GRADONAČELNIK BANJALUKE U PRITVORU: Nova drama na granici sa Hrvatskom, Stanivuković ponovo "na meti" (FOTO)

GRADONAČELNIK Banjaluke Draško Stanivuković zadržan je noćas na granici sa Hrvatskom prilikom povratka iz Budimpešte i priveden je.

Informaciju je potvrdila gradska menadžerka Mirna Savić Banjac, na pres-konferenciji.

Kako kaže Stanivuković je priveden, te da on mesecima unazad doživljava torturu prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske.

- On je i dalje priveden, a javnost je već upoznata s činjenicom da već mesecima unazad doživljava neugodnosti prilikom ulaska i izlaska iz Hrvatske. Smatramo da je reč o neprimerenom i nedopustivom ponašanju, posebno ako se ima u vidu da je priveden zbog izgovorenih reči koje se pojedincima nisu dopale - istakla je Savić Banjac, prenose Nezavisne.

Naime, Stanivuković zadržan je sinoć oko 22 časa na Graničnom prelazu Gradiška u Hrvatskoj i još uvek je u pritvoru.

- Trenutno je, prema našim informacijama u Staroj Gradiški i čeka da bude izveden pred sudiju – rekao je Milan Aljetić, Stanivukovićev saradnik.

Oglasio se i Stanivuković

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi. Gotovo je izvesno da će me hrvatska granična policija celu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će! - naveo je noćas u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Draško Stanivuković.

Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi.



Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će!



— Draško Stanivuković (@Stanivukovic_D) March 23, 2026

