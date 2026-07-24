KNEŽEVIĆU I MURAL I STAZA: Žitelji Sremskih Karlovaca otrgli ispod plašta zaborava svog znamenitog sugrađanina

ODGOVORI na pitanje: "Znate li ko je bio Uroš Knežević?", postavljeno u anketi među žiteljima Sremskih Karlovaca, ali i turistima koji pohode ovaj gradić srpske duhovnosti i kulture, bili su - poražavajući.

FOTO: Privatna arhiva

Bili su i jasan signal ljudima okupljenim u Centru za istorijsku rekonstrukciju, umetničko i zanatsko stvaralaštvo "Nova srpska resesansa", da moraju nešto da učine i isprave nepravdu nanetu poznatom srpskom umetniku.

U rodnom mestu, opevanom u mnogim pesmama, Uroš Knežević (Sremski Karlovci 2. januar 1811 - Beograd 21. oktobar 1876) slikar, čuveni portretista, prvi dvorski slikar na dvoru Obrenovića i Karađorđevića, dobio je mural i sokak. Projektu "Stazom Uroša Kneževića", posvećenom ovom slikaru, pridružila se i neformalna grupa "Muralizam", pa je na bočnom zidu kuće u Ulici mitropolita Stratimirovića broj 98, oslikan mural sa Kneževićevim likom, a ulica na koju "gleda" ponela je ime Staza Uroša Kneževića.

Vuk i ljudi iz naroda UROŠ Knežević je prema Apatovićevim rečima slikao na dvoru Obrenovića i Karađorđevića, kao i Vuka Karadžića, i te slike su sačuvane u Narodnom muzeju, a neke se nalazi i u Matici srpskoj.

- Zabeleženo je da ima oko 200 Kneževićevih slika, a trag postoji za svega 50, pa su ostale možda u privatnim kolekcijama - ukazuje Apatović. - Slikao je ljude iz naroda, srednji stalež, kao i portrete dece i žena, što je pre nego što je on to počeo da radi, bilo rezervisano samo za vladare.

Pokretač projekta Nemanja Apatović kazujući nam kako je sve počelo, veli da su od šezdesetak anketiranih, svega dvoje nešto znali o Kneževiću, da je reč o slikaru i da se njegova dela čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu.

- Bili smo sigurni da moramo nešto da učinimo i ispravimo nezaslužen zaborav koji je prekrio delo našeg sugrađanina - objašnjava Apatović. - Čitavom poduhvatu doprinos je dalo dvadesetak učesnika "Muralizma" i isto toliko iz "Nove srpske renesanse" kao i da je bila uključena čitava zajednica. U oktobru se navršava 150 godina od umetnikove smrti i naša je želja da ga, na ovaj način, vratimo u sećanje i ukažemo da je on istorijska ličnost, veoma važan slikar u razdoblju od baroka do romantizma.

Naš sagovornik dalje ističe da je za izradu murala bilo potrebno pet-šest dana i da je u stvaranju osim njega, učestvovala i Olga Rabrenović, osnivač "Muralista", koja je imala imala pomoć svojih đaka iz sremkokarlovačke osmoletke "23. oktobar".

- Olga je postavila crtež, ja sam bio zadužen za portret Uroša Kneževića, a umetnik dr Uglješa Colić uradio je pejzaž, motive i simbole Sremskih Karlovaca - otkriva nam Apatović raspodelu poslova. - Osnovci su radili borduru od motiva koje smo oslikavali na garederobi, što je takođe deo projekta "Muralizam bez granica".

Mural i staza posvećeni poznatom sugrađaninu Urošu Kneževiću, samo su početak onoga što "Nova srpska renesansa" ima u planu.

- Shvatili smo da imamo mnogo značajnih ličnosti, oko 40 njih koje želimo da "oživimo", vratimo u Sremske Karlovce i na neki način ih ponovo učinimo poznatim - ističe Apatović. - Neki od njih su patrijarh srpski Arsenije Treći Čarnojević, mitropolit Stefan Stratimirović, poznati pčelar Jovan Živanović, prvi predsednik Narodne skupštine Stevan Ćirić, akademik - slikar Ljubica Sokić, prvi učitelj u Gimnaziji Maksim Suvorov iz Rusije...

Radiće se, veli Apatović, i tokom leta, biće organizovani stvaralački susreti i pripremiće se radovi čija će izložba biti 21. oktobra u svečanoj sali Karlovačke gimnazije, na dan smrti Uroša Kneževića, a učestvovaće 15 umetnika iz Sremskih Karlovaca, Zemuna, Bijeljine i Beograda.