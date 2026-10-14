TRUNU FRESKE OD JAJA I MLEKA: Kuća Tadića čuva jednu od najneobičnijih i najvrednijih umetničkih i istorijskih priča Dragačeva (FOTO)

NA samom vrhu brda, među netaknutom prirodom i obroncima planine Jelice, u selu Donji Dubac, stoji kuća koja u svojim nedrima čuva jednu od najneobičnijih i najvrednijih umetničkih i istorijskih priča Dragačeva.

Foto V. Ilić

Reč je o čuvenoj kući Tadića, podignutoj davne 1939. godine. Zaboravljena i pritisnuta zubom vremena, ova građevina danas prokišnjava i propada, dok meštani i potomci ulažu nadljudske napore da spasu ovo jedinstveno kulturno blago Srbije koje je gotovo pre pola veka proglašeno za spomenik kulture i prešlo pod zaštitu države.

Priča o njoj nije samo priča o arhitekturi, već o humanosti, utočištu u ratnom vihoru i neizbrisivom tragu koji su u njoj ostavile umetničke porodice Šotra i Borojević.

Sve je počelo ratne 1941. godine, kada je Rajka Borojević, sestra čuvenog umetnika i ratnika Branka Šotre, bežeći pred nemačkom najezdom iz Sarajeva sa ćerkicom Dijanom, potražila spas u Dragačevu. Preporukom Radisava Tadića i njegove supruge Dragojle, pronašla je utočište u kući Tihomira Tadića u Donjem Dupcu. Nešto kasnije, od 1942. do 1943, nakon što je ranjen u borbama, u istu kuću tajno stiže i njen brat Branko Šotra. Usred ratnog vihora, seljani i domaćini Tadići lečili su i skrivali ranjenog umetnika punu godinu i po, u strogoj tajnosti koja je značila život. U toj istoj kući Rajka je rodila i drugu ćerku, Branu.

U znak duboke zahvalnosti domaćinima na gostoprimstvu i spasenju, Branko Šotra, u umetnosti prvenstveno poznat kao vajar i grafičar - uradio je nešto neponovljivo: na zidovima kuće Tadića oslikao je oko deset monumentalnih fresaka koje prikazuju autentičan život dragačevskog sela.

Slikar, grafičar i komunista SLIKAR, grafičar i prvi rektor Akademije za primenjenu umetnost u Beogradu, Branko Šotra (1906-1960), rođen je u selu Kozice kod Stoca. Kraljevsku umetničku školu završio je u Beogradu 1929, a zbog komunističke delatnosti i borbe, pre rata, hapšen je više puta. Tokom Drugog svetskog rata borio se u redovima partizanskog pokreta na prostorima Srbije, Hercegovine i Crne Gore. Posle rata, Šotra je bio prvi načelnik Doma JNA, upravnik Vojnog muzeja u Beogradu i rektor Akademije za primenjenu umetnost od 1948. do 1956. Iako je ušao u umetnost kao slikar i vajar, ostao je zapamćen kao jedan od najvećih srpskih majstora grafike i duboreza. Iznenada je preminuo 1960. godine u Stokholmu, a sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.

Ono što ove freske čini svetskim unikatom jeste njihova tehnika: Šotra ih je stvarao od potpuno prirodnih materijala: čađi, jaja, mleka i kreča. Na zidovima soba i danas se mogu razaznati živopisni motivi kosača, voćara, tesara, vinograda, žena koje žnju žito i hrane decu u polju, kao i čuvene kompozicije "Prelo" i "Ručak u polju".

Kuća Tadića i sam Donji Dubac postavili su i temelje ženske emancipacije u ovom kraju. Šotrina sestra, Rajka Borojević se 1951. godine vratila u Donji Dubac, sa potresenom slikom u svom pamćenju na težak i neiživljen život seoskih žena. Naredne godine, osnovala je prvu radionicu u kojoj je žene ovog sela učila higijeni, gajenju dece, pravljenju kolača i uređivanju bašta.

Iz te male radionice izrasla je čuvena Tkačka zadruga žena "Rajka Borojević". Počelo se sa svega četiri žene, da bi na vrhuncu zadruga okupljala čak 800 tkalja čiji su radovi obišli svet. Nažalost, danas, u 2026. godini, u Donjem Dupcu tradiciju tkanja čuvaju svega dve žene.

Uprkos tome što je kuća Tadića još 1978. godine proglašena za spomenik kulture i prešla pod zaštitu države, Opštine i Kulturnog centra Guča, danas se nalazi u kritičnom stanju.

- Rođena sam u toj kući 1975. godine, kao i moj brat. Naš deda ju je gradio, ali ona danas katastarski ne pripada nama nego Kulturnom centru. Prokišnjava, krov je popustio, a mi kao pojedinci ne smemo ni crep da pomerimo jer je pod zaštitom države - objašnjava Ana Stanišić, unuka Tihomira Tadića, koja se kao pojedinac angažovala da spase porodičnu i nacionalnu baštinu.

Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda obišli su objekat i izrazili potpunu spremnost da hitno urade restauraciju krova i zaštite freske. Prepreka je, međutim, teren: do kuće se zbog zapuštenog i nepristupačnog puta ne može prići čak ni namenskim vozilima.

- Sopstvenim sredstvima smo očistili rastinje oko kuće i prokrčili deo terena. Rukovodstvo opštine nam je još u avgustu, pre Sabora trubača, obećalo da će poslati mehanizaciju da se put naspe i popravi. Mi i dalje čekamo na to obećanje, jer čim se put uradi, stručnjaci iz Beograda mogu da dođu i započnu spasavanje - poručuje ova žena, Tadićev potomak.

Smeštena na vrhu brda sa koga puca pogled na dragačevske pejzaže, kuća Tadića poseduje ogromni turistički i kulturni potencijal. Dok bi u mnogim zemljama ovakav lokalitet bio svetska atrakcija prve kategorije, dragačevski dragulj i dalje tiho spava pod ukletim velom birokratije, čekajući nekoliko stotina metara nasutog puta kako bi mu se vratili stara lepota i sjaj.