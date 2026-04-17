Sećanjem čuvamo istinu o žrtvama u Jasenovcu: Milorad Dodik o premijeri filma "Poslednji svedok"

LIDER SNSD-a, Milorad Dodik, izjavio je da će premijera dokumentarnog filma "Poslednji svedok" podsetiti javnost na strahote koje je NDH počinila kroz sistem koncentracionih logora Jasenovac.

U objavi na mreži Iks Dodik je naveo da film donosi potresnu životnu priču Jelene Buhač Radojčić, prikazujući njeno detinjstvo i preživljavanje u logoru Stara Gradiška tokom Drugog svetskog rata, kao i njeno svedočenje o stradanju, gubicima i ličnoj traumi koju je preživela.

Prema Dodikovim rečima, reč je o snažnom i važnom svedočanstvu koje ima poseban značaj za kulturu sećanja.

Dodik je Jelenu Buhač Radojčić opisao kao heroinu koja svojim svedočenjem čuva istinu o stradanju i prenosi je budućim generacijama, ističući da su ovakve priče od izuzetne važnosti kako se zločini ne bi zaboravili.

On je ujedno čestitao reditelju filma, Nedeljku Lajšiću, i čitavoj filmskoj ekipi na dokumentarno-istorijskom ostvarenju, ocenivši da film ostavlja snažan utisak na gledaoce.

- Naša obaveza je da dostojanstvenim sećanjem branimo istinu o stradanjima našeg naroda i da na taj način doprinesemo borbi protiv revizije istorije - poručio je Dodik.

