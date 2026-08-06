PONOVO BLISTA "ČIPKA" U DRVETU: U Crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Molovinu, obnovljen ikonostas urađen u 18. veku
NA samom obodu Srema, tik uz granicu sa Hrvatskom, ušuškano u vinograde, smešteno je malo šidsko selo Molovin.
Selo malo, ali nadaleko poznato po seoskoj crkvi iz 1801. godine, posvećenoj Svetom arhangelu Gavrilu i još poznatije po jedinstvenom, virtuozno izrađenom ikonostasu koji krasi svetinju, verovatno izrađenom sedamdesetih godina 18. veka.
Duborez molovinskog ikonostasa i arhijerejskog trona, tvrde stručnjaci, mogao bi se nazvati "čipkom od drveta u duhu baroka s juga". Virtuozno izvedena čipkasta rezba ikonostasa srpske Crkve Svetog arhangela Gavrila u Molovinu, sa scenama borbi životinja i likovima fantastičnih bića je jedno od najreprezentativnijih drvorezbarskih ostvarenja u drugoj polovini 18. veka, a sama svetinja je utvrđena za spomenik kulture od izuzetnog značaja.
Stručnjaci
RUKOVODIOCI projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na ikonostasu su vajar-konzervator Lazar Čurčić i slikar-konzervator Maja Veličković. Stručni tim koji je izveo ovogodišnje konzervatorske radove činili su slikar-konzervator Zorana Matković, vajar-konzervator Rastko Čurčić, vajar-konzervator Miloš Vujaklija i konzervator-tehničar Goran Radaković.
Da bi ovaj umetnički dragulj sačuvali, stručni tim Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, tokom 2026. godine, obavio je konzervatorsko-restauratorske radove na arhitravnoj gredi sa pripadajućim heruvimima stilizovanim kapitelima, ikonostasu crkve. Duborezačko-pozlatarski radovi takođe su izvedeni na kartušima iznad dveri i prestonih ikona.
- Ikonostas molovinske crkve, utvrđen za kulturno dobro od izuzetnog značaja, nastao je u nekoj od vojvođanskih drvorezbarskih radionica krajem 18. veka, ali se smatra da je on delo majstora sa juga, verovatno iz Makedonije. Rezan u dubokom reljefu, odlikuje se bogatstvom floralnih, zoomorfnih i figurativnih motiva, dok se na njegovim tordiranim stubovima prepliću i proždiru zmije sa pticama, prepliću se vinova loza i grozdovi sa grančicama listićima i cvetnim motivima, a ukrašavaju ih i vaze sa cvećem, maske i sirene - objašnjava za "Večernje novosti" Danijela Simić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
- U linetama iznad prestonih ikona prikazani su pobeda lava nad zmajem, grifoni i ptice. Posebno se izdvajaju table sa figuralnim motivima ratnika - Svetog Dimitrija koji ubija bugarskog cara i Svetog Georgija koji ubija zmaja, kao i prikazi scena iz Biblije. Ikone sa stojećim figurama apostola smeštene su u nizu arkada, čije linete ispunjavaju serafimi. Završetak ikonostasa čini krst sa slikanim raspećem postavljen na zmajeve, simbole pobeđenog zla. Ikonostas molovinske crkve po arhitektonskoj strukturi i koncepciji liči na svetogorske ikonostase 17. i 18. veka.
Stigao na zaprežnim kolima
KAKO je ikonostas stigo iz Bačke u Srem? Zahvaljujući bečkim carskim vlastima koje su odobrile gradnju veće crkve u Tovariševu, pa je ikonostas pripremljen za prethodno planiran manji hram u Tovariševu "završio" u Molovinu. Legenda kaže, u zamenu za dva bureta vina i dva vola. Molovčani su sakupljali vino po kućama, a ikonostas je u selo stigao na zaprežnim kolima, pa se po šidskom kraju pričalo da je Molovin imao "crkvicu na točkovima".
Hram u Molovinu sagrađen je 1801. godine, u barokno-klasicističkom stilu, na mestu starije crkve koja se pominje u izveštaju Karlovačke eparhije iz 1756. Slikana dekoracija ikonostasne pregrade izrađena je 1772. za crkvu u bačkom selu Tovariševu, a rad je Jovana Četirevića Grabanova, člana poznate, velike slikarske porodice poreklom iz Grabova kod Ohrida.
Četirević je često nazivan "baroknim zoografom", a molovinski ikonostas je njegov najraniji poznat rad. Verovatno u isto vreme nastala je i "virtuozno izvedena čipkasta rezba ikonostasa", delo nepoznatih majstora, a po svojoj lepoti i sadržajnosti svrstava se među najlepše duboreze 18. veka.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
UŽAS U HRVATSKOJ Majka i ćerka u kravetu pronašle zmiju od dva metra: "Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati"
– VLASNICA nam je rekla da je u kući čula puhove, pa verujemo da je zbog toga došla. No tokom leta, posebno tokom velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mesta da se sklone – objasnio je Karamazan.
04. 08. 2026. u 08:17
Komentari (0)