NAŠ GOJKO JE INDIJANAC IZ STROJKOVCA: Kako je Srbin iz leskovačkog sela neočekivano dostigao svetsku slavu

Dok je snimao oko 50 igranih filmova, igrao na hiljade pozorišnih predstava i bio glavna karika velikog broja televizijskih serija, Gojko Mitić(86) je, potpuno nesvesno, sve vreme radio na svom najvažnijem i najznačajnijem ostvarenju. Njegov životni put, od odrastanja u skromnoj porodici, u leskovačkom selu Strojkovcu, do obožavanja publike širom planete, dostojan je filmskog scenarija.

I. Mitić

Gojko Mitić je u svet filma ušao potpuno slučajno i postao legenda nemačke, evropske i svetske kinematografije. Uvršten je među 300 ličnosti koje su obeležile nemačku istoriju. Ova filmska zvezda i kulturna ikona našla se tako, rame uz rame, sa najpoznatijim nemačkim naučnicima, piscima, filozofima i umetnicima. Prošlo je tačno 60 godina od njegove prve glavne filmske uloge. Snimao je širom sveta, od Kube, preko Kavkaza do Mongolije, a njegova popularnost u svim zemljama nekadašnjeg „istočnog bloka“ dostizala je takve razmere da nije mogao slobodno da se kreće ulicama.

Posle brojnih nagrada i priznanja, Gojko je, u devetoj decenije života, zatvorio krug. Leskovac mu je dodelio svoje najviše priznanje za životno delo – Oktobarsku nagradu. U Domu kulture u Vučju posvećena mu je stalna postavka, dok je bioskopska dvorana ove ustanove ponela njegovo ime.

I. Mitić

- Glumcu je potrebno da ispred kamere bude hladan, opušten, prisutan, siguran, da nema tremu. Moram da priznam da sam sad baš uzbuđen. Srce je počelo jače da kuca. Ovde sam ponovo, dragi moji zemljaci. Tu su moji koreni. Ovde sam išao u školu. Tu je, negde, bio bioskop, i zamislite kakva je to slučajnost da sam, kao dete, prvi film gledao u tom bioskopu, i sada dolazim, kao odraslo dete, i saznajem da će taj bioskop poneti moje ime. Veoma mi je drago i veliko hvala – kazao je Gojko Mitić svojim sugrađanima koji su ga dočekali burnim aplauzima, dok su uzvikivali njegovo ime.

Pošto je završio leskovačku Gimnaziju, započeo je studije na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu. To su bile godine kada su evropske filmadžije često snimale u nekadašnjoj Jugoslaviji.

NA PUTU SVOJIH KORENA „Dani Gojka Mitića“ su projekat Udruženja „Naše Porečje“ iz Vučja, realizovan u godini kada je Leskovac nacionalna prestonica kulture. - Uz podršku lokalne samouprave, želeli smo da se odužimo ovom svestranom umetniku, koji je uvek ponosno isticao svoje poreklo. Gojko je posetio i osnovnu školu u Strojkovcu, Gimnaziju u Leskovcu, a predstavio se i publici u Leskovačkom kulturnom centru - kazao je Srđan Mitić, predsednik „Našeg Porečja“.

- Jednog dana je na DIF došao jedan asistent režije koga je zanimalo ko od studenata ume da jaše, a ja sam, opet slučajnost, još kao klinac jahao konja moga oca. I tako sam završio u grupi desetak kolega koji su izabrani da odu na set u Ečkoj, gde se snimao film „Vitezovi okruglog stola“. Slučajnost je i da sam ličio na glavnog glumca, pa su me izabrali da budem njegov dubler. Kasnije sam shvatio zašto - seća se Gojko svojih prvih filmskih koraka – Obukli su me u kostim, ali kada sam video šta se od mene očekuje, moram da priznam da mi nije bilo svejedno. Dok me je kamera pratila, iz jednog automobila, iza mene je bilo još 200 konjanika, a ja u preteškoj opremi, ispred njih. Pomislio sam, ako sad padneš, gotov si.

