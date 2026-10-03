SPOMENIK DUPLJAJSKIM KOLICIMA: U istoimenom selu, kod Bele Crkve, nalazi se replika najznačajnijeg artefakta Srbije

NA ulazu u selo Dupljaja, kod vojvođanske Bele Crkve, već pet godina stoji velika replika Dupljajskih kolica – jednog od simbola Srbije i najznačajnijeg praistorijskog artefakta u našoj zemlji, koji je pre više od 100 godina pronađen upravo u ataru ovog sela.

Foto: J.Baljak

Reč je o velikoj skulpturi, koja predstavlja muškog idola u trokolicama, koja vuku patke. Široka je dva i po, a visoka dva metra i teška tonu i po. Proporcionalno je čak deset puta veća od originalnog predmeta, koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu.

Izlivena je od belog mermera i belog gipsa, a potom simbolično patinirana bronzanom bojom, budući da Dupljajska kolica potiču iz srednjeg bronzanog doba. Ornamenti su joj obojeni u žuto, jer se i na originalu u tim udubljenjima vide žuti tragovi.

Međutim, skulptura se po jednom bitnom detalju razlikuje od originalne figure, koja je stara oko 3.500 godina. Vajar iz Pirota Jovan Živković odlučio je da tzv. poklopac, koji u muzeju stoji pored kolica kao poseban detalj, postavi iznad glave idola, s obzirom na to da postoje naučne pretpostavke da je nekada baš tu i stajao.

Foto: Ilustracija Mogući izgled originalnih Dupljajskih kolica

Zahvaljujući tome, ovaj jedinstveni spomenik, posvećen arheološkom otkriću, sada priča neku sasvim novu priču – ne samo o svom istorijskom poreklu i nameni, već i o selu, u čijoj okolini je pronađen.

Godinama intrigira prolaznike, koji zaustavljaju svoja vozila da bi se pored nje slikali. A kada to već urade, mogli bi da pogledaju i svoju vozačku dozvolu, jer se upravo Dupljajska kolica nalaze na vodenom žigu. Simbolično, s obzirom na to da su točkovi trokolica savršeno okrugli, što nije slučaj sa ostalim figurama iz tog perioda. Zato ih i srpski motociklisti smatraju svojim zaštitnikom.

Foto: Narodni muzej Beograd Originalna figura Dupljajskih kolica

Inače, termin Dupljajska kolica odnosi se na dve različite praistorijske figure od terakote, pronađene na istom lokalitetu – velika i mala Dupljajska kolica. „Velika“ su idol u trokolicama koja vuku patke, a „mala“ imaju dva točka i u njima se vozi tzv. Vršački idol.

Njihove delove su početkom 20. veka u ataru sela Dupljaja pronašli lokalni paori. Prodali su ih uglednom arheologu amateru Leonardu Bemu iz Bele Crkve, koji ih je, očigledno uz nečiju stručnu pomoć, sastavio i godinama čuvao u svojoj bogatoj arheološkoj riznici.

Nekoliko decenija kasnije, njegova porodica je prodala oba primerka – „velika“ Narodnom muzeju u Beogradu, a „mala“ Gradskom muzeju u Vršcu, gde se i danas čuvaju.

Foto: Novosti