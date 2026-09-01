DOBROTA KOMŠIJA NAJVEĆA PODRŠKA: Požar uništio imanje porodice Pinćur u Apatinu (FOTO)

POLjOPRIVREDNO imanje porodice Pinćur iz Apatina, stvarano više od pola veka, uništila je vatra. Na površini većoj od hektara, plamena stihija, progutala je 42 plastenika, traktore i drugu poljoprivrednu mehanizaciju, alate, creva za navodnjavanje i mnogo opreme za proizvodnju.

Foto: Radio Apatin

Gledajući tužnu sliku na imanju, na kojem je njegov otac Vlado Pinćur počeo da radi i stvara još kao četrnaestogodišnji dečak, Boris Pinćur kaže da je najvažnije da u ogromnom požaru niko nije stradao.

- Pritekli su nam u pomoć prijatelji, komšije i sugrađani da se zgarište raščisti. Došli su i sa bagerima, kako bi se sve očistilo, i hvala im na tome. Moramo da idemo dalje, da nastavimo da radimo i nekako saniramo ogromnu štetu. Šteta jeste zaista velika, ali se nadam da ćemo nekako uspeti sve da obnovimo i da nastavimo da radimo - nada se, uprkos svemu, Boris Pinćur, dodajući da je sanacija na imanju već počela.

Zašto je buknulo na ovom uglednom imanju vrednih domaćina, utvrdiće forenzičari koji su obavili uviđaj, a prema rečima našeg sagovornika, pretpostavlja se da je vatra krenula iz objekta u kom se nalazi mašina koja kontroliše navodnjavanje.

Stradala i stabla oraha U PLASTENICIMA je porodici Pinćur izgorelo sve. Potpuno je stradao rasad krastavaca i drugog povrća koji je pripreman za jesen.

- Izgorela su i stabla oraha, visoka 10-15 metara - kaže Boris. - Stradali su i neki usevi. Sada moramo da spasemo one koji nisu, da se šteta koliko-toliko umanji.

- Otac je bio na imanju te večeri do 20.00 do 20.30, i onda je otišao kući, ali se ubrzo vratio - priča nam Boris. - Tada je ugledao vatru, koja se brzo širila i sve pretvarala u buktinju jer je duvao jak vetar. Vatrogasci su brzo došli i počeli da gase, ali je obuzdavanje plamena bilo teško, i u pomoć su došli i vatrogasci iz okolnih mesta. Bilo je ukupno šest vozila i borba sa vatrenom stihijom trajala je nekoliko sati.

U 42 plastenika je izgorelo sve, stradao je rasad krastavaca i drugog povrća pripreman za jesen.

- Uz pomoć komšija, prijatelja i dobrih ljudi iz Apatina, saniramo posledice požara. Svaki dan smo tu sa bagerima, traktorima i drugim mašinama i raščišćavamo teren. Dolaze ljudi da nam pomažu i radnim danom, a vikendom su akcije i bude ih mnogo više - kaže Boris Pinćur. - Oni rade ono što ne mogu mašine. Prijatelj nam je ostavio svoj traktor i prikolicu da možemo da odvozimo ono što je izgorelo.

Ljudi spremni da pomognu ovoj vrednoj i poštovanoj apatinskoj porodici, demontiraju izgorele plastenike, kako bi se na njihovom mesti podigli novi.

Porodici Pinćur je plan da do 21. septembra, mesec nakon velikog požara, bar koliko-

-toliko osposobe imanje i uklone tragove požara.