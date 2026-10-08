U SRBIJI OTKRIO TEMELJE EVROPE, LEPENSKI VIR: Pre 95 godina u Kragujevcu rođen akademik Dragoslav Srejović

ARHEOLOG i kulturni antropolog akademik dr Dragoslav Srejović, zaljubljenik u Srbiju koji ju je otkrićima i naučnim radovima zlatnim slovima upisao na kartu prošlosti čovečanstva, rođen je na današnji dan pre 95 godina u Kragujevcu. Umro je pre tri decenije u Beogradu ostavljajući za sobom četiri decenije rada na Filozofskom fakultetu, arheološka istraživanja 70 lokaliteta, oko 200 naučnih radova, 20 monografija i posebnih publikacija...

Muzej nauke i tehnologije Beograd

On je otkrio čuvene antičke carske palate u Gamzigradu i Šarkamenu, ali Srejovićevo ime bilo je i ostalo sinonim za Lepenski vir, jedno od svetski najznačajnijih praistorijskih nalazišta, centar jedne od najveličanstvenijih kultura čovečanstva.

Uoči izgradnje brane za HE "Đerdap" arheolozi su 1965. iskopavali prostor Đerdapske klisure koji će biti potopljen. Na lokalitetu Lepnski vir naišli su na sloj s ostacima naselja iz razdoblja 5.300-4.800 godina pre nove ere, a zatim ispod njega na još sedam starijih velikih, sukcesivno podizanih naselja, čija je starost sezala do 9.500 godina pre Hrista. Ona su bila planski izgrađena od tipskih kuća trapezoidne osnove, što je samo po sebi bilo čudo neviđeno. Ipak, pravi šok je usledio 1967. kada su otkopane skulpture nalik oblucima visine oko 60 centimetara na kojima su uklesani portreti ljudi ribolikog lica.

Arheolog Srejović suočio se sa zagonetkom, lokalitetom kakav ni pre ni kasnije nije pronađen. Tada je na scenu je stupio antropolog kulture Srejović koji je iz artefakata dešifrovao neverovatnu priču.

- Nađeni su: brojna planski građena staništa, grobovi koji dokumentuju čudne pogrebne rituale, obilje majstorski izrađenih alatki od kamena, kosti i roga, raznovrstan nakit, pločice sa urezanim znacima sličnim pismu i monumentalne skulpture od kamena. Odmah se moglo ustanoviti da su sve ovo ostvarenja od pre 5300. godina stare ere, a to je značilo da su ribolovačko-lovačke zajednice koje su naseljavale terasu pokraj Lepenskog vira prve u Evropi uspostavile složene privredno-društvene odnose, prve ostvarile arhitekturu osobenog stila i prve modelovale monumentalne skulpture od džinovskih oblutaka - zapisao je dr Srejović.

Muzej nauke i tehnologije Beograd

Znanja koje su hiljadama godinama akumulirali stariji Lepenci iz mezolita eksplodirala su u "neolitskoj revoluciji" u petom milenijumu pre nove ere.

- U razdoblju kada religija i umetnost dolaze do najvišeg uspona, na planu privređivanja ostvarena su dva podviga - pripitomljene su ili selekcionisane određene vrste životinja i kultivisane su neke vrste divljih žitarica. Ovo su dve glavne tekovine velike ekonomske revolucije, takozvane neolitske revolucije, koja je presudno uticala na razvoj kultura u Podunavlju. U kulturi Lepenskog vira do ovih tekovina nije se došlo ni slučajno ni trenutno, one su rezultat istrajnog posmatranja prirode, sistematizovanih znanja, brižljivog odabiranja i dugotrajnog negovanja odraženih vrsta biljnog i životinjskog sveta... Sedelačko-mobilna ekonomika nužno dovodi do podele rada i specijalizacije - dešifrovao je Srejović.

Lokalitet u Đerdapu pokazao se kao mesto gde se odigrao prelazak sa sakupljačkog na sedelački način života, kao i prva podela rada u ljudskom rodu, koja je obezbedila dovoljno hrane da se izdržavaju prvi umetnici koji su klesali skulpture. Srejovićevo otkriće i objašnjenje Lepenskog vira srušili su teoriju da je civilizacija došla isključivo sa Bliskog i Srednjeg Isatoka. Evropa je u Đerdapu, na tlu Srbije, dobila svoj prvi autohtoni istočnik kulture!

- Srbija je plemenita, čoveku blagonaklona zemlja. Njena teritorija obeležavala je unekoliko mahova središte civilizovanog sveta, a često je bila i roditeljka ljudi i ideja koje su presudno uticale na privrednu, kulturnu ili političku istoriju Evrope. Poznavala je Srbija i trenutke pustošne studeni, "kad svetlosti nema na vidiku celom", ali su njih, na sreću, uvek ništila duža ili kraća, veličinom ljudskog duha ozarena razdoblja, puna dokaza nepresušne stvaralačke snage i čovečnosti - ostavio nam je poruku dr Srejović.

Duhovne vrednosti čoveka

KADA se jednog dana bude pisala istorija arheologije u Srbiji, jedna od centralnih ličnosti biće svakako profesor Dragoslav Srejović. Govorio je da nema bitnih razlika između paleolitskog homo sapijensa i čoveka današnjice, i da je arheologija zapravo nauka o čoveku. Arheologija po njegovom mišljenju nije samo priča o izgubljenim stvarima, nego je pre svega priča o duhovnim vrednostima čoveka, kao što su umetnost i religija - rekao je prof. dr Miloš Jevtić, Srejovićev saradnik i učenik