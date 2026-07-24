SPASAVA ŽIVOTE I KAD NIJE U SMENI: Dr Violeta Nešić Savić, heroina jezive saobraćajne nesreće na auto-putu kod Grdelice

U IZVEŠTAJIMA o stravičnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu u blizini Grdelice i kojoj je teško povređen vozač saniteta iz Vranja, moglo se pročitati da je povređenima u pomoć pritekla doktorka, kasnije se saznalo da je to dr Violeta Nešić Savić, i odvezla dete iz saniteta u niški Klinički centar.

Foto: J.S.

U senci je, međutim, ostalo da je ova skromna žena toga dana bila prava heroina koja je zbrinjavala pacijenta bukvalno "golim rukama", obezbeđivala mesto nesreće, telefonirala policiji i kolegama i na kraju svojim automobilom odvezla desetogodišnjeg dečaka i njegove roditelje u niški Klinički centar.

- Neprijatno mi je da govorim o svemu tome, pošto duboko verujem u dobro u ljudima, a nama lekarima ta humanost i jesete deo posla. Smatram da bi svako stao i pomogao, ali eto, tog dana se zaista desilo da sam se našla na putu u vreme kada uopšte nije trebalo da radim - iskreno za "Večernje novosti" priča dr Violeta Nešić Savić.

Nesreća se dogodila 21. jula, na auto-putu kod Grdelice i tom prilikom teško je povređen vozač sanitetskog vozila Mario Ilić iz Vranja. On je vozio desetogodišnjeg dečaka i njegove roditelje za Niš, jer se sumnjalo da dete ima upalu slepog creva. U sanitetu je bila i jedna medicinska sestra.

Ljudskost u izazovnom poslu DOKTORKA Viki, kako je znaju u njenoj Surdulici, kaže nam da je njen posao često izazovan, ne samo u toku radnog vremena:

- Imala sam jednom pacijenta na auto-putu koji je imao infarkt i kome sam, takođe, u civilu spasavala život. Na moru sam povredila nogu, a opet bila doktorka svoj deci iz hotela koje je mučio stomačni virus.

Umorna od napornih smena i još pod stresom zbog svega što se dogodilo, kaže da su joj drugi kasnije prepričavali šta se dešavalo, ali da sve to ostavlja istražnim organima. Ovim putem, kako nam je rekla, želi da zahvali i drugim vozačima koji su pritekli u pomoć, jer za to zbog dramatičnih okolnosti, u tom trenutku na licu mesta nije imala vremena.

Prema do sada poznatim podacima, u sanitetu se osetio dim, pa je vozač Ilić zaustavio vozilo u zaustavnoj traci i krenuo da izađe. Tada ga je udario kamion koji se kretao u istom smeru. Leskovačka policija je privela vozača kamiona iz Severne Makedonije, a lekari u Nišu se bore za Ilićev život.

Doktor Violeta Nešić Savić je specijalista urgentne medicine iz Surdulice. Dvadeset godina živi u Nišu, a radi u Hitnoj pomoći u Surdulici. Ova hrabra žena za sebe kaže da je "lekar na točkovima" bez radnog vremena i da iako joj nije prvi put da bukvalno spasava ljudske živote na auto-putu, ovaj nedavni događaj ju je veoma potresao.

Ona sa suprugom i dvoje dece živi u Nišu. Tog dana kada se kod Grdelice dogodila stravična nesreća, radila je dnevnu smenu od 7 do 19 časova uveče, u Surdulici. A, kada je trebalo da krene za Niš, javila joj se koleginica i rekla joj da je bolesna, pa je doktorka Violeta ostala da radi i treću smenu.

- Mojoj mami je tog dana bio rođendan, pa sam se ujutru posle posla malo odmorila u roditeljskoj kući i kasnije krenula put Niša. Na putu sam bila oko 14 časova. Ispred mene je bio čovek i mahao, prolazili su automobili ispred, ali niko nije stao. Instinktivno sam se zaustavila. Uplašeni čovek mi je nešto objašnjavao, ali ja sam samo videla povređenog kako leži, verujte mi da nisam ni primetila ni znala da je on vozio sanitet - kaže nam Violeta.

Ostavila je otključan auto, torbu i ključeve u njemu, i potrčala ka pacijentu. Kaže da je utvrdila da čovek spontano diše, da ima puls... U trenutku je počela da razmišlja na kom delu puta se nalazi, koja služba Hitne pomoći im je najbliža.

- A onda sam odjednom i shvatila da nije obeleženo ugroženo mesto. Videla sam dete kako stoji, ali u tom momentu nisam znala da je pacijent. Zaustavila su se još neka vozila. Stigla je Hitna pomoć odvezla vozača saniteta, medicinska sestra je krenula sa njima.

Desetogodišnje dete i njegovi otac i majka, trebalo je da sačekaju drugi sanitet. Odmah sam im ponudila prevoz i njih troje su krenuli sa mnom. Tako sva u krvi od povređenog vozača saniteta, vozila sam njih troje do Niša gde je dete primljeno u Klinički centar. Roditelji su mi se kasnije javili i rekli da je sa dečačićem sve u redu - ispričala nam je Violeta u dahu, pokušavajući da se priseti svih detalja.

Kazala je i da joj je mnogo teško što je vozač saniteta povređen i što mu se bore za život.

- Od kada se desila ta strašna saobraćajna nesreća, neprestano mislim o njemu i verujem da će uspeti da se izbori za život - kaže dr Violeta.