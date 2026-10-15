MAJSTOR I SA SKALPELOM I SA GUDALOM: Medicina i violina, dve dugogodišnje velike ljubavi hirurga Milana Mitrića iz Kikinde (FOTO)

DOKTOR Milan Mitrić je već više decenije prva violina kikindskog zdravstva. Niko bolje od njega ne ume da zategne vene na nogama čoveka niti da veštije naštima žice na violini tako da nastane prijatna melodija kada po njima pređe gudalom.

Foto: R. Šegrt

On je lekar, vaskularni hirurg, koji pacijentima leči bolesne vene i violinista od malih nogu. Obe ljubavi su mu važne, jer su prave i iskrene i obema je posvećen, medicini, ipak, više. Skalpel mu je još u ruci, iako je zvanično penzioner, a ni gudalo nije odložio, i dalje je jedna od violina u orkestru Akademskog društva za negovanje muzike „Gusle“.

- Nešto duže od 35 godina sam u medicini, a violinu sviram od osme godine.U Šapcu sam završio nižu muzičku školu, mada mi je gitara bila prvi izbor. Roditelji su čak kupili instrument, ali je kurs bio kraći, u ono davno vreme, ‘68. Onda su mi predložili da upišem violinu, završim školu, a usput da učim da sviram i gitaru, ako me to bude interesovalo. I tako je i bilo. Otišao sam na violinu, a znam da sviram i gitaru – priseća se priznati hirurg.

Možda se ljubav prema violini ne bi razvila tako snažno da učenik nije imao dobrog profesora i pedagoga koji mu je nesebično otkrio sve tajne ovog instrumenta i sistematično radio na unapređenju njegovog muzičkog talenta.

Foto: R. Šegrt Doktor Mitrić u orkestru "Gusala"

- Pokojni Branislav Vuković bio je izvanredan profesor. Dobro mi je postavio ruku i odredio intonaciju. I sada crpim neke njegove savete i sugestije. Iz Šapca se preselio u Novi Sad. Bio je odličan pedagog i dobar klasični violinista – prenosi dr Mitrić.

Medicina nije bila slučajnost već jasan izbor, velika želja i ljubav. Međutim, nije se odricao ni muzike. Ni naporne i duge studije koje zahtevaju obavezne praktične vežbe i mnogo učenja, nisu ga udaljile od omiljenog zvuka. Kao student u Novom Sadu, postao je član čuvenog KUD-a „Sonja Marinković“. Sviranjem se odmarao od anatomije, imunolgije, patologije, kožnih, infektivnih i drugih bolesti.

- Violina me oduvek relaksirala od hirurgije, izvanredan je mentalni i manuelni trening, jer donosi kordinaciju prstiju, misli i intuicije. Lepo se osećam kad sviram, pogotovo kad sam usviran. To je antidepresiv najbolji na svetu. Verovatno ima povezanost sa vaskularnom hirurgijom koja je vrlo minuciozna, pedentna je i zahteva dobru manuelnost, možda specifičniju nego druge vrste hirurgije. Što bi rekla jedna poznanica, Bog nas je pogledao dajući nam dar za muziku. Nemam tehničku inteligenciju, nikada nisam znao ništa da napravim, ali sam od malih nogu imao dar za muziku. To je i genetika po očevoj liniji. Kao đak uvek sam pevao na priredbama, au kući roditeljima i njihovim prijateljima. Godinu dana sam igrao u KUD-u „Abrašević“ u Šapcu, a onda sam počeo da sviram, pa nastavio tokom studija u „Sonji Marinković“. U njihovom orkestru povremeno sviram i dan danas, skoro sa istim ljudima – opisuje dr Milan Mitrić.

Ipak, jedno vreme je morao da violinu stavi u drugi plan. Bilo je to onda kada je kao specijalista i direktor bolnice u Kikindi, imao previše obaveza, a njih nikada nije ispunjavao rutinski. Zato nije bilo dovoljno vremena za sve.

- Kada sam profesionalno bio maksimalno angažovan, od 40 do 55 godine života, skoro da uopšte nisam svirao. Nisam imao ni vremena, pa čak ni interesovanja – realno priča.

Osim iskustva u ambulanti i hirurškoj sali i muzičkog u orkestru, stekao je i kafansko. Ali ne kao gost za stolom, već kao muzičar koji stvara atmosferu da bi drugima bilo prijatno.

