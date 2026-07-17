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SVOJE IME, PRVI PUT, NAPISALI ĆIRILICOM: Letnji kamp u Čikagu i ovog leta okupio srpske mališane koji žive ili su rođeni u SAD

Ljiljana Preradović

17. 07. 2026. u 06:45

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ŽIVO je i sve vrvi od vesele graje u Letnjem kampu „Sveti Sava“ u Čikagu gde se i ovog leta okupilo nešto više od stotinu dečaka i devojčica da se druže, uče srpski jezik i ćirilicu.

СВОЈЕ ИМЕ, ПРВИ ПУТ, НАПИСАЛИ ЋИРИЛИЦОМ: Летњи камп у Чикагу и овог лета окупио српске малишане који живе или су рођени у САД

FOTO: Privatna arhiva

Za mnoge mališane rođene „preko velike bare“ u Americi, upravo je ovo mesto gde su prvi put svoje ime ispisali našim – ćiriličnim pismom. Naučili nešto više o Svetom Savi prvom arhiepiskopu, srpskoj istoriji i pravoslavnoj tradiciji.

Ono što ovaj kamp čini  posebnim, jeste izuzetna saradnja sa Akademijom „Sveti Sava“, čiji nastavnici svakoga dana provode vreme sa decom, a za njihovo obrazovanje i bezbednost zaduženi su Marina Stojmenović, Vanja Petruševska, Bojan Anđelić i Uroš Kaličanin, a veliki je doprinos daje i Dario Rančić, diplomirani student Bogoslovije u Džordanvilu u državi Njujork.

Istoričar dr Željko Dragić, poznat po svom višegodišnjem istraživanju o zarobljenicima u logoru Oflag 6 C u Osnabriku u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata, jedan od učesnika Letnjeg kampa kaže da je svakodnevni program Letnjeg kampa u Čikagu ispunjen sportom, kreativnim radionicama, muzikom, druženjem i brojnim izletima.

MISIJA SABORNOG HRAMA

KAMP je nastao kao misija Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, zahvaljujući starešinama hrama protojereju Darku Spasoviću i sveštenicima Nikolaju Kosturu i Dobrivoju Milonoviću, koji su duhovni oslonac čitavog programa.

- Upravo ova sinergija crkve i škole pokazala se kao ključ uspeha kampa i primer kako se zajedničkim radom mogu očuvati vera, jezik i nacionalni identitet.

- Ove godine učesnici kampa prešli su više od 200 milja, odnosno 322 kilometra na brojnim ekskurzijama, upoznajući muzeje, prirodne lepote i znamenitosti Čikaga, jednog od najvažnijih centara srpske dijaspore u Severnoj Americi – kaže Dragić, dodajući da je najveće bogatstvo naše zajednice nisu samo hramovi i organizacije, već deca koja odrastaju daleko od otadžbine, a ipak ne zaboravljaju ko su i odakle potiču. - Organizatori već sada najavljuju da će narednog leta program biti još bogatiji i da će deca posetiti nove nuzeje i istorijske lokalitete.

Devetogodišnja Greta Dragić iz Ravnog Sela u Bačkoj, koja već treću godinu zaredom dolazi u Čikago u Letnji kamp „Sveti Sava“, oduševljeno kaže da za nju to nije samo letnji raspust, već mesto gde stiče prijatelje za ceo život.

- Jedna od najboljih drugarica postala mi je Sonja Plećaš, čiji je otac poreklom iz Zemuna, a majka iz Kragujevca – kazuje Greta oduševljena vremenom koje provodi u Letnjem kampu. - Bez obzira što je ona iz Amerike, a ja iz Srbije, imamo isti jezik, istu veru i delimo iste vrednosti.

Nadovezujući se na Gretine reči, njen otac dr Željko Dragić, veli da je upravo to najveća vrednost kampa, jer on nije samo mesto gde deca provode letnji raspust, već mesto gde uče ko su, gde stvaraju prijateljstva koja povezuju Srbiju i Ameriku, gde se čuva ćirilica, neguje pravoslavna vera i gradi budućnost srpske zajednice.

- Dok god postoje ovakvi programi, naša deca će znati svoje korene, a srpska zajednica u Americi imaće snažan temelj za generacoije koje dolaze – ističe Dragić. - Čikago jeste hiljadama kilometara udaljen od Srbije, ali dok se u njemu čuje dečja graja na srpskom jeziku, dok deca uče ćirilicu, pevaju srpske pesme i odrastaju uz pravoslavnu veru, Srbija je ovde u njihovim srcima. Upravo u toj deci leži najveća snaga i budućnost naše dijaspore.

 

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