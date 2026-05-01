Od seoske škole, do kormila giganta "Jamala": Ekskluzivno za "Novosti" - Marina Starovojtova, prva žena kapetan nuklearnog ledolomca (FOTO)

STASAVALA je Marina Nikolajevna Starovojtova (44) u gradu Uneča, u Brjanskoj oblasti na zapadu Rusije.

Foto: FGUP "Atomflot"

Ruski jezik i književnost diplomirala je na Državnom pedagoškom univerzitetu u Brjansku. More je videla tek na četvrtoj godini studija kada je njegov miris, šum i horizont osetila u Novorusijsku. Ipak, ona je taj dan prvog susreta sa morem upamtila po divljenju u strahopoštovanju s kojim je gledala usidrene brodove u luci.

Da, tada je prvi put pomislila kako bi divno bilo da je mornar, a ni sanjala nije da će za nešto više od dve decenije ući u istoriju, da će 20. avgusta 2025. postati prva žena na svetu kapetan nuklearnog ledolomca.

Za kormilom "Jamala", giganta među nuklearnim plovilima ruske flote, sada krstari beskonačnom lepotom surovog Arktika, klizi kroz neprohodna prostranstva Severne morske rute prekrivene ledom, često debljim i od tri metra, upravlja "čeljustima" ovog moćnog broda koje lagano lome ledene gromade dok plutaju zaleđenim horizontom.

Učionicu jedne seoske škole u kojoj je na časovima đacima čitala Ljermontovljeve stihove: "Jedro usamljenog broda belo/ svetluca u magli plavog mora...", zamenila je nekim drugačijim hladnim morem bez palmi, sa pejzažima leda, polarne svetlosti i polarnih noći, susretima sa fascinantnim belim medvedima i polarnim kitovima. Marinu je zauvek osvojilo ono što je u osnovi njenog imena - more.

- U floti sam više od dvadeset godina, od toga jedanaest u komandnom sastavu - kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Marina Starovojtova. - To je dovoljno iskustva za pomorca, ali još nije prošlo ni godinu otkako sam kapetan. Sada je važno da prihvatim sebe u novoj ulozi, da učim svakog dana, analiziram odluke i postupke u različitim situacijama, kao i da naučim da jasno delegiram zadatke i kontrolišem njihovo izvršenje. Ključno je da u svojoj glavi ne ostanem prvi oficir palube, već da budem kapetan. Verujem da u tome uspevam. Moj glavni zadatak je da, osiguravajući bezbednost posade, ledolomca i brodova koje predvodimo, efikasno ispunjavam ciljeve koje su postavili rukovodstvo i država.

Sada joj je, kaže, važno da to poverenje otadžbine i kolega opravda svakodnevnim radom:

- Kada sam tek započinjala put u floti, uzor mi je bila kapetan sa iskustvom u arktičkojplovidbi, Ljudmila Anatoljevna Tibrjajeva. Njena volja i borba za pravo da bude deo flote inspirisale su me da ostvarim svoj cilj. Danas su moji profesionalni uzori plejada zaslužnih kapetana nuklearne flote ledolomaca. Moja posada veruje u mene i ne smem ih izneveriti.

SAN SVAKOG NAUTIČARA Foto: FGUP "Atomflot" MOJE imenovanje se dogodilo na značajan dan za čitavu rusku nuklearnu industriju - 20. avgusta 2025, u Nižnjem Novgorodu, tokom svečanog koncerta "Era sanjara", kojim su otvorene proslave povodom 80 godina ruske mirnodopske nuklearne industrije. Stadion je bio pun ljudi. I sada me preplavljuju osećanja kada se setim toga. Kapetansku značku mi je uručio počasni predsednik murmanske Organizacije veterana "Atomflota", zaslužni kapetan Aleksandar Nikolajevič Barinov (na slici). Imenovanje u takvoj atmosferi je san svakog nautičara - s ponosom pomešanim sa srećom priča nam Marina.

