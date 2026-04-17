Republika Srpska

Sećanjem čuvamo istinu o žrtvama u Jasenovcu: Milorad Dodik o premijeri filma "Poslednji svedok"

T.J.

17. 04. 2026. u 09:37

LIDER SNSD-a, Milorad Dodik, izjavio je da će premijera dokumentarnog filma "Poslednji svedok" podsetiti javnost na strahote koje je NDH počinila kroz sistem koncentracionih logora Jasenovac.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

U objavi na mreži Iks Dodik je naveo da film donosi potresnu životnu priču Jelene Buhač Radojčić, prikazujući njeno detinjstvo i preživljavanje u logoru Stara Gradiška tokom Drugog svetskog rata, kao i njeno svedočenje o stradanju, gubicima i ličnoj traumi koju je preživela.

Prema Dodikovim rečima, reč je o snažnom i važnom svedočanstvu koje ima poseban značaj za kulturu sećanja.

Dodik je Jelenu Buhač Radojčić opisao kao heroinu koja svojim svedočenjem čuva istinu o stradanju i prenosi je budućim generacijama, ističući da su ovakve priče od izuzetne važnosti kako se zločini ne bi zaboravili.

On je ujedno čestitao reditelju filma, Nedeljku Lajšiću, i čitavoj filmskoj ekipi na dokumentarno-istorijskom ostvarenju, ocenivši da film ostavlja snažan utisak na gledaoce.

- Naša obaveza je da dostojanstvenim sećanjem branimo istinu o stradanjima našeg naroda i da na taj način doprinesemo borbi protiv revizije istorije - poručio je Dodik.

BONUS VIDEO: Dodik na Adria samitu: Imali smo veoma dobar razgovor sa Beogradom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbi kod Drvara na meti migranata: Oštećena imovina povratnika u Federaciji BiH
Republika Srpska

0 0

Srbi kod Drvara na meti migranata: Oštećena imovina povratnika u Federaciji BiH

SRPSKI povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti su za bezbednost nakon što su u poslednjih nekoliko dana migranti obili na desetine kuća u ovom selu i Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice. Migranti su iz kuća nosili sve što su mogli poneti sa sobom od hrane pa do raznih predmeta i odeće. Zbog nesigurnosti, neki od povratnika odlučili su da zaključaju kuće i ponovo napuste svoje domove i vrate se u Srpsku i Srbiju.

17. 04. 2026. u 19:31

Rebra polomljena na 40 mesta: Misteriozna smrt muškarca kod Banjaluke, evo šta je otkrila obdukcija
Republika Srpska

0 0

Rebra polomljena na 40 mesta: Misteriozna smrt muškarca kod Banjaluke, evo šta je otkrila obdukcija

Policija Republike Srpske intenzivno radi na istrazi uzroka smrti Nedeljka Karanovića(63) iz Potkozarja , a čije je telo pre par dana pronađenou porodičnoj kuću u ovom mestu nadomak Banjaluke. Naime nalazi obdukcije tela Karanovića ukazuju da se ne radi o prirodnoj smrti, potvrdio je direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.

17. 04. 2026. u 18:34

Politika
Tenis
Fudbal
Stiže sezona Bika: Tri horoskopska znaka očekuju velike promene

Stiže sezona Bika: Tri horoskopska znaka očekuju velike promene