaničke sile i to intenzivan pritisak. Takve povrede se jako uklapaju u pregaženje motornim vozilom - pojasnio je Karan.
Vreme smrti
Govoreći o proceni vremena smrti, Karan je naglasio da se ono ne može precizno utvrditi samom obdukcijom.
- Vreme smrti se ne procenjuje na obdukciji, jer na to utiču pomeranje tela i mikroklimatski uslovi. To se određuje okvirno na osnovu podataka kada je osoba poslednji put viđena živa - objasnio je.
Međutim, ključni problem u ovom slučaju je mesto pronalaska tela.
- Problem je u tome što je telo nađeno u kući. To otvara pitanje da li je reč o pregaženju nakon kojeg je neko telo doneo i ostavio u kući - rekao je on.
Karan je istakao da na telu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na borbu ili pokušaj odbrane.
- Nema povreda glave, karlice ni donjih ekstremiteta, niti takozvanih odbrambenih povreda po rukama - naveo je on, dodajući da će konačne odgovore dati dalja istraga.
U okviru obdukcije uzeti su i uzorci za dodatne analize.
- Rutinski su uzeti uzorci za DNK analizu, kao i za alkohol, narkotike i psihoaktivne supstance. Ti rezultati još nisu gotovi - rekao je Karan.