Miran život zamenila je izazovima sa kojima se suočava muški u uslovima, običnom čoveku teško zamislivim. Bilo je i radosti i teških momenata.

- Na Arktiku ne postoje dve identične plovidbe, svaka je specifična. Tako se i na floti svaki dan, mesec i godina razlikuju po svojim radostima i određenim nijansama. Volim more i srećna sam što sam uspela da radim u floti i postanem kapetan nuklearnog ledolomca. Poštujem sebe zato što se nisam uplašila da promenim život i krenem u susret svom snu. Otišla sam da radim kao redar na nuklearnom teretnom brodu "Sevmorput", a zatim završila Državnu pomorsku akademiju. Borila sam se za svoj san, nisam se predala morskoj bolesti, a nagrada je bila upoznavanje Arktika: polarna svetlost, sante leda, ledeni grebenii beli medvedi.

Teških trenutaka, kaže, ima napretek:

- Na primer, moja prva plovidba u svojstvu kapetana: Trebalo je da sprovedemo jedan tanker, ali teška situacija sa ledom nije dozvoljavala da ga vodimo ispred sebe, već smo morali da ga uzmemo u potisni tegalj. To je metoda kada se pramac broda koji se vuče uvlači u krmeni usek nuklearnog ledolomca i fiksira čeličnim užetom. Ova metoda je najbolja za teške uslove i jak pritisak leda. Suočili smo se, međutim, sa nestandardnom situacijom: dizajn tankera nije predviđao ovakav način tegljenja našim ledolomcem. Napravili smo maksimalni nagib na pramac, ali ni to nije bilo dovoljno, visoki pramac tankera stvarao je opasno neodgovarajući ugao užeta. Da bih osigurala bezbednost, predložila sam kapetanu tankera da promeni nagib svog broda, "potopi" pramčani deo i tako postigne bezbedan ugao za fiksiranje užeta. Samo je to moglo da omogući bezbedno tegljenje. Kapetan se složio, a rezultat je bio odličan zajednički rad.

Marina je ostvarila svoj san, ali na tom putu, privatni život nije zapostavila. Pitamo je koliko je u ovako složenoj profesiji moguće da se posveti porodici?

- Za mene je to najteže pitanje. Radimo po rasporedu: četiri meseca na moru, četiri meseca odmora. Kada se vratim sa puta, trudim se da maksimalno nadoknadim svoje odsustvo. Moj sin već ima 15 godina i svoja interesovanja, ali za mene je on pre svega dete. Tokom mog odmora odlazimo na more i trudimo se da provedemo što više vremena zajedno. Važno mi je da znam šta ga zanima, šta ga brine, da znam za njegove radosti i pobede. Želim da me sin uvek razume - iskrena je naša sagovornica.

U Srbiji nije bila, ali za bratsku zemlju zna:

- Sa zadovoljstvom bih posetila Srbiju i upoznala se sa njenom kulturom. Da mogu, obišla bih sve zemlje sveta. Volim da putujem i otkrivam nova mesta. Znam da je Srbija veoma sportska nacija. I ja volim sport, uživam u jahanju konja i odbojci. Na ledolomcu imamo sopstveni tim i u slobodno vreme organizujemo turnire. Ko zna, možda ću jednog dana krenuti u obilazak Srbije upravo na konju.

OD REDARA DO PRVOG OFICIRA NASTAVNIČKI posao joj je bio zanimljiv, ali Marinin avanturistički duh bio je jači. Prijatelji su joj pomenuli posao u Murmanskom brodarskom preduzeću. Odlučila je da pokuša i otišla u najveći grad unutar arktičkog polarnog kruga - Murmansk. Godine 2005. stupila je u službu u floti na poziciji redara (stjuarda). Radila je na nuklearnom teretnom brodu (kontejnerašu) "Sevmorput", a od 2008. "startuje" kao mornar. Vanredno je završila nautički odsek na Pomorskoj akademiji "Admiral S. O. Makarov". Prešla je put od trećeg pