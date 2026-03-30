Republika Srpska

"RIBNIK DANAS TUGUJE" MUP Srpske: U saobraćajnoj nesreći kod Ključa poginuo policajac, drugi teško povređen

Tanjug

30. 03. 2026. u 13:27

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se dogodila jutros kod ključa poginuo je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske M.R iz Drvara, dok je njegov kolega N.G (26) teško povređen.

РИБНИК ДАНАС ТУГУЈЕ МУП Српске: У саобраћајној несрећи код Кључа погинуо полицајац, други тешко повређен

Foto: Depositphotos

Načelnik Opštine Ribnik Duško Dakić oglasio se povodom ove saobraćajne nesreće i istakao da je sa dubokom tugom primio vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio mladi pripadnik Policije Republike Srpske, zaposlen u Policijskoj stanici Ribnik.

- U ime Opštine Ribnik i u svoje lično ime, upućujem iskreno saučešće porodici nastradalog, njegovim kolegama i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - napisao je Dakić.

Dodao je da je ovo nenadoknadiv gubitak za porodicu, policiju i celu zajednicu, koja ostaje bez čoveka koji je svoj život posvetio službi i zaštiti građana".

- Neka mu je večna slava i hvala. Ribnik danas tuguje - saopštio je Dakić.

Podsetio je da je pripadnik MUP-a RS N. G. (26) u istom saobraćajnom udesu teško povređen, kao i da je hospitalizovan u Kliničkom centru u Banjaluci. 

