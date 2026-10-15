SVEDOCI VEKOVA PRED PRETNJOM NESTAJANJA: Sudbina hrišćanskog nasleđa na Bliskom istoku (FOTO)

NA vekovnim ognjištima gde je hrišćanstvo poniklo i odakle se raširilo po svetu, danas se zvuk zvona sve teže probija kroz dim projektila i eho ratnih razaranja.

Foto: ANA / akg-images / Profimedia

Bliski istok, taj jedinstveni, krhki mozaik drevnih kultura i vera, prolazi kroz duboke istorijske potrese koji prete da u potpunosti izbrišu materijalnu i duhovnu zaostavštinu najstarijih hrišćanskih crkava.

Ono što su vekovi, različite imperije i surovi osvajači poštedeli, sada se nalazi pred tragičnim egzodusom i zatiranjem u senci nemilosrdnih savremenih geopolitičkih obračuna. Od libanskih gora i sirijskih svetinja, preko egipatskih pustinja, pa sve do Mesopotamije, odnosno Iraka, i same Svete zemlje, na delu je nemilosrdno gašenje živih zajednica koje vekovima čuvaju autentičnu hrišćansku duhovnost na njenom izvoru.

Od Malule do drevne Antiohije

Sirija, zemlja u kojoj su sledbenici Isusa Hrista prvi put nazvani hrišćanima u drevnoj Antiohiji, već duže od decenije krvari, dok njeno biće trpi nenadoknadive duhovne i demografske gubitke. Antiohijska pravoslavna patrijaršija, čije je istorijsko sedište danas u Damasku, kao i Sirijska pravoslavna crkva, kao dohalkidonska, odnosno orijentalnopravoslavna zajednica, nalaze se u samom epicentru ove dugotrajne humanitarne i kulturne katastrofe.

Posebno je bolna sudbina Malule, prelepog gradića uklesanog u hridi planinskog venca Kalamun. To je jedno od poslednjih mesta na planeti gde meštani i dalje govore zapadnoaramejskim dijalektom – jezikom kojim je govorio sam Spasitelj Gospod Isus Hristos.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Asirska crkva Istoka - hram u Semelu, Irak

Nakon što su drevne svetinje, manastir Svete Tekle Ravnoapostolne i manastir Svetih Sergija i Vakha, pretrpeli teška razaranja, paljenja i skrnavljenja od strane džihadističkih ekstremista, preostala zajednica grčevito pokušava da obnovi život. Međutim, stalna bezbednosna nesigurnost, pretnja od novih sukoba i strahovito ekonomsko gušenje zemlje čine da mladi masovno napuštaju ovaj živi spomenik vere, ostavljajići vekovne zidine bez onog najvrednijeg: ljudskih glasova i molitve na jeziku prvih hrišćana.

Egzodus Asiraca i tihi odlazak Jermena

Dalje na istoku, u biblijskoj zemlji između Tigra i Eufrata, hrišćansko prisustvo svedeno je na tragične statističke margine. Nakon decenija sukoba koji su kulminirali brutalnim terorom Islamske države u Ninivskoj ravnici, drevna Asirska crkva Istoka i većinska Haldejska crkva, koja se nalazi u uniji sa Rimom, pretrpele su nezapamćen demografski slom.

Više od 90 odsto iračkih hrišćana bilo je prisiljeno da trajno napusti svoju domovinu. Iako se u bezbednijim predelima iračkog Kurdistana i oko njegove prestonice Erbila čine ogromni napori da se kroz crkvene obrazovne centre sačuvaju liturgijska baština i stari sirijski, odnosno novoaramejski jezik, novi talasi ratnih razaranja na Bliskom istoku potpuno blokiraju povratak prognanih na njihova razorena vekovna ognjišta.

U susednom Iranu, suočavanje hrišćana sa realnošću danas dobija novu, dramatičnu ratnu nijansu. Istorijska Jermenska apostolska crkva, kao dohalkidonska, odnosno orijentalnopravoslavna zajednica, u ovoj islamskoj republici uživa zvanično ustavno priznanje, zaštitu, pa čak i zagarantovana poslanička mesta u parlamentu.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Jermenska crkva Presvete Bogorodice u Teheranu

Drevni jermenski manastiri na severozapadu zemlje, poput Svetog Tadeja (Crne crkve) i Svetog Stefana, nalaze se na listi Uneskove svetske baštine i država ih pažljivo održava kao spomenike kulture. Ipak, aktuelni vojni sukob i žestoka razmena raketnih udara kojima je Iran direktno izložen, unose dubok strah među tamošnje hrišćane da bi se ratni vihor mogao trajno preliti na njihove domove. Dok projektili lete iznad iranskih gradova, kruti šerijatski zakoni i strahovito pooštravanje međunarodne ekonomske izolacije zemlje dodatno stežu obruč oko ove zajednice.

Umesto sigurnosti pod zaštitom zakona, Jermeni se suočavaju sa realnošću zatvorenog geta, što mlade generacije primorava na ubrzan, tihi, ali neprekidni odlazak ka Zapadu.

Libanska tvrđava i iskušenja Kopta podno piramida

Liban je decenijama važio za neprikosnoveni bedem hrišćanskog suvereniteta na Bliskom istoku. Složeni konfesionalni sistem ove zemlje počiva na strogoj ravnoteži moći u kojoj su hrišćani maroniti, koji se nalaze u uniji sa Rimom, zajedno sa pravoslavcima Antiohijske patrijaršije, ključni državotvorni činilac. Simbol te duhovne vertikale i nesalomive snage jeste manastir Svetog Marona u Aniji, gde počivaju čudotvorne mošti Svetog Šarbela. Ovaj svetitelj ujedinjuje Liban – njegovom grobu u potrazi za isceljenjem i duhovnim mirom podjednako pritiču i hrišćani i muslimani.

