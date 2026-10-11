SVAKU POBEDU VRS ZAPAD HTEO DA PONIŠTI: Ratni put Ratka Mladića (2)

ŠTA je Ratka Mladića razlikovalo od drugih oficira iz tadašnje Jugoslovenske narodne armije i učinilo ga harizmatičnim vojskovođom? U prvim procenama zapadnih službi je ocenjen kao "osrednji oficir JNA"... Posle proboja koridora kroz Posavinu 1992. one su pale u vodu.

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Potonji komandant Vojske Republike Srpske (VRS) stekao je imidž pobednika, furioznog vojskovođe nove srpske vojske, koja je bila iznad - i petokrake i kokarde. Od tada je general Mladić u fokusu zapadne negativne propagande.

Uoči operacije "Koridor 92" Mladić je zbog nedostatka komandnog kadra, tada, od vrha JNA, zatražio da se oficiri rodom iz BiH upute u VRS. Odgovor je bio kontrazahtev, da on preko Drine prebaci tešku artiljeriju, artiljerijsko-raketne sisteme PVO i letelice koje JNA nije izvukla. Mladić je odbio taj zahtev generala JNA, koji su "glumili političare".

Proboj je počeo naredbom: "Hoću koridor do Vidovdana, pa makar bio kozja staza. Neću da deca umiru", koju je komandant Prvog krajiškog korpusa Vojske RS, pukovnik Momir Talić, preneoo komandantu Taktičke grupe 1, pukovniku Novici Simiću. Na Vidovdan, 28. juna, poražene su izuzetno snažne hrvatske i muslimanske snage i otvoren je "Put života". Spojene su teritorije RS i omogućeno je snabdevanje lekovima, hranom i gorivom.

Zapadni deo RS je i dalje imao ozbiljnu taktičku ranjivost na južnom boku. Dolina Vrbasa i Jajce su bili pod kontrolom HVO (Hrvatskog vijeća odbrane) i Armije BiH (ABiH), što je predstavljalo stalnu pretnju. Mladić planira - i od jula do kraja oktobra 1992. izvodi operaciju "Vrbas 92", primenjujući isti princip kao na Koridoru: Formira snažne taktičke grupe i koncentriše oklopno-mehanizovane snage na uskom pravcu.

Na prvoj liniji fronta GENERAL Novica Simić opisao je Mladićevu posetu Koridoru 16. jula 1992. godine: "Ne želi da sluša standardno referisanje, već želi da obiđe liniju fronta. Obilazi jedan artiljerijski položaj i potom odlazi na samu obalu Save, gde dvogledom osmatra hrvatsku stranu. Mi smo kao na iglama, brinući se da s one strane ne dejstvuje neki hrvatski snajper. U toku razgovora sa vojnicima nije krio zadovoljstvo i stalno je napominjao da borbu sa neprijateljem moramo voditi do konačne pobede, dok neprijatelja ne potučemo do nogu.

Naređuje napad duž kanjona Vrbasa i preko planinskog masiva Ranče, što je izuzetno težak teren za oklopne jedinice. Snage, pod komandom pukovnika Slavka Lisice, koji se pamti i kao komandant Druge oklopne brigade VRS, ponovo iznose ključni teret operacije i osvajaju Jajce krajem oktobra 1992. VRS je tako definisala operativno-strateške pozicije koje će ostati stabilne gotovo do samog kraja rata 1995. godine.

Na red je došla Hercegovina, gde su srpske snage bile gotovo u rasulu posle povlačenja JNA i gubitka doline Neretve u junu 1992. Glavni štab VRS doneo je odluku o hitnom formiranju Hercegovačkog korpusa u junu 1992. i imenovanju generala Radovana Grubača za komandanta. Mladić je naredio prelazak sa propalog koncepta manevarske odbrane JNA na koncept "zona kućnog praga", gde lokalne brigade, poput Nevesinjske, pod komandom Novice Gušića, brane sopstvenu teritoriju bez prava na povlačenje.

Ta strategija je slomila silovitu hrvatsku operaciju "Bura", koja je počela 8. novembra, a zapamćena je kao Mitrovdanska ofanziva u širem području Nevesinja. Napadač je koncentrisao snage od više od 40.000 ljudi, koje je dočekalo između 3.500 i 5.000 boraca Nevesinjske i Bilećke brigade VRS, koje su, potpomognute snažnom artiljerijskom vatrom, sasekle ofanzivu. Na isti način je 1994. slomljen snažan napad muslimanske Armije BiH.

Pošto je osigurana baza države, Glavni štab VRS se 1993. suočio sa dva krupna problema - presečenim linijama na jugu kod Trnova i jakim snagama ABiH u Podrinju, koje su ugrožavale komunikacije ka Srbiji. Usledile su operacije kojima je neposredno rukovodio Mladić. Operacija "Cerska 93" pokrenuta je u februaru 1993, pošto su snage ABiH iz Srebrenice i Žepe tokom zime 1992-1993. u seriji napada masakrirale hiljade žitelja srpskih sela u Podrinju i izbile gotovo do Drine. Ostaće zapisano da Mladić tada formira tri udarne grupe:

- Angažovao je general Mladić elitne mobilne jedinice. Primenjen je koncept koncentričnih udara iz više pravaca ka utvrđenim rejonima Kamenice, Cerske i Konjević Polja, a glavni cilj bio je ovladavanje putnom komunikacijom Zvornik-Bratunac-Skelani. VRS je artiljerijom slomila spoljnu odbranu protivnika, a zatim su brzim pešadijskim prodorima kroz brdski teren presečene veze između muslimanskih enklava. Nakon pada Cerske i Konjević Polja u martu, snage ABiH su sabijene u uži rejon Srebrenice.