I. Mitić

I tako je sve počelo. Od statiste i kaskadera, preko epizoda i malo većih, do glavnih rola. Gojko je privlačio sve veću pažnju evropskih producenata, dok u zapadnonemačkom filmu nije dobio ulogu koja se provlačila kroz ceo film. Odmah potom ponuđena mu je važna rola u filmu „Među jastrebovima“, jednom od najpoznatijih i najuspešnijih evropskih vesterna, snimljenih po romanu čuvenog Karla Maja. Kao prirodna scenografija za Divlji zapad poslužile su neke od najlepših lokacija bivše Jugoslavije, a Gojko Mitić igra mladog, plemenitog indijanskog ratnika, iz plemena Šošona. Ponuda je stigla baš u vreme kada je bio na setu „Marša na Drinu“ Žike Mitrovića.

- Trebalo je da se ta moja uloga, nekog ađutanta, razvija kroz film, ali sam, nažalost, napravio samo jedan kadar. Žikin asistent režije ga je, na moju molbu, nagovorio da me pusti, jer je ponuda Nemaca bila velika šansa. Takom premijere obišao sam Minhen, Štutgart, Keln... Rekcije su bile izvanredne. Sve moje filmove, pa i taj, sam radio bez dublera, iako je bilo dosta zahtevnih i opasnih scena. Publika je bila oduševljena, a zapadni Nemci su me već planirali za nove projekte – priča nam Gojko.

PROSLAVILA GA DEFA

Ta uloga, Gojkova pojava, atletska građa i sjajno snalaženje u akcionim scenama privukli su pažnju istočnonemačkih filmadžija iz studija DEFA, koji su tada tražili glavnog glumca za svoj budući projekat. I opet ta slučajnost. Pre nego što je izašao iz stana, da bi otputovao na skijanje, Gojku je zazvonio telefon. Kaže da je dugo razmišljao da li da se javi...Podigao je slušalicu i začuo glas sekretarice iz „Jugoslavija filma“. Prenela mu je poruku da ga traže iz državnog filmskog studija nekadašnje Istočne Nemačke.

- „Morate odmah da dođete. DEFA je ovde. Traže Vas.“ Prvo pitanje koje su mi postavili ponovo je bilo da li umem da jašem. Odgovorio sam, na nemačkom, da mogu da se držim za grivu, a da ne padnem – smeje se Gojko - Govorite nemački! Kažem, učio sam u gimnaziji, a i već sam sarađivao sa Nemcima, tako da razumem sve što kažu. Pokazali su mi na reditelja, podigli čaše, i rekli: „Odlično. Ovo je Tokejito“. Bilo je to ime glavnog junaka u prvom od 12 vestern filmova koje sam potom, godinu za godinom, snimao za DEFU, a samo taj prvi film „Sinovi velike medvedice“, iz 1966. godine, videlo je čak 10 miliona ljudi – priseća se Gojko.

I. Mitić

U odnosu na Holivud, bio je to i prvi takozvani „crveni vestern“ koji je od našeg sagovornika napravio apsolutnu megazvezdu u zemljama Istočne Evrope. Rađen je po trilogiji Lizelote Velskopf Henrih, književnice i profesorke drevne istorije, koja je mnogo vremena provela živeći među Indijancima i zato je insistirala na tome da film pokaže stvarnu kulturu i običaje američkih starosedelaca i njihovu sudbinu posle surovog dolaska Evropljana. Istočna Nemačka je tako, zapravo, želela da pokolenjima pokaže pravu istoriju umesto propagande.

