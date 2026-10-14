KRALJEVO JOŠ BOLE RANE IZ KRVAVOG OKTOBRA 1941: Zločin nemačkog Vermahta, pre 85 go dina, najtragičniji događaj u istoriji grada na Ibru

PREVIŠE je oktobarske tuge utkano u istoriju Kraljeva. Nisu krvnici milosti imali. Decu su nam uzeli. Starce nisu poštedeli. Ni, očeve, ni majke. Pamtimo rafale mitraljeza pod zverskim geslom „sto za jednoga“. Na to nas obavezuju i preci i potomci.

G.Šljivić

Ovim, potresnim rečenicama, izgovorenim na jednoj od minulih komemoracija na Groblju streljanih, nad humkama nevino streljanih civila oktobra 1941., u najkraćem su sažeta osećanja Kraljevčana koji osam i po decenija, sa bolom i tugom, pamte najtragičniji događaj u istoriji svog grada.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja Kraljevo Beživotna tela streljanih civila

Pre tačno 85 godina, za samo nekoliko oktobarskih dana, kaznenom naredbom broj 888 general-feldmaršala Vilhelma Kajtela, šefa vojne komande Vermahta - „da se za jednog ubijenog nemačkog vojnika strelja 100 talaca, a za ranjenog 50“, nemački vojnici su u Kraljevu likvidirali više od dve hiljada nevinih civila. Uz meštane, streljane su i brjne izbeglice iz svih krajeva Jugoslavije, a najviše iz Slovenije koje su, progonjene od okupatora, privremeno utočište pokušale da (pro)nađu u gradu na Ibru.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja Kraljevo Beživotna tela streljanih civila

- Opsežnim istraživanjima istoričara Silvije Krejaković, utvrđeno je da je do 20. oktobra u Kraljevu streljano najmanje 2.190 osoba različitog porekla, uzrasta i zanimanja. Među njima su čak 102 osobe bile mlađe od 18 godina, dok je najveći broj streljanih bio u najplodotvornijem životnom i radnom dobu, između 25 i 45 godina starosti – priča Nemanja Trifunović, istoričar kustos Narodnog muzeja u Kraljevu.

G.Šljivić Nemanja Trifunović

Prema istorijskim spisima, povod za zločin, bio je oružani otpor okupatoru započet u okolini Kraljeva krajem jula 1941. i nastavljen tokom avgusta i septembra. Oružani napadi partizansko-četničkih jedinica na 717. diviziju Vermahta izazvale su reakciju nemačke komande, najpre hapšenjem i vešanjem rođaka članova pokreta otpora, rekvizicijom imovine bogatih domaćina i stvaranjem civilnih logora, a potom i sprovođenjem odmazde - masovnim hapšenjima i streljanjem.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja Kraljevo Nemački vojnik kraj streljanih civila

- Po surovim naredbama komande, Nemci u Kraljevu zatvaraju taoce u veliku lokomotivsku halu u krugu Železničke radionice. Već 4. oktobra zatvoreni su radnici iz Fabrike aviona, a od 10. oktobra i radnici Železničke radionice i ložionice. Zatim i deo profesora i đaka ovdašnje Gimnazije i Ratarske škole. Nisu pošteđeni ni službenici, sudije, pravnici, činovnici trgovci, zanatlije... Racije su sprovođene svuda, na ulicama, u kućama, u vozovima, na njivama, voćnjacima, hapšeni su i zatvarani starci, maloletnici i žene – dodaje Trufunović.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja Kraljevo Zatvaranje covila u fabričku halu

Nemci su vanredno stanje sa prekim sudom uveli 15. oktobra kada su u zoru i započela streljanja. Ispred mitraljeza vojnika 749. pešadijskog puka pomenute 717. divizije, izvedeni su prvo železničari, potom i svi ostali taoci. Znak za početak zverske egzekucije dao je poručnik Alfons Maciovič, poreklom Poljak, a po završetku rafala, oficiri su hicima iz revolvera u smrt slali sve one koji su pokazivali znake života.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja Kraljevo Kolona civila pred streljanje

- Streljanje se nastavilo i narednih dana. Iz hale su izvođene grupe od po sto zatvorenika i tako sve do 20. oktobra kada su iz gradske bolnice pred streljački stroj dovedeni svi pokretni bolesnici. Prostor na kojem je počinjen ovaj stravični zločin potom je zasut krečom – kaže istoričar arhivista Darko Gučanin, direktor Narodnog muzeja u Kraljevu.

G.Šljivić Darko Gučanin, direktor Narodnog muzeja u Kraljevu

Mnoge kraljevačke familije su streljanjem ugašene, mnoge su ostale bez muških članova, majke su ostale bez sinova, deca bez očeva.

- Po kazivanju onih koji su preživli zločin, u Kraljevu se nije moglo naći dovoljno crnog platna za izradu odeće ožalošćenih, neutešnih, porodica i meštana – naglašava Gučanin.

Istorijska zbirka Narodnog muzeja Kraljevo Žrtve streljanja

Posle troipogodišnje okupacije tokom koje su fašisti počinili brojne zločine nad nevinim stanovništvom, Kraljevčani su prvi dan slobode dočekali 29. novembra 1944. godine. Odmah narednog dana, oslobodilačka vojska je sa narodom odala poštu streljanima 1941. i svim rodoljubima koji su živote dali za slobodu.

G.Šljivić Humka streljanog civila

DAN SEĆANjA

PARASTOSOM i polaganjem venaca na Groblju streljanih, kao i komemorativnom sednicom Skupštine grada, Kraljevčani će danas prigodno obeležiti Dan sećanja - 85. godišnjicu fašističkog zločina. Vence na humke streljanih, osim njihovih potomaka, položiće državni zvaničnici, gradski čelnici, predstavnici Vojske Srbije i MUP, kao i delegacije boračkih i drugih udruženja, susednih i bratskih gradova i opština.

G.Šljivić Obeležavanje godišnjice streljanja

HITLEROVO NAREĐENjE

ZLOČINI fašističkog okupatora počinjeni u Kraljevu, Kragujevcu i Mačvi oktobra 1941. inicirani su direktnim naređenjem Adolfa Hitlera upućene generalu Francu Bemeu, glavnokomadujućem u Srbiji, sa ovlašćenjem da se „za celu Srbiju ima stvoriti zastrašujući primer koji mora najteže pogoditi celokupno stanovništvo“.

G.Šljivić Groblje streljanih 1941. u Kraljevu