Operacija je vojnički završena uspehom u aprilu 1993. godine, ali je njen kompletan završetak zaustavljen političkim putem, intervencijom Saveta bezbednosti UN i stvaranjem tzv. zaštićenih zona pod kontrolom Unprofora.

Operacija "Lukavac 93", koja je počela u julu 1993. se uz "Koridor 92" smatra najznačajnijim strateškim uspehom VRS. U leto 1992. ABiH je zauzimanjem Trnova presekla jedinu kopnenu vezu između istočne Bosne i istočne Hercegovine, čime je RS praktično podeljena. Glavni štab VRS, pod Mladićevim neposrednim rukovodstvom, isplanirao je operaciju prodora iz tri pravca.

Udarna snaga bila je Prva gardijska motorizovana brigada GŠ VRS, elitni sastav podređen direktno Mladiću, uz sadejstvo Sarajevsko-romanijskog i Hercegovačkog korpusa. Operacija je počela početkom jula na veoma teškom, visokoplaninskom terenu, a snage VRS su 11. jula oslobodile Trnovo, čime je ostvaren primarni cilj, spajanje Hercegovine sa ostatkom Srpske. Mladić nije zaustavio ofanzivu, već je razvio manevar u dubinu i početkom avgusta VRS je potpuno razbila snage Prvog korpusa ABiH na planinskim platoima. Jedinice VRS izbile su na vrhove Igmana i Bjelašnice, a Sarajevo pod kontrolom ABiH našlo se u potpunom operativnom okruženju.

Iz vizure vojne veštine, "Lukavac 93" je bio "remek-delo planiranja u planinskim uslovima", koje je VRS dovelo na korak do potpune vojne pobede u ratu. Međutim, baš kao i u Podrinju, usledio je žestok pritisak međunarodne zajednice. SAD i NATO su zapretili vazdušnim udarima ukoliko se VRS ne povuče sa Igmana i Bjelašnice, političko rukovodstvo RS je prihvatilo povlačenje, a Mladić je morao to da sprovede. Planine su prepuštene snagama Unprofora, koje su trebale da budu garant da će biti demilitarizovane. To se, naravno, nije desilo.

Glavni štab VRS, pod Mladićevom komandom tokom 1994. i 1995, organizuje i izvodi još četiri operacije strateškog i operativnog nivoa. Nakon deblokade Trnova, Goražde je ostalo jedino snažno uporište ABiH u istočnoj Bosni koje je neposredno pretilo Hercegovini i Podrinju, te je Mladić koncentrisao snage Hercegovskog i Sarajevsko-romanijskog korpusa kako bi eliminisao ovu enklavu.

Operacija "Zvijezda 94", Bitka za Goražde, počela je u aprilu 1994. nastupanjem duž teškog brdskog terena iz više pravaca. VRS je brzo slomila spoljnu odbranu i izbila na same prilaze gradu, ali je operacija ponovo zaustavljena na samom pragu pobede zbog prve direktne vojne intervencije NATO, koji je izvršio vazdušne udare na položaje VRS. Nakon toga je Goražde proglašeno zaštićenom zonom.

Operacija "Breza 94" u septembru 1994. je strateška operacija koju je general Mladić planirao i vodio na severozapadu Bosne (Cazinska Krajina) protiv Petog korpusa ABiH. Cilj je bio razbijanje snaga pod komandom Atifa Dudakovića na pravcu Bosanska Krupa - Bužim, ovladavanje dominantnim planinskim masivom Radoč i presecanje enklave na dva dela. Operacija je imala početne uspehe, ali je završena taktičkim neuspehom nakon iznenadnog i snažnog protivudara Petog korpusa. U ovoj operaciji Mladić je imao komandno mesto na samoj prednjoj liniji fronta i lakše je ranjen.

Pošto je Peti korpus ABiH u oktobru 1994. napravio veliki prodor iz Bihaća i zauzeo više od 200 kvadratnih kilometara srpske teritorije na Grmeču, Mladić je organizovao jednu od vojnički najsloženijih kontraofanziva - operaciju "Štit 94" u novembru i decembru 1994. godine. Snage VRS su prebačene sa drugih ratišta i u sadejstvu sa jedinicama Srpske vojske Krajine pokrenule su koncentričan udar. U roku od mesec dana snage ABiH su potpuno poražene i vraćene unutar predratnih linija odbrane oko samog grada Bihaća. Potpuni ulazak VRS u Bihać i vojni kolaps Petog korpusa ponovo su sprečeni diplomatskim pritiskom i posredovanjem bivšeg američkog predsednika Džimija Kartera, kada je potpisano četvoromesečno primirje. Rat ulazi u fazu iscrpljivanja.

Operacija "Krivaja 95" u julu 1995. zaokružuje vojni plan Glavnog štaba iz 1993. godine o likvidaciji muslimanskih enklava u Podrinju. Za ovu operaciju angažovane su relativno male snage Drinskog korpusa, između 2.000 i 3.000 ljudi u prvom ešelonu, u odnosu na brojnost odbrambenih snaga ABiH unutar enklave. VRS je za nekoliko dana brzim pešadijskim prodorima ovladala celokupnom teritorijom zaštićene zone Srebrenica, nakon čega je usledila i operacija "Stupčanica 95", kojom je zauzeta i Žepa. Bila je to završna faza Mladićevog delovanja kao strateškog planera pre nego što se u kasno leto 1995. VRS našla u potpunoj defanzivi usled združenog udara Hrvatske vojske i masovnih vazdušnih udara NATO.