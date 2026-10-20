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U SUSRET 200. JUBILEJU: Belocrkvanski karneval, najstarija takva manifestacija u Srbiji (FOTO)

Јелена Баљак
Jelena Baljak

20. 10. 2026. u 06:45

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BELOCRKVANSKI karneval, koji se održava u maloj vojvođanskoj varoši Bela Crkva, bliži se velikom 200. jubileju, što ga čini najstarijim karnevalom u Srbiji. U različitim formama on se organizuje još od 1828, sa prekidima jedino tokom Prvog i Drugog svetskog rata.

У СУСРЕТ 200. ЈУБИЛЕЈУ: Белоцрквански карневал, најстарија таква манифестација у Србији (ФОТО)

Foto: Istorijski arhiv Bela Crkva

Prvi karneval, tj. Fašing, priredili su doseljenici iz Austrije, Nemačke i Francuske, po uzoru na Fašing u nemačkom Kelnu. U to vreme, ovakve svetkovine su se pravile isključivo u zimskom periodu, pre uskršnjeg posta, kada su učesnici nosili zastrašujuće drvene maske i pravili buku, ne bi li oterali zle sile. Tako je februara te 1828. bilo i u Beloj Crkvi.

Taj način praznovanja, oslonjen na paganske običaje, trajao je punih 80 godina, sve dok 1911. nije osnovan prvi karnevalski odbor, koji je uveo korenite promene. Manifestacija je tada nazvana „Belocrkvanski karneval“, a učesnici su, umesto strašnih maski, nosili aristokratske odore i trudili se da budu što lepši. Bio je to opštenarodni pandan tadašnjim balovima pod maskama, koji su u zatvorenim krugovima bili priređivani samo za građansku elitu.

Manifestacija tada postaje višednevna. Počinjala je vikendom, dočekom princa i princeze karnevala na železničkoj stanici. Na pokladni utorak bila je organizovana Velika karnevalska povorka, koju su predvodili konjanici, a za njima išli kočija sa prinčevskim parom i raskošno obučeni muškarci i žene. Osnovane su i karnevalske novine, koje su štampane na nemačkom jeziku, a već 1913. nastao je i prvi video-zapis, koji se i danas čuva u Jugoslovenskoj kinoteci.

Foto: Фото: Историјски архив Бела Црква

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Nove drastične promene karneval je doživeo posle Drugog svetskog rata. Iz zimskog perioda prebačen je u letnji, a dobio je i novo ime – „Karneval cveća“. Od tada, pa do danas, održava se u drugoj polovini juna, najavljujući početak kupališne sezone na tamošnjim jezerima.

Pre devet godina, manifestaciji je vraćen stari naziv „Belocrkvanski karneval“, pod kojim i danas čuva duh starih vremena.

Iako je vremenom modifikovan u skladu sa tendencijama u svetu, karneval je tokom svih ovih decenija zadržao jednu autentičnu stvar – alegorijska kola, koja su poslednjih godina počela sporadično da se pojavljuju i na drugim karnevalima u našoj zemlji. Reč je o eksponatima velikih dimenzija, koja su u karnevalskoj povorci nekada na prikolici vukli konji, a danas to rade motorna vozila.

Foto: Фото: Ј.Баљак

POGLEDAJ GALERIJU

I nekada i sada, učesnici su nastojali da ovim pokretnim skulpturama izraze svoje stavove o aktuelnim temama u društvu, ali i da budu što maštovitiji i kreativniji, kako bi pobrali simpatije okupljenih meštana. U proces njihove izrade uključena je cela zajednica – od akademskih slikara i poznatih vajara do nastavnika i đaka. Tako karneval u Beloj Crkvi, zapravo, traje svih 365 dana u godini.

Danas je to moderna manifestacija, koja traje sedam dana. Obiluje različitim kulturnim i sportskim sadržajima, a centralni događaj je, naravno, karnevalska povorka, u kojoj učestvuje i do 1.000 predstavnika iz zemlje i inostranstva.

Foto: Novosti

 

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