JAK VETAR RASPIRUJE NOVA ŽARIŠTA: Već sedmi dan na Suvoj planini traje velika borba sa vatrenom stihijom koja guta šumu i nisko rastinje

JAK vetar raspiruje nova žarišta, nepristupačan teren usporava vatrogasce, a meštani se, svako na svoj način, uključuju u borbu sa vatrenom stihijom. Sedmi dan Suva planina ne miruje. Dim se nadvija nad njenim padinama i oseća kilometrima daleko, a tamo gde ljudska noga teško može da stigne, vatra i dalje pronalazi put kroz šumu i nisko rastinje.

Foto J. Ćosin

Jak i promenljiv vetar dodatno raspiruje plamen, dok se vatrogasci, pripadnici drugih službi, radnici "Srbijašuma", piloti, vojska i meštani bore da ga zaustave.

Na terenu se vodi bitka na više pravaca. Oko 60 pripadnika različitih službi juče je bilo raspoređeno po rejonima na kojima se požar gasi. Svakog dana i tokom noći organizovana su dežurstva, a na najnepristupačnijim delovima planine, tamo gde vatrogasci ne mogu da priđu kopnom, posao preuzimaju letelice.

- Šesti je dan kako traje intervencija gašenja požara na Suvoj planini. Nešto je bolja situacija u odnosu na utorak. Sada imamo oko 60 pripadnika raznih službi raspoređenih po rejonima gde se gasi požar. Očekujemo nalet aviona "iljušin" tokom dana i helikopter MUP Republike Srbije koji će isto gasiti određene tačke na požarištima - rekao je juče za "Večernje novosti" Srđan Mitrović, načelnik Sektora za vanredne situacije u Nišu.

Požar je izašao na vrh Sokolov kamen i širi se ka ataru Niške Banje. Upravo zato je na delu teritorije ove gradske opštine proglašena vanredna situacija.

Meštani upregli i konje SUVA planina ovih dana nije samo poprište borbe profesionalnih vatrogasaca, već su u akciju uključieni i ljudi iz okolnih sela. Neko dovozi cisternu, neko poznaje svaku stazu i svaki proplanak, mnogi se penju tamo gde vozilo ne može, a ima i onih koji uprežu svoje konje i magarce i njima pokušavaju da dopreme ono što je potrebno do nepristupačnih delova.

Najviše se, ipak, približio selu Kosmovac, u opštini Bela Palanka, gde su raspoređene ekipe iz Pirota. Nova rizična tačka je i kompleks gde je četinarska šuma. Tamo su vatrogasci iz Pirota, pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Gadžinog Hana i radnici JKP "Srbijašume". Istovremeno, maštani su, naročito u ovom delu gde su četinari, upregli i svoje konje i magarce na kojima prenose vodu i tako pomažu vatrogascima.

- Najbliže je prišao selu Kosmovac, na teritoriji opštine Bela Palanka, ali tamo su takođe raspoređene naše kolege iz Pirota. Imamo još jednu rizičnu tačku, a to je kompleks Pasarelo, gde je četinarska šuma, gde takođe imamo postavljene ljude iz Pirota, naše vatrogasce iz Gadžinog Hana i pripadnike JKP "Srbijašume" i nadam se da ćemo i tu liniju zatvoriti i zaustaviti širenje požara na tu stranu - kaže Mitrović.

Dve građevinske mašine od juče raščišćavaju i proširju planinski put kako bi vatrogasci mogli da priđu delovima planine do kojih je do sada bilo gotovo nemoguće stići terenskim vozilima.

- Pokušavamo da zaustavimo požar koji je izašao na vrh Sokolov kamen i širi se ka teritoriji opštine Niška Banja. Iz tog razloga Grad je u utorak proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije gradske opštine Niška Banja i od srede su na terenu dve građevinske mašine koje proširuju jedan planinski put kako bi omogućile vatrogascima da na taj deo planine mogu da pristupe terenskim vozilima, što će nam olakšati mogućnost da iznesemo vodu i postavimo ljude na lokacije gde treba da bi gasili taj krak požara - objašnjava Mitrović.

I nije to samo put za vatrogasce. Proširivanje saobraćajnice trebalo bi da omogući da cisterne lakše stignu do ugroženih područja i da se voda dopremi i s druge strane planine.

Mehanizacija je, kako kaže Nikola Mladenović, pomoćnik gradonačelnika Niša, brzo angažovana:

- Mehanizacija je odmah podignuta, subjekti od posebnog značaja su pozvani da raščiste ovaj deo puta. Ovo je kolski put koji vodi od Bojaninih voda ka Mosoru. Taj put sada proširujemo na širinu od 10 do 15 metara, kako bi to bila fizička barijera daljem širenju požara ka ataru sela Gornja Studena.

Raščišćen put trebalo bi da bude i svojevrsna protivpožarna linija, ali i koridor kojim će se vatrogasci i cisterne brže kretati.

- Taj put će omogućiti i prolazak cisterne i sektora za vanredne situacije kako bi mogao i na drugom delu planine ka Taskovićima i Zaplanju da se brzo vrši dotok vode i gašenje s druge strane - dodaje Mladenović.

Gde vatrogasci ne mogu da priđu kopnom, dejstvuju helikopteri MUP Srbije i ruski "iljušin"

Svim raspoloživim snagama svi pokušavaju da pomognu da se buktinja koja već sedmi dan traje na planini konačno stavi pod kontrolu. Među njima je i Ivan Veljković iz Jelašnice, vozač u JKP "Mediana", koji je sa cisternom došao da pomogne vatrogascima.

- Došao sam sa cisternom da dovezemo vodu, da pomognemo vatrogascima, da punimo balone, cisterne i dalje sve što bude potrebno - kaže Veljković.

Meštani najbolje znaju koliko je teren surov. Do pojedinih delova nema puta kojim bi moglo da prođe vozilo, pa se do požarišta stiže peške ili kvadovima.

- Problem je. Ima nekih staza kojima mogu da prođu samo ovi momci sa kvadovima, dolaze tu i maltene se posle penju peške. Ne može kolima, ne može ničim. Mi smo svi tu u okolini sela Jelašnice, a ovi momci su više obučeni, poznaju mesta - priča Veljković.

Tamo gde ljudi ne mogu, dejstvuju letelice. U gašenju učestvuju helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i ruski avion "iljušin", koji je tokom akcije već imao više naleta.