ROĐEN U AUSTRIJI, ZAMONAŠIO SE U SRBIJI: Jedistven događaj u manastiru Ribnica u Paštriću kod Mionice

U manastiru Ribnica, posvećenom Svetim apostolima Petru i Pavlu, u Paštriću kod Mionice, prvi put posle dva veka, zamonašen je iskušenik. Toma Lazarević koji je, odenuvši crnu rizu, iza sebe ostavio svetovni život, postao je kaluđer, dobivši monaško ime Makarije.

Foto Eparhija valjevska

Episkop valjevski Isihije obavio je svečani čin monašenja Tome Lazarevića. Ime Makarije vladika je dao na predlog starešine manastira Ribnica, jeromonaha Arsenija. Okupljeni vernici, meštani i sveštenstvo prisustvovali su činu koji je, kažu, bio više od obreda – to je povratak tradicije, znak da manastir, drevna svetinja, neće biti samo spomenik prošlosti, već živa kuća molitve...

- Dajući blagoslov monahu Makariju, želim da mu postrig bude na uzrastanje u Gospodu i na korist Crkvi i bratiji – poručio je episkop Isihije. - Jeromonahu Arseniju, duhovnom rukovoditelju ribničkog bratstva, da mu monašenje duhovnog čeda bude na okrepljenje, pomoć i radovanje.

Istorijat Prvi pisani dokazi o postojanju manastira Ribnica datiraju još iz 1657. godine. Za vreme Kočine krajine (1788-1791.) bogomolja je bila spaljena, ali je tokom 19. veka ponovo obnovljena. Za poslednju obnovu manastira 1823. godine zaslužan je knez Jovica Milutinović. Manastir je 1837. godine pretvoren u parohijsku crkvu. Od decembra 2017. godine, sa dolaskom monaha Arsenija za starešinu, crkva je postala muški manastir. Bogomolja se nalazi u neposrednoj blizini poznate Ribničke pećine, dragulja prirode, poznate i po tome što u njoj živi veliki broj retkih vrsta slepih miševa.

Toma Lazarević (49), sada otac Makarije, rođen je u Lincu, u Austriji. Dugo je živeo i radio u Beču. U manastir Ribnica došao je pre tri godine, duhovno je stasavao uz jeromonaha Arsenija, kome će, kako je rečeno, postati i ostati desna ruka u vođenju manastirske ekonomije, sabrat od velikog poverenja, koji svojim pregalaštvom doprinosi razvoju Ribnice, svetinje kojoj na poklonjenja i duhovne razgovore dolaze vernici iz svih krajeva Srbije i dijaspore. U duhu monaškog poslušanja, otac Makarije nije govorio o svom činu ulaska u bratstvo manastira.

- Monahu Gospod kaže da bude sirotinja, da nema ništa svoje – rekao je u besedi episkop Isihije. - Ima samo manastirsko, što ne pripada njemu. Ako Gospod kaže da slušamo starešine svima nama, monahu kaže da sluša starešinu i bratstvo svoje... Monah je prizvan da na čisti način prima reč Božju i izvršava je. Zato, Crkva kaže da su monasima uzor anđeli, nebeske sile koje žive u savršenom poslušanju, devstvenosti i nesticanju. Podražavajući anđeoske sile, monasi postaju slični njima, slični samom Gospodu. Anđeli su uzor monasima, a monasi su uzor nama u svetu.