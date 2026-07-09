ZORAN KAO NAJBOLJE TKALJE: Zrenjaninac već 15 godina od zaborava čuva stari zanat i tradiciju (FOTO)

ZRENjANINAC Zoran Slijepčević, diplomirani inženjer tekstilne konfekcije, jedini je muškarac u Srbiji, sa zvaničnim sertifikatom tkača na klasičnom podnom razboju. Na njemu radi i stvara deceniju i po.

Foto D. Ignjatov

U prostoriji gde radi nema televizora, ne čuje se ni radio, nego samo zvuk razboja, koji mu je, kako iskreno govori - dovoljan.

- Stekao sam diplomu 1994. godine, ali kao student nisam znao da tkam, sve je krenulo krajem 2009. kada mi se na jednoj izložbi ručno tkanih predmeta, sve veoma dopalo i privuklo me - priča nam Zoran. - U zrenjaninskom Udruženju preduzetnika prijavio sam se na kurs tkanja na ručnom razboju i uspešno sam ga savladao. Dobio sam i zvaničan sertifikat da se bavim starim zanatom.

Na starom podnom kontrabalans razboju, koji se koristio i vek i po ranije u Vojvodini i konkretno u Banatu, sada tka sve što mu padne na pamet: pončo ogrtače, šalove, marame, staze, krpare, zavese... Sve što je moguće istkati.

- Ideja mi je da zaštitim tzv. torontalski, ručno tkan ćilim, karakterističan za Banat i da on bude autentični suvenir iz ovog kraja. Ali, još nedeostaje realizacija, mada nisam odustao i nadam se da ću uz podršku uspeti - nastavlja Slijepčević, poznat i po tome što svoje znanje i umeće deli nesebično.

TORONTALSKI ĆILIM TORONTALSKI ćilim je prostirka istkana od vune tehnikom klečanja, s geometrijskom ornamentikom i u živim bojama. To je zbirni naziv za ćilimarstvo torontalskih Srba, Rumuna i Bugara. Najpoznatiji među ovim ćilimima su bili srpski izrađivani u Melencima, Kumanima, Elemiru, Beodri, Tarašu, Velikoj Kikindi i Velikom Bečkereku.

Ćilimarstvo je jedna od najstarijih radinosti, koju od zaborava naš sagovornik brižljivo čuva i upornim radom ne dozvoljava da lepa tradicija ode u zaborav.

- Istovremeno, blago je imati zanat koji odoleva vremenu, modernizaciji i mašinama. Ono što može misao i ljudska kreativnost, uz vredne ruke, ne može u potpunosti da zameni nijedna tehnologija ni savremena mašina. A, tkanje je upravo jedan od zanata u kojem stvaralački potencijal dolazi do izražaja - dodaje Zoran i objašnjava da je njegov put do razboja bio prirodan i dugotrajan proces, koji ga je uz ljubav i energiju, uveo u sve tajne lepote i uživanja.

Poreklom iz Prnjavora, Zoran kaže da je na tavanu porodične kuće još kao dečak prvi put video delove razboja i preslice i već tada je osetio neko ushićenje koje je i odredilo njegovo školovanje i životni put.

- Tkanje se najčešće vezuje za žene, mada istorija beleži i drugačije slike iz starih tkačnica u kojima su postojali veliki drveni razboji, za kojima su uglavnom radili muškarci, jer je posao bio fizički veoma zahtevan - dodaje Zoran. - Razvojem industrije i savremenih pogona, zanatski, ručni deo posla ostao je deo sećanja i tradicije. Koliko znam, ima nas tek nekoliko muškaraca tkača u Srbiji, a jedino sam ja sa registrovanom zanatskom tkačkom radnjom. Ipak, voleo bih da se situacija promeni.

Naš sagovornik radi na klasičnom drvenom razboju sa četiri lista, kakvi se tradicionalno koriste na ovim prostorima, i na njima je moguće izrađivati različite vrste tkanina: od najfinijih do grubih, ali i da se radi sa svilom, pamukom i lanom, kao i sa vunom i drugim čvršćim materijalima.

EH, DA NAS JE VIŠE... VRLO često na razne manifestacije u Zrenjaninu i okolini, Zoran nosi svoj razboj. Tako na licu mestu demonstrira svoje veštine i kako se radi na ovoj staroj spravi svakom ko zastane i pokaže trunčicu interesovanja da nauči da tka. - Eh, da nas je više, da je više tkača... - kaže Zoran uz nostalgiju u glasu koja se jasno čuje.

Inspiraciju, kako kaže, nalazi u svakodnevnom kretanju i kontaktu sa ljudima, a obožava da istražuje boje i materijale.

- Nekada biram komplementarne boje, a nekada kombinujem tonove koji na prvi pogled deluju nespojivo, pa me sama tkanina iznenadi konačnim rezultatom - kaže uz osmeh.