- Igrao sam junake koji su stvarno živeli u rezervatima. Ti filmovi su imali poruku i opisivali su ono što je bela rasa uradila Indijancima. Sa svakim filmom moja popularnost je rasla. Sebe nikada nisam doživljavao zvezdom, ali je bilo tako da sam stalno bio okružen ljudima koji su se divili i hvalili ono što radim – priča nam ovaj Leskovčanin koji je postao idol milionima ljudi.

Gojko je sada mogao da traži, ali nikada nije imao kaskadera. Kao jednu od najneizvesnijih, opisuje nam scenu kada je trebalo da ukroti divljeg konja.

- Snimali smo na Kavkazu. Bio je to konj koji nikada nije jahan. I sad, kako dalje. Snimatelj uzme kameru u ruke. Skočiću na njega, pa šta bude. Konj se brani, ali i ja se ne dam. Borba je bila ozbiljna, ali uspeo sam. Stavljao sam glavu tamo gde niko ne bi ni ruku. U svim mojim filmovima sam, sa rediteljima, ubacivao takve atraktivne scene, ali za njih moraš da budeš siguran u sebe – kaže Gojko dok se priseća da je ulazio i u kavez sa četiri odrasla lava.

Gojko je učestvovao i u pisanju scenarija za dva svoja filma. Među njima je i „Apač“, iz 1973. godine, a smatra se da je baš u tom filmu ostvario svoju najbolju ulogu.

I. Mitić

VINETU BIO U POZORIŠTU – IGRAO I INČU ČUNA

Na tradicionalnom pozorišnom festivalu u Bad Zakebergu, posvećenom Karlu Maju, na otvorenoj sceni sa 8.000 mesta, Gojko je bio Vinetu. Od 1992. do 2006. godine odigrao je čak 1024 predstave koje je videlo više od milion gledalaca. Gojko je na konju ulazio u tu arenu i sa svojih 66 godina igrao sve akcione scene. Tri godine kasnije su ga ponovo zvali da zaigra Vinetuovog oca Inču Čuna.

- Svaki moj izlazak na tu scenu izazivao bi ovacije publike. Zaista lepe uspomene. Tokom leta i moji filmovi su prikazivani na otvorenom. Jednu od projekcija gledalo je 12.000 ljudi. Kad izađeš da se pokloniš, posle moraš da bežiš od te mase. Isto je bilo i u nekadašnjem SSSR-u gde je moje filmove gledalo po 50 miliona ljudi, ali i u svim zemljama tadašnjeg Varšavskog pakta. Bugari i Rusi su pravili pesme o meni. I tamo sam snimio nekoliko filmova, zvali su me na premijere i gostovanja na raznim festivalima – ispričao je ovaj sigurno najpopularniji srpski internacionalni glumac.

VITALNOST DUGUJE POKRETU Gojko je i danas veoma vitalan čovek. Kaže da to duguje pokretu. Stalno šeta. Vozi bicikl. Živi pored reke, pa je tu i kajak, kao i plivanje, svakog jutra. I kad zamrzne reka, polomi led i ulazi u vodu, a za prehladu ne zna. Pošto se u nemačkom jeziku brojevi izgovaraju tako da se prvo navode jedince, pa desetice, često kaže da mu je 68, umesto 86. Tako se i oseća.

Igrao je i u mjuziklu „Grk Zorba“, koji se, 2009. godine, takođe prikazivao na otvorenoj sceni. Prvih 17 predstava unapred je prodato. Glavni je junak i predstave „Let iznad kukavičjeg gnezda“, a bio je i Spartak, Herkul, Robin Hud, Dartanjan iz „Tri musketara“...

- Kada mi je ponuđena uloga Spartaka prihvatio sam na neviđeno. Spartak je za mene pravi primer borca za slobodu. Kroz celo svoje stvaralaštvo sam uglavnom bio na strani pravde. Dobro, nisam baš uvek bio. Igrao sam i neke mafioze na Sardiniji – smeje se Gojko.

I. Mitić

RADO VIĐEN I NA TELEVIZIJI

Kaže da mu je mnogo uloga nuđeno i u televizijskim serijama, toliko da nije mogao sve ni da prihvati, jer je radio na filmu.

