DUG ZA STRUJU ISKLJUČUJE DIJALIZU? Agonija majke 19 meseci starog dečaka iz Bele Crkve (FOTO)

SAMOHRANA majka Andrijana Kerčulj (22) živi sa teško obolelim sinom od tek 19 meseci, roditeljima i dvojicom braće u Jasenovu, najvećem selu opštine Bela Crkva, u kući kojoj preti isključenje struje zbog duga, a niko od članova porodice nije zaposlen.

Foto D. Stupar

Od 27.000 dinara socijalne pomoći, koliko joj je dodeljeno, Andrijana ne može da pokrije troškove života i lečenja svog sina Miloša. Dečačić, nažalost, od rođenja boluje od trombofilije (prekomernog zgrušavanja krvi), usled čega su mu otkazali bubrezi, pa je svakodnevno podvrgnut dijalizi.

- Do sedmog meseca je bio u bolnici na hemodijalizi, a sada je kod kuće na peritonealnoj dijalizi, koja se primenjuje putem katetera kroz trbušni zid. Da bih mogla to pravilno da obavljam, kao i da dajem injekcije i hranim ga na poseban način, morala sam da prođem obuku u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu, gde je Miloš bio na intenzivnoj nezi i tamo redovno odlazi na kontrole - kaže Andrijana.

Apel za pomoć ZABRINUTA za unuka i ćerku, Andrijanina majka se za pomoć obratila Draganu Stuparu, humanitarcu iz Čelareva. On nam je kazao da je ostao u šoku kad je video patnje mlade žene i njenog deteta. Stupar je uputio apel ljudima dobrog srca da, sa naznakom "Donacija za Miloša", uplate pomoć na račun njegovog udruženja "Ne ignoriši": 340-0001000138855-72.

Ova požrtvovana majka svako jutro daje sinu injekciju za razređivanje krvi, a tokom dana i diuretik. Hranu (pasiranu) i vodu dečak dobija putem cevčice direktno u želudac. Kad mu hemoglobin padne ispod vrednosti 110, što se često dešava, majka ga obavezno nosi u Vršac, gde prima specijalni lek.

- Uprkos svim tim mukama, on je nasmejan i voli da se igra. Lekari su rekli da će morati da bude na dijalizi dok ne poraste, jer pre toga ne može da se uradi transplantacija bubrega. Imamo istu krvnu grupu, pa verujem da ću ja moći da budem donor - veruje Andrijana.

Ona nam je kazala i da je ostala sama sa sinom, jer ga otac ne priznaje.

Foto D. Stupar

- Sa roditeljima i braćom od kojih jedan ima 18, a drugi 15 godina doselila sam se u Jasenovo, u kuću koju nam je dodelio Centar za socijalni rad. Roditelji i stariji brat rade po kućama u selu, ali ne mogu da zarade da platimo struju, za koju je dug veći od 100.000 dinara. Ako nas zbog toga isključe iz mreže, ispaštaće moje dete, jer bez struje ne može da radi aparat za dijalizu, koji dnevno, tokom 14 tretmana, mora biti uključen ukupno 12 sati i 42 minuta - uplašena i u strepnji rekla nam je Andrijana.