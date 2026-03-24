GRADONAČELNIK BANJALUKE U PRITVORU: Nova drama na granici sa Hrvatskom, Stanivuković ponovo "na meti" (FOTO)
GRADONAČELNIK Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je noćas na granici sa Hrvatskom prilikom povratka iz Budimpešte i priveden je.
Informaciju je potvrdila gradska menadžerka Mirna Savić Banjac, na pres-konferenciji.
Kako kaže Stanivuković je priveden, te da on mesecima unazad doživljava torturu prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske.
- On je i dalje priveden, a javnost je već upoznata s činjenicom da već mesecima unazad doživljava neugodnosti prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske. Smatramo da je reč o neprimerenom i nedopustivom ponašanju, posebno ako se ima u vidu da je priveden zbog izgovorenih reči koje se pojedincima nisu dopale - istakla je Savić Banjac, prenose Nezavisne.
Naime, Stanivuković zadržan je sinoć oko 22 časa na Graničnom prelazu Gradiška u Hrvatskoj i još uvek je u pritvoru.
- Trenutno je, prema našim informacijama u Staroj Gradiški i čeka da bude izveden pred sudiju – rekao je Milan Aljetić, Stanivukovićev saradnik.
Oglasio se i Stanivuković
- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi. Gotovo je izvesno da će me hrvatska granična policija celu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će! - naveo je noćas u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Draško Stanivuković.