- Kad sam došao u Kikindu ‘75. počeo sam da sviram u „Guslama“. Čak sam i deo vojnog roka ovde služio. Čuo sam tada za slavni orekstar „Uspomene“, koji je u to vreme, po meni, bio najbolji u Vojvodini. Bili su impresivni. U gradu je bilo tamburaša, ali nije bilo violinista, pa sam počeo da sarađujem sa istakutim umetnikom Milanom Prunićem. Sedam, osam godina sam bio član orkestra koji je nastupao u „Lovcu“, u zlatno doba tog restorana. Kafanske svirke nisu mi bile strane, prvo iskustvo stekao sam još sa 18 godina u Šapcu, a posle povremeno i u Novom Sadu. Sviranje u kafani bilo je jedinstveno iskustvo i vrlo značajno, jer me spaslo u teška vremena, 90-tih godina, praktično sam živeo od tako zarađenog novca. Bilo je teško i naporno, kao lekar imao sam dežurstva, kod kuće porodica, deca, supruga je lekar, ali sam bio prinuđen da sviram u kafani, jer su to finansijski bila katastrofalna vremena. Kasnije već nisam mogao da pomirim intezivne nastupe i profesionalne lekarske obaveze, pa do pre, sedam, osam godina uopšte nisam svirao – prenosi nam dr Mitrić kako je kafana bila isplativija od ordinacije.

Od svih mesta, „Gusle“ su njegova najstalnija stanica. Sa njihovim orkestrom i sada redovno vežba i nastupa. To iskustvo je ujedno svedok dvostrukog prijateljstva.

- To društvo vodi Zoran Petrović, harmonikaš sa kojim sviram od svoje 20-te, dakle već 40 godina. „Gusle“ imaju izvanredan orkestar. Za grad veličine Kikinde, neočekivano dobar. Tamo ima boljih violinista od mene. Najmlađi je Milan Zimonjić, Jovica Mendo je izvanredan profesionalac, pa Aleksandra Tomin. To su izvanredni, obrazovani, mladi muzičari – dijagnostikuje lekar. - Danas je sve mirnije i redovno vežbam. Violina je kompleksan instrument i zahteva kontinurano sviranje. Svaka pauza se jako oseti. Ne mogu da se pohvalim da sviram svaki dan, ali, pored proba u „Guslama“, to su još bar tri, četiri dana u nedelji, najmanje po školski čas. Prethodnih pet, šest godina sam dosta redovno išao i u Novi Sad, na probe u „Sonji Marinković“.

Foto: R. Šegrt dr Milan Mitrić, drugi levo, lekar i violinista

Za svoju dušu, kaže, svira svašta. Još kao dečak zavoleo je džez sfing i Stefana Grapelija i sa prijateljima je pokušavao da mu bude na tragu.

- I danas se sa tim borim i pokušavam. To jako volim. Volim i našu narodnu i mađarsku muziku. Redovno idem na koncerte Robija Lakatoša kada dođe u Novi Sad. Volim njegov stil, pomalo ga čak imitiram – otkriva nam uvaženi kikindski lekar, hirurg i violinista.

PRVA VIOLINA

- Dobio sam je još kao dečak od roditelja, kad sam pošao u muzičku školu. Kod mene je već 51 godinu. I danas je funkcionalna. Devedesetih su mi je ukrali u Novom Sadu, ali smo je našli polomljenu. Reparirana je tada, pa još jednom. Drugi put je to majstorski uradio Miloš Janković iz Kikinde, odličan graditelj tambura i drugih instrumenata, možda i vodeći u Vojvodini za reparaciju. Pre nekoliko meseci Janković je ponovo izvanredno „izlečio“ i sada ponovo sviram na njoj.

Drugu sam kupio nedavno od majstora Nebojše Trkulje iz Kikinde. Podjednako su mi drage. Prva, svakako, ima veću emocionalnu težinu. Drugu je šireg vrata. Odabrao sam je za dva minuta, odgovara mi tonski i lepo mi leži u ruci – opisuje doktor.

HIRURZI MUZIČARI

- Među vaskularnim hiruzima u Srbiji ima izuzetnih muzičara. Načelnik na VMA Aleksandar Tomić je izvanredan džez saksofonista, doktor Petar Dragić, vodeći fleblog, svira saksofon, moj drugar Miodrag Ilić sa Instituta za kardiovaskularne bilesti „Dedinje“ odličan je rok gitaarista i ima svoj bend. Društvo lekara Vojvodine ima svoj orkestar, a član je bio i prof. Avramov, načelnik Klinike za vaskularnu hirurgiju. Taj orkestar osnovali su specijalizanti hirurgije. Ima nas – nabraja još jedan hirug među muzičarima.