- Baš sam mnogo radio. Putovao sam sa jedne na drugu stranu sveta da bih stigao na snimanje, a da ni dan nisam proveo kod kuće. Sa najpoznatijim nemačkim televizijskim rediteljem snimio sam tri izuzetno gledane serije, od kojih je svaka imala po 13 epizoda. Nešto od toga je snimano i u Bugarskoj, mada mi je on, još mnogo toga nudio – dodaje Gojko koji je na televiziji, kao gost šou-programa, pevao teme iz svojih filmova i druge numere, toliko popularne da su se našle i na singl-pločama.

Decenijama je bio prezauzet. Igrao je i u naučno-fantastičnim, ratnim i dečijim filmovima, trilerima i komedijama, tako da o nostalgiji nije ni stigao da razmišlja, ali je ona, kako ističe, uvek bila prisutna. Najteže mu je bilo za vreme bombardovanja.

„NOVOSTI“ MOGU DA ME ZOVU ČIKO Višedecenijski život u Nemačkoj nije promenio Gojkov patriotski odnos prema mestu i zemlji u kojoj se rodio. Stalno prati šta se dešava u Srbiji i to, kako ističe, isključivo preko „Novosti“. Čestitajući nam rođendan, uz želje da još dugo trajemo, kaže da svakodnevno svojoj životnoj saputnici čita vesti, intervjue i reportaže našeg lista. - Ona zna ruski, pa dosta razume i srpski, ali sam je tako navikao i sad nema nazad. Od mog omiljenog lista sam taman toliko stariji da "Novosti" mogu da me zovu – čiko.

- Svake večeri sam zvao majku. Ja sam ratno dete. Rođen sam 1940, a moj brat 1943. godine. Moja majka je bila uplašena, ispadala je iz kreveta od detonacija i stalno mi je govorila da nije dobro. Jednog dana mi se javio brat. Kaže mi da se majka povukla u sebe, da ništa ne jede, ne pije i da ne može da se javi. Predala se skroz, i umrla. Nisam mogao da dođem da se oprostim od nje. Brat mi kaže, padaju bombe, ostani gde si. Bilo mi je baš teško, a utehu sam pronašao tamo u našoj crkvi – priseća se Gojko tih dana.

Još kao dete, kada nije znao kakva ga sudbina čeka, obožavao je da čita romane Karla Maja. Iznajmljivao ih je u leskovačkoj biblioteci i prosto „gutao“.

- To je bio čovek velike mašte. Ko počne to da čita ne može da prestane. Bio je veliki humanista i uvek na strani pravde. Postoji muzej Karla Maja, kod Drezdena, u mestu gde je rođen. Gostovao sam tamo, povodom otvaranje neke nove zgrade, i zamislite stajao u radnoj sobi mog junaka iz detinjstva. Najviše cenim to što je na nekom simpozijumu pisaca u Beču, 1911. godine, malo pre nego što je umro poručio: „Ne razumem zašto svi investirate u rat. Zašto ne investirate u mir?“. To je tada toliko bilo aktuelno, kao i danas - zaključuje Gojko.

U Nemačkoj je dobio veliki broj nagrada, a najveći nemački filmski muzej, u Potsdamu, ima deo koji je posvećen ovom Srbinu – legat u kome se nalaze rekviziti, originalni kostimi sa snimanja, fotografije i posteri sa likom Gojka Mitića. Pozorište mladih u Bišosferdeu, od 1993. godine, nosi njegovo ime. Redovan je gost filmskih festivala i retrospektiva svojih filmova širom Evrope. U mnogim zemljama ukazivana mu je velika čast, ali tek ono što je doživeo u svom rodnom mestu ispunilo je prazninu nastalu kada je, iz njegovog Strojkovca, Vučja i Leskovca, pošao u svet.