Foto: Mauro Toccaceli / Alamy / Profimedia Sveti Šarbel - mozaik u katderali Svetog Patrika u Njujorku, SAD

Međutim, žestoki vazdušni udari koji ne pošteđuju libanske gradove i sela, u kombinaciji sa višegodišnjom ekonomskom i sistemskom blokadom, guraju ovu zemlju u ambis. Hrišćani, koji tradicionalno čine obrazovni i privredni stub društva, sada masovno koriste svoje porodične i poslovne veze na Zapadu kako bi spasili porodice, čime se ubrzano ruši demografski balans bez kojeg Liban gubi svoju suštinu.

Južnije, u Egiptu, Koptska pravoslavna crkva vodi potpuno drugačiju bitku. Okupljajući milione vernika, ona predstavlja brojčano najveću hrišćansku zajednicu na čitavom Bliskom istoku. Naslednici drevnih faraona i čuvari vere koju je, po predanju, doneo Sveti apostol Marko, Kopti vekovima balansiraju između mirnog suživota sa muslimanskom većinom i krvavih talasa islamističkog terora.

Iako zvanični Kairo ulaže vidne napore u obnovu monumentalnih katedrala i zaštitu drevnih manastira u pustinji Vadi El Natrun, hrišćani u siromašnim ruralnim delovima Gornjeg Egipta i dalje su laka meta segregacije i napada radikalnih islamskih grupa. Za njih je opstanak podno piramida svakodnevna, iscrpljujuća borba na samoj ivici egzistencije.

Foto: Michael Abdelmalek / Alamy / Profimedia Manastir Svetog Antonija, Koptska pravoslavna crkva, Egipat

Čuvari Svetih mesta na političkoj vetrometini

Najdramatičnije stranice savremene hrišćanske istorije ispisuju se u samoj kolevci hrišćanstva – na prostoru Izraela i Palestine. U Jerusalimu i Vitlejemu, opstanak hrišćana odavno je prestao da bude samo teološko pitanje; to je sada grčevita borba za goli opstanak pod naletom sukoba koji ne štede nikoga. Pravoslavni Grci pod okriljem drevne Jerusalimske patrijaršije, Latini (rimokatolici), Jermeni, Kopti, kao i Ruska duhovna misija sa svojim brojnim manastirima i posedima, vekovima čine žive stubove složenog sistema Statusa kvo na svetim mestima, pre svega u hramu Vaskrsenja Hristovog (crkva Svetog Groba).

Danas je ova vekovna ravnoteža pred pucanjem. Ratna dejstva u Pojasu Gaze gotovo su zbrisala malobrojnu hrišćansku zajednicu, koja je vekovima opstajala u ovom obalskom pojasu. Njihova jedina utočišta, poput istorijske pravoslavne crkve Svetog Porfirija – jedne od najstarijih aktivnih bogomolja na planeti – pretrpela su direktna i teška ratna razaranja, uz ljudske žrtve među civilima koji su pod njenim svodovima tražili spas. Na Zapadnoj obali, biblijski Vitlejem je fizički ugušen bezbednosnim zidovima i punktovima, što je potpuno paralisalo hodočašća i turizam od kojih tamošnji hrišćani isključivo žive. Istovremeno, u samom starom delu Jerusalima, sveštenstvo i vernici izloženi su sve brutalnijoj verbalnoj i fizičkoj agresiji ekstremnih nacionalističkih grupa, dok se crkvena imovina, posebno u strateški važnoj Jermenskoj četvrti, nalazi pod nezapamćenim pritiskom jevrejskih ultranacionalističkih doseljenika koji agresivno pokušavaju da izmene vekovnu demografsku i vlasničku ličnu kartu Svetog grada.

Foto: JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia Crkva Svetog Groba (Vaskrsenja Hristovog), Jerusalim, Sveta zemlja

U ovom potpunom haosu, Kraljevina Jordan opstaje kao jedina stabilna oaza. Pravoslavni Arapi, koji se nalaze pod kanonskom jurisdikcijom Jerusalimske patrijaršije, uživaju punu bezbednost i građanska prava pod ličnim pokroviteljstvom hašemitske kraljevske porodice, koja je i zvanični čuvar hrišćanskih i muslimanskih svetinja. Manastiri duž reke Jordan i samo mesto Hristovog krštenja (Al-Mahtas) pažljivo su zaštićeni, ali ova mala i zatvorena zajednica ne može sama da izdrži strahovit teret humanitarne i bezbednosne krize koja bukti svuda oko njenih granica.

Iskušenje za savest čovečanstva

Očuvanje hrišćanskog nasleđa na Bliskom istoku već odavno nije samo arheološko pitanje zaštite drevnih zidina, svetih moštiju i relikvija, starih i neprocenjivih rukopisa. Ovo je, pre svega, borba za opstanak živih ljudi – preostalih čuvara neprekinute niti duhovnosti i kulture duge puna dva milenijuma. Ako se trenutni vojni sukobi, nemilosrdna razaranja i iznuđene egzistencijalne migracije nastave ovim zastrašujućim intenzitetom, prostor Bliskog istoka rizikuje da postane ogromni, hladni zavičajni muzej; prazna istorijska kulisa potpuno lišena svojih izvornih stanovnika. Potpuni nestanak ovih zajednica ne bi bio samo lokalni politički poraz, već nenadoknadiv civilizacijski sunovrat i trajni, neizbrisivi greh na savesti savremenog sveta, koji danas gotovo nemo posmatra kako pred njegovim očima zauvek nestaje kolevka iz koje je poteklo moderno čovečanstvo.

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