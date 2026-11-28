JEDNO svadbeno veselje u Vršcu, koje je naizgled trebalo da bude „sasvim obično“, pretvorilo se u nesvakidašnji humani događaj, jer su mladenci od svojih gostiju tražili da im ne donose poklone i novac u kovertama, već da sav iznos, koji su njima namenili, uplate Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka NURDOR.

Foto: Privatna arhiva

Njihov gest iznenadio je i tu organizaciju, ali i oko 140 svatova, koji su sa oduševljenjem prihvatili zahtev, te su svojim uplatama prikupili bezmalo milion dinara, za male heroje i njihovu borbu za ozdravljenje.

Vrščani Aleksandar (56) i Zorica (54) Avramesku na taj način krunisali su 30 godina braka, sklopljenog pred matičarem 5. novembra 1996. godine. Njihova davnašnja želja bila je da se baš na taj veliki porodični jubilej venčaju i u rimokatoličkoj crkvi Svetog Gerharda u Vršcu, što su ovog novembra i učinili. Nakon te ceremonije, na kojoj su im kumovi bili njihovi sinovi Peđa i Viktor, priredili su pomenuto slavlje, koje su u potpunosti posvetili NURDOR-u, i to sa velikim razlogom.

JEDINSTVEN GEST NURDOR je zajednica roditelja, lekara, medicinskih sestara i volontera, koja se već 23 godine trudi da deci oboleloj od raka i njihovim porodicama olakša proces lečenja kroz praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku. U Beogradu i Novom Sadu ukupno imaju šest roditeljskih kuća, u kojima porodice iz drugih mesta mogu da borave tokom terapija, a pomažu i opremanje zdravstvenih ustanova. -Imamo mnogo donatora i ljudi koji nam pomažu, ali ovakav gest, kao što je Zoričin i Aleksandrov, niko do sada nije iskazao. Veličina toga što su oni uradili ne može se meriti rečima – rekla je pred svim gostima Neda Petrović Piljić, jedna od dve majke iz ove organizacije, koja je prisustvovala venčanju.

- Pre 12 godina i sama sam bila onkološki pacijent. Tokom lečenja na Institutu za onkologiju bila sam smeštena pored dečjeg odeljenja i otud ova motivacija da pomognemo baš NURDOR-u. Tri decenije braka definitivno je bio povod da se konačno venčamo u crkvi i da napravimo veliku žurku za rodbinu, prijatelje i kolege, a ovo je bio samo naš način da damo doprinos onima kojima je pomoć zaista potrebna – objašnjava Zorica, za „Novosti“, uz ogromnu zahvalnost svim svatovima što su nesebično podržali tu njihovu želju.

Da će ova svadba biti posebna, nagovestile su i same pozivnice. Na njima se, uz obrazloženje i instrukcije, nalazio i QR kod, kako bi gosti elektronskim putem lako mogli da uplate željeni iznos direktno na račun NURDOR-a. Za te potrebe napravljen je i poseban poziv na broj, formiran od datuma njihovog venčanja, a, po želji mladenaca, ova organizacija obezbedila je i brendirane narukvice i suvenire, koje su gosti dobijali na ulazu u salu, umesto tradicionalnog kićenja ruzmarinom i cvetnim dekoracijama.

-Naša svadba je bila mnogo više od slavlja. Bila je dokaz da se veliko srce ne meri veličinom poklona, već veličinom koju smo spremni da podelimo. Mi smo dobili uspomene za ceo život, a zajedno sa našim gostima nekome smo poklonili nešto mnogo vrednije, a to je nada – dodaje Zorica, koja je i mladenačku tortu dekorisala logom NURDOR-a.

Porodica Avramesku ovim je pokazala da dobrota nema granice. Postali su pravi primer ljudskosti, čiji su put mnogi već počeli da slede.

-Na samoj svadbi prikupljeno je 830.000 dinara, ali su ljudi i posle toga nastavili da uplaćuju donacije, što nas je posebno oduševilo. Očekivali smo da ćemo prikupiti značajnu sumu novca, ali ne baš ovako veliku. Drago nam je, ako smo svojim primerom uspeli da podstaknemo i druge ljude da budu humani – kaže Aleksandar.