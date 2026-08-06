PONOVO BLISTA "ČIPKA" U DRVETU: U Crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Molovinu, obnovljen ikonostas urađen u 18. veku

NA samom obodu Srema, tik uz granicu sa Hrvatskom, ušuškano u vinograde, smešteno je malo šidsko selo Molovin.

Foto: Marija Erdelji

Selo malo, ali nadaleko poznato po seoskoj crkvi iz 1801. godine, posvećenoj Svetom arhangelu Gavrilu i još poznatije po jedinstvenom, virtuozno izrađenom ikonostasu koji krasi svetinju, verovatno izrađenom sedamdesetih godina 18. veka.

Duborez molovinskog ikonostasa i arhijerejskog trona, tvrde stručnjaci, mogao bi se nazvati "čipkom od drveta u duhu baroka s juga". Virtuozno izvedena čipkasta rezba ikonostasa srpske Crkve Svetog arhangela Gavrila u Molovinu, sa scenama borbi životinja i likovima fantastičnih bića je jedno od najreprezentativnijih drvorezbarskih ostvarenja u drugoj polovini 18. veka, a sama svetinja je utvrđena za spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Stručnjaci RUKOVODIOCI projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na ikonostasu su vajar-konzervator Lazar Čurčić i slikar-konzervator Maja Veličković. Stručni tim koji je izveo ovogodišnje konzervatorske radove činili su slikar-konzervator Zorana Matković, vajar-konzervator Rastko Čurčić, vajar-konzervator Miloš Vujaklija i konzervator-tehničar Goran Radaković.

Da bi ovaj umetnički dragulj sačuvali, stručni tim Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, tokom 2026. godine, obavio je konzervatorsko-restauratorske radove na arhitravnoj gredi sa pripadajućim heruvimima stilizovanim kapitelima, ikonostasu crkve. Duborezačko-pozlatarski radovi takođe su izvedeni na kartušima iznad dveri i prestonih ikona.

- Ikonostas molovinske crkve, utvrđen za kulturno dobro od izuzetnog značaja, nastao je u nekoj od vojvođanskih drvorezbarskih radionica krajem 18. veka, ali se smatra da je on delo majstora sa juga, verovatno iz Makedonije. Rezan u dubokom reljefu, odlikuje se bogatstvom floralnih, zoomorfnih i figurativnih motiva, dok se na njegovim tordiranim stubovima prepliću i proždiru zmije sa pticama, prepliću se vinova loza i grozdovi sa grančicama listićima i cvetnim motivima, a ukrašavaju ih i vaze sa cvećem, maske i sirene - objašnjava za "Večernje novosti" Danijela Simić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

- U linetama iznad prestonih ikona prikazani su pobeda lava nad zmajem, grifoni i ptice. Posebno se izdvajaju table sa figuralnim motivima ratnika - Svetog Dimitrija koji ubija bugarskog cara i Svetog Georgija koji ubija zmaja, kao i prikazi scena iz Biblije. Ikone sa stojećim figurama apostola smeštene su u nizu arkada, čije linete ispunjavaju serafimi. Završetak ikonostasa čini krst sa slikanim raspećem postavljen na zmajeve, simbole pobeđenog zla. Ikonostas molovinske crkve po arhitektonskoj strukturi i koncepciji liči na svetogorske ikonostase 17. i 18. veka.

Stigao na zaprežnim kolima KAKO je ikonostas stigo iz Bačke u Srem? Zahvaljujući bečkim carskim vlastima koje su odobrile gradnju veće crkve u Tovariševu, pa je ikonostas pripremljen za prethodno planiran manji hram u Tovariševu "završio" u Molovinu. Legenda kaže, u zamenu za dva bureta vina i dva vola. Molovčani su sakupljali vino po kućama, a ikonostas je u selo stigao na zaprežnim kolima, pa se po šidskom kraju pričalo da je Molovin imao "crkvicu na točkovima".

Hram u Molovinu sagrađen je 1801. godine, u barokno-klasicističkom stilu, na mestu starije crkve koja se pominje u izveštaju Karlovačke eparhije iz 1756. Slikana dekoracija ikonostasne pregrade izrađena je 1772. za crkvu u bačkom selu Tovariševu, a rad je Jovana Četirevića Grabanova, člana poznate, velike slikarske porodice poreklom iz Grabova kod Ohrida.

Četirević je često nazivan "baroknim zoografom", a molovinski ikonostas je njegov najraniji poznat rad. Verovatno u isto vreme nastala je i "virtuozno izvedena čipkasta rezba ikonostasa", delo nepoznatih majstora, a po svojoj lepoti i sadržajnosti svrstava se među najlepše duboreze 18. veka.