U SLAVU ZAVRŠETKA ŽETVE: Manifestacija "Dan Dužijance" svečano obeležen u Subotici
„DAN Dužijance“ jedan je od četiri nacionalna praznika bunjevačke nacionalne manjine, koji se obeležava 15. avgusta u Subotici i posvećen je završetku žetve, zahvalnosti za rod zemlje, novom žitu i hlebu, ali i očuvanju običaja, tradicije i kulturnog nasleđa Bunjevaca, svečano je obeležen sinoć u Subotici.
Povodom proslave praznika nacionalne zajednice Bunjevaca „Dan Dužijance“ u Subotici, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević prisustvovao je sinoć događaju i dočeku povorke, nakon čega se i obratio na bini na Trgu slobode u okviru zvaničnog programa manifestacije.
Ivanišević je istakao da je jasno opredeljenje Pokrajinske vlade da podrži aktivnosti Bunjevaca na teritoriji Republike Srbije.
- Upravo ugovor koji je potpisan između Pokrajinske vlade i Grada Subotice ima za cilj obezbeđivanje sredstava za izgradnju Bunjevačke kuće, kao projekat koji predstavlja višedecenijski bunjevački san - rekao je Ivanišević dodajući da nije postojala dilema da li na ovaj veliki bunjevački praznik treba biti u Subotici.
Organizator manifestacije je Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine, uz podršku Pokrajinske vlade i Grada Subotice.
Predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine dr Suzana Kujundžić Ostojić istakla je da je hleb koji joj je uručen simbol zajedništva, tradicije i trajanja ovog običaja.
- Kruv, tako jednostavna stvar, a u njemu je naša istorija, naša kultura, naš jezik, naše trajanje. Ovaj kruv poklanjam precima koji su našu tradiciju čuvali, svima koji u ovoj varoši žive i zalažem ga za budućnost bunjevačke zajednice, budućnost ovog grada, Vojvodine, Srbije u kojoj živimo - rekla je Suzana Kujundžić Ostojić.
Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine ustanovio je ovaj praznik 2006. godine, pre tačno dve decenije.
Program je danas počeo svetom misom u crkvi pored Dudove šume u Subotici, gde se tradicionalno osveštava hleb od novog brašna, a nakon dočeka gostiju i tradicionalnog kićenja perlicama u Gradskoj kući u Subotici, svečana povorka učesnika i fijakera se kreće od Bunjevačke matice do Trga slobode, gde se odvija i zvaničan program.
Ranije u toku dana upriličeno je i polaganje venaca na spomen-bistu Blaška Rajića, istorijske ličnosti zaslužne za prelazak Dužijance iz porodičnog običaja u javnu svečanost, koju krasi i tradicionalna završnica uz Bandašicino kolo. Bandaš i bandašica su centralne figure proslave koje simbolizuju mladost i nastavak tradicije.
„Dužijancu“ prati niz događaja tokom godine – od takmičenja risara odnosno košenje žita, preko slamarskih radionica i pletenja žitnih venaca, do izložbi hleba.
Događaju su prisustvovali i savetnik predsednika Pokrajinske vlade Darko Bulješević, načelnik Severnobačkog upravnog okruga Bojan Šoralov, pomoćnik gradonačelnika Subotice za oblast komunalne delatnosti i javna preduzeća Srđan Samardžić, potom risari, bandaši i bandašice iz Sombora i Čonoplje, Bunjevci iz Mađarske, te članovi Nacionalnog saveta i bunjevačkih udruženja.
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