VRAĆAJU STARI SJAJ SVETINJI U SRBOBRANU: Počela restauracija jednog od najvećih pravoslavnih hramova u Srbiji
SRPSKA pravoslavna crkva Bogojavljenja Gospodnjeg u Srbobranu jedan je od bisera arhitekture i slikarstva i svrstava se među najlepše i najveće pravoslavne hramove u našoj zemlji.
Kroz burnu i tragičnu istoriju više puta bombardovana, granatirana, gorela i nanovo obnavljana, ova svetinja se, zahvaljujući saradnji Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Srpske pravoslavne crkvene opštine Srbobran, ponovo restaurira.
Dok traju radovi, bogosluženja su izmeštena u Svetosavsku dvoranu.
- Hram je trenutno u fazi važnih radova. U toku je preventivna konzervacija zidnog slikarstva iznad soleje i priprema za proces uklanjanja nestabilnog maltera - objašnjava Danijela Simić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. - Veličanstveno delo jednog od vodećih slikara srpskog romantizma Novaka Radonića, zidna slika "Svete Trojice sa jevanđelistima", zatečena je sa nedostajućim delom slikanog sloja, na nekim mestima degradiranim do neprepoznatljivosti, a svuda je bilo prisutno ljuspanje, krakele i potklobučenja. Pokrajinski zavod preduzeo je preventivne radove na slici da bi se zaustavilo dalje propadanje, a neophodno je izvesti jedan zahtevan poduhvat skidanja zidne slike sa svoda, njeno pravilno deponovanje i obradu, i potom izvršiti sve konzervatorsko-restauratorske radove kako bi se sačuvala autentičnost ovog vrednog Radonićevog dela.
Svetobogojavljenski hram građen je dve decenije, od 1786. do 1807. godine, a zbog monumentalnosti, lepote i izuzetnih kulturno-istorijskih vrednosti, kategorisan je, 1962. godine, kao spomenik kulture od velikog značaja. Tornjevi visoki 68 metara simbolizuju srpski narod s obe strane Save i Dunava, a lađa crkve od više od 38 metara njihovo ujedinjenje.
Veliki tim stručnjaka
RUKOVODIOCI projekta su slikar-konzervator Maja Veličković i arhitekta-konzervator Valentina Ristić, dok stručni tim koji je sproveo dosadašnje radove čine vajar-konzervator Zorana Matković, slikar Miloš Gavrilović, strukovni inženjer građevinarstva Slobodan Otić i fotograf Marija Erdelji.
- Ova crkva je bila prva među bačkim crkvama izgrađena sa dva visoka zvonika simbolima srpskog naroda s obe strane Save i Dunava i čežnje za ujedinjenjem sanjanim u vreme velike patriotske borbe za slobodu. Predstavlja klasicističko zdanje sa ostacima baroknih oblika - dodaje Simićeva. - Posebnu vrednost enterijeru daju slike jednog od najvećih srpskih slikara epohe romantizma Novaka Radonića. Rezbariju baroknog stila ikonostasa izrađenog između 1859. i 1861. godine uradio je Georgije Dević, a pozlatu Adolf Nađ. Ikonostas, zajedno sa zidnom slikom u sfernom svodu iznad soleje, impozantnih dimenzija 14 sa 5,5 metara, odnosno 77 kvadrata, oslikao je Novak Radonić.
Nežnog duševnog sklopa i bez mnogo vere u vrednost svojih dela, ostavio nam je, Banaćanin iz Mola, u ovoj bačkoj crkvi umetničko delo vrhuske vrednosti i baš na tom mestu doveo je svoje ikonopisačko stvaranje do najviših kvaliteta.
Hram je oštećen tokom Mađarske revolucije 1849, potom u Drugom svetskom ratu, a najviše u požaru pre 39 godina. Oštećenja na kapitalnom Radonićevom delu rezultat su prodora atmosferske vlage, a problem stvaraju i napukli zidovi.
- Procene građevinskih i arhitektonskih stručnjaka su bile da je ugrožena bezbednost vernika i posetilaca hrama jer nije moguće predvideti kada će doći do pada dela maltera - objavljeno je na društvenoj mreži hrama. - Upravo iz razloga bezbednosti mitropolit bački je blagoslovio i odobrio da se u narednom periodu, dok traju radovi, bogosluženja vrše u Svetosavskoj dvorani u porti hrama. Da je odluka o izmeštanju ispravna, svedoči i činjenica da je dva dana nakon izmeštanja došlo do pada maltera sa veće površine plafona. Radove na uklanjanju maltera nadgleda Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, a finansira ih Opština Srbobran. Ovim putem pozivamo sve vernike i ljude dobre volje da materijalno pomognu radove koji slede nakon uklanjanja starog maltera.
Ovo delo je samo jedna etapa u nizu projekta obnove našeg veličanstvenog hrama starog 240 godina, i svaka pomoć je dobrodošla od dobronamernih ljudi koji istinski vole ovu veliku svetinju našeg grada. Hram je sada otvoren samo u sigurnom delu priprate, gde se nalaze prodavnica i mesto za paljenje sveća.
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