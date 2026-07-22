STEFAN NA DORATU ZAPROSIO SVOJU MINU: Neobiča prosidba u Novom Sadu, o kojoj bruji Srbija (FOTO)

POSTOJI mnogo načina da se isprosi devojka, naročito u današnje vreme, a Stefan Pantić (31) iz Novog Sada učinio je to onako kako su to radili njegovi preci.

foto:privatna arhiva

U hercegovačkoj narodnoj nošnji sa zavratom sa četiri ocila na glavi, na doratu, dojahao je do zgrade na Limanu 1 pod prozor izabranice svog srca Mine Vučić (24).

Prizor kakav Novosađani još nisu videli, obišao je celu Srbiju. Akteri ove ljubavne sceni nisu ni slutili da će za kratko vreme nešto što je trebalo da bude intimno, postati viralno.

U vezi godinu i po - Zajedno smo godinu i po dana, upoznali smo se na Svetog Savu u piceriji gde sam tada radila. Kako on voli da kaže, dva meseca sam mu bežala, ali me je ipak stigao i od tada smo nerazdvojni - priča ovaj mladi i zaljubljeni par.

- Verujte, ja sam još u šoku što zbog samog čina, što zbog reakcija javnosti. Znala sam da će me zaprositi na neki neuobičajen način, ali ovo nisam mogla ni da pretpostavim - priča nam verenica Mina. - Taj dan smo ujutru išli na bazen, bili kod moje majke na ručku i onda me je nazvao da će doći za nekih sat, dva, da budem spremna. Iskreno, mislila sam da ćemo, pošto je završen post, otići negde na jagnjeću čorbicu. Ni slutila nisam da će se pojaviti na konju ispod prozora i da će mi dati prsten. Kad nisam pala u nesvest. Kada sam ga videla kroz prozor srce je počelo da mi lupa, tek posle nekoliko minuta sam postala svesna šta se dešava.

Da bi isprosio Minu, Stefan je dva meseca učio da jaše u Konjičkom klubu "Sajam", na čijem konju je i dojahao od Keja do zgrade.

-To mi je i najfacinantnije jer je uspeo dva meseca da sakrije od mene da ide na časove jahanja. Ne znam, iskreno, kako se i odvažio da jaše sam po gradu, da umiri konja oko kog su odmah počeli da skaču psi - dodaje Mina. - Očigledno ništa nije prepustio slučaju. Hercegovačku nošnju je pozajmio od druga, a kako je poreklom iz Mostara za venčanje će sašiti svoju.

Epsko-lirski prizor ovekovečile su komšije koje su takođe preplavile emocije. Snimak je odmah stigao i do Minine majke koja nije mogla da zadrži suze radosnice.