I OVI IZBORI BEZ SKENIRANJA LISTIĆA? Firma iz Banjaluke osporila tender za nabavku novih tehnologija CIK BiH

UVOĐENjE novih izbornih tehnologija, skenera i biometrijske identifikacije, na oktobarskim izborima u BiH sve je neizvesnija, odnosno nerealna.

Foto D. Pozderović

Žalba na izbor dobavljača opreme, od strane banjalučke firme koja nije prošla na tenderu, iako je dala najpovoljniju ponudu, upućena je CIK gde se navodi da su favorizovali međunarodnu firmu, koja nije dostavila ispravne reference.

Sada je na CIK BiH da razmotri žalbu i onda se otvara krug novih žalbi, a sve to će uticati na organizaciju oktobarskih izbora, koji će biti i zvanično raspisani u maju.

Da ima osnova za žalbu, potvđuje i stav člana CIK BiH Vlade Rogića koji kaže da je nepravilno ocenjeno da banjalučka firma nije ispunila zakonske uslove.

Iz banjalučke firme su žalbu obrazložili na 39 stranica i navode da je CIK pokazao nerazumevanje Zakona o javnim nabavkama BiH.

- Izabrana strana firma nije dostavila ispravne reference niti je uspela adekvatno da dokaže tehničku usklađenost zahtevima. CIK BiH ih je favorizovao, pa im je priznao ono što je osporio nama - poručuju iz banjalučke firme.

Da treba da bude izabran najbolje rangirani ponuđač, stava je i lider SNSD Milorad Dodik. Upozorava da već principijelno, koja god firma da se pojavi iz RS, kao dobar ponuđač, bude odbijena u Sarajevu. Za Dodika CIK ostaje jednako nezakonit i neustavan, podržan od OHR za nametanje rešenja u vezi sa digitalizacijom. Namera je, kako kaže, kreiranje izbornog rezultata, što SNSD, kaže, neće dozvoliti.

Tender vredan 74,5 miliona MEĐUNARODNA firma koja posluje i u Sarajevu pobedila je na tenderu vrednom 74,5 miliona KM i za ovaj novac treba da instalira opremu, to jest aparate za elektronsku identifikaciju birača i skenere na svih 5.400 redovnih biračkih mesta u BiH.

- S druge strane, postoji jasni dokazi širom sveta da se ta tehnologija pokazala špekulativnom, a sada se nameće nama - kaže Dodik.

Dilema je, ističe bivši član Izborne komisije RS Aleksandar Radeta, i koji rezultati će biti važeći ako se ne podudaraju oni sa glasačkih listića ili oni koje utvrdi skener.

- Ako se kaže da je ono što je kompjuter izbacio, sabrao rezultate, da je to najbitnije, tada imamo situaciju kao što je to bilo u Americi, za prošle izbore, kada je Trampu, najbolje rečeno, uskraćeno da bude predsednik. Znači, glavni administrator tada određuje ko će biti pobednik - dodaje Radeta.