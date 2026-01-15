CILJ PROJEKTI ILI PONOVLJENI IZBORI?: Opozicija sumnja u namere Vlade RS oko raspodele desetine miliona KM lokalnim zajednicama

VLADA Republike Srpske odredila je prioritetne projekte iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u ovoj godini za šta će biti izdvojeno 147,7 miliona KM. Iako su investicije uvek dobrodošle, raspodela desetina miliona maraka po opštinama i gradovima Srpske je zasmetala opoziciji RS jer, kako tvrde, više od 47 miliona KM izdvaja se za lokalne zajednice gde će biti održani ponovljeni izbori za predsednika RS, a to su Doboj, Zvornik, Laktaši i Bratunac. Ponovljeni izbori u tim opštinama biće održani 8. ferbuara.

Foto D. Pozderović

Podsetimo, Centralna izborna komisija BiH je krajem 2025. poništila prevremene izbore za predsednika RS u 17 izbornih jedinica, na ukupno 136 biračkih mesta. Kako je navedeno, odluka je doneta po osnovu prigovora i utvrđenih nepravilnosti, a utvrđene su i manipulacije, uključujući oduzimanje i dodavanje glasova kandidatima. Na ponovljenim izborima pravo glasa imaće oko 85.000 građana.

- U budžetu Srpske za 2026. planirano je 11,1 milion KM za realizaciju kapitalnih projekata na području Laktaša, zatim 13 miliona KM za podršku infrastrukturnim projektima na području Zvornika, potom šest miliona za infrastrukturne i kapitalne projekte na području opštine Bratunac, i 17 miliona KM za projekte u Doboju - saopšteno je iz Vlade RS, koja je odobrila i 15,2 miliona KM za rehabilitacija magistralnog i regionalnog puta na području Srpca i Laktaša.

Vlada RS donosi odluku da se za kapitalne infrastrukture projekte izdvajaju milionski iznosi za Zvornik, Doboj, Laktaše, Bratunac. Ovo nije ništa drugo nego pokušaj kupovine glasova, jer se u tim gradovima ponavljaju izbori, poručio je šef poslaničkog kluba SDS u NS RS Ognjen Bodiroga.

- Sličan metod kao i kada se mesec dana pred izbore penzionerima daje po 100 KM "pomoći". Takva politika je za mene ponižavanje naroda i odlika bahatog režima koji ide u političku prošlost - naveo je Bodiroga.

Karan ili Blanuša PREVREMENI izbori za predsednika RS održani su 23. novembra 2025. godine. Na njima je Siniša Karan, kandidat SNSD za predsednika Srpske, pre odluke CIK o poništenju glasanja na 136 biračkih mesta, imao 9.577 glasova prednosti u odnosu na Branka Blanušu, kandidata SDS. Nakon poništavnja rezultata Blanuša ima prednost od oko 6.000 glasova.

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red smatra da je neverovatna odluka Vlade RS da izdvoji 47 miliona KM za projekte Bratuncu, Zvorniku, Doboju i Laktašima gde se ponavlja glasanje na izborima za predsednika Srpske.

- Više je nego očigledno da Vlada RS, čiji je legitimitet upitan i sporan, o čemu će se uskoro izjašnjavati Ustavni sud BiH, pokušava zloupotrebom javnih resursa i budžeta, verovatno više hiljada maraka po svakom glasaču, klasičnom korupcijom na silu izgurati Sinišu Karana za predsednika RS - naveo je Nebojša Vukanović.

On kaže da se nada da će narod prozreti namere i kazniti bahatu vlast, odoleti pritiscima kojih će sigurno biti, a i oni koji uzmu novac neka su svesni da niko ne zna kako su glasali i da glasaju po svojoj savesti, a ne pod pritiskom novaca i moćnika.