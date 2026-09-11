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NOVA VRSTA RAKA OTKRIVENA U TAMIŠU: Azijska rečna kozica najverovatnije stigla iz Dunava

Јелена Баљак
Jelena Baljak

11. 09. 2026. u 18:23

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U RECI Tamiš, u delu između Opova i Barande, jedan ribolovac je ulovio neobičnog raka, sa izrazito dugim nogama i klještima, za kog je potvrđeno da je primerak azijske rečne kozice – invanzivne vrste, čije je prisustvo u našim vodama naučno potvrđeno tek prošle godine.

НОВА ВРСТА РАКА ОТКРИВЕНА У ТАМИШУ: Азијска речна козица највероватније стигла из Дунава

Foto: Č.Vučković

Prirodno stanište ovog malog zglavkara je na području od Kine do Japana, a u Srbiji su pre ovog otkrića bile pronađene tri jedinke, na tri različite lokacije: u Savi uzvodno od Beograda, na Dunavu kod Velikog Gradišta i na ušću Boljetinske reke u Dunav, kod Lepenskog vira.

Pretpostavlja se da je iz Dunava stigao i u Tamiš.

Zasada se ne zna da li u ovoj ravničarskoj reci postoji stabilna populacija azijske rečne kozice ili ovaj primerak govori o njenom postepenom širenju.

Svakako, naučnici prate stanje na srpskim vodotokovima, s obzirom na to da je reč o vrsti, koja je vrlo prilagodljiva i brzo se razmnožama, te bi svojom brojnošću mogla da izazove velike promene u ekosistemu.

Inače, to nije prva strana vrsta pronađena u Tamišu. Početkom 21. veka tu je registrovan i bodljobradi američki rak, poreklom iz Severne Amerike, dok je 2024. uočen i severnoamerički slatkovodni puž. Tu su odavno prisutne i alohtone vrste riba, poput babuške, poreklom iz Azije, koja je danas široko rasprostranjena i dobro poznata ovdašnjim ribolovcima.

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