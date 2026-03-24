Republika Srpska

GRADONAČELNIK BANJALUKE U PRITVORU: Nova drama na granici sa Hrvatskom, Stanivuković ponovo "na meti" (FOTO)

В.Н.

24. 03. 2026. u 09:37

GRADONAČELNIK Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je noćas na granici sa Hrvatskom prilikom povratka iz Budimpešte i priveden je.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БАЊАЛУКЕ У ПРИТВОРУ: Нова драма на граници са Хрватском, Станивуковић поново на мети (ФОТО)

Foto: Grad Banjaluka

Informaciju je potvrdila gradska menadžerka Mirna Savić Banjac, na pres-konferenciji.

Kako kaže Stanivuković je priveden, te da on mesecima unazad doživljava torturu prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske.

- On je i dalje priveden, a javnost je već upoznata s činjenicom da već mesecima unazad doživljava neugodnosti prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske. Smatramo da je reč o neprimerenom i nedopustivom ponašanju, posebno ako se ima u vidu da je priveden zbog izgovorenih reči koje se pojedincima nisu dopale - istakla je Savić Banjac, prenose Nezavisne.

Naime, Stanivuković zadržan je sinoć oko 22 časa na Graničnom prelazu Gradiška u Hrvatskoj i još uvek je u pritvoru.

- Trenutno je, prema našim informacijama u Staroj Gradiški i čeka da bude izveden pred sudiju – rekao je Milan Aljetić, Stanivukovićev saradnik.

Oglasio se i Stanivuković

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi. Gotovo je izvesno da će me hrvatska granična policija celu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će! - naveo je noćas u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Draško Stanivuković.

NISMO PRODALI PRIRODNA BOGATSTVA AMERIKANCIMA: Premijer Republike Srpske za Novosti - Srbija je nama oduvek matica
IZBOROM nove Vlade Republike Srpske skinuti su okovi Ustavnog suda BiH, Kristijana Šmita i "političkog Sarajeva" sa naših institucija. "Čelični stisak" razbijen je zahvaljujući, rekao bih, normalnim odnosima sa američkom administracijom predsednika Donalda Trampa. Kad kažem normalni, mislim na njihovo opredelenje da se ne mešaju u unutrašnja pitanja BiH i da ne zauzimaju strane. Što se tiče, sada već treće Vlade kojoj sam predsednik, situacija je kristalno jasna za sve. Više nema ni tračka sumnje u legalnost i legitimnost kabineta, iako, i dalje tvrdim da smo od početka legalni i legitimni. Ja kao pravnik ne bih sebi dozvolio drugačije kaže u intervjuu za „Novosti“ premijer Republike Srpske, Savo Minić.

23. 03. 2026. u 11:27

NEMA PROLAZA NI ZA CISTERNE SA GORIVOM: Prevoznici iz BiH nezadovoljni odnosom EU danas blokiraju granične prelaze
NEMA PROLAZA NI ZA CISTERNE SA GORIVOM: Prevoznici iz BiH nezadovoljni odnosom EU danas blokiraju granične prelaze

PREVOZNICI iz cele BiH danas će u znak protesta početi sa blokadama na svim graničnim prelazima nezadovoljni odnosom EU prema vozačima iz BiH. Koordinator "Konzorcijuma logistika BiH" Velibor Peulić, koji je i organizator protesta, kaže da je opstanak jedne od ključnih privrednih grana, koja zapošljava više od 47.000 ljudi, doveden u pitanje, jer ni nakon više od 50 sastanaka u poslednjih 14 meseci nije usvojena nijedna konkretna mera, te poručio da će svaki dalji zastoj smatrati direktnom odgovornošću institucija.

23. 03. 2026. u 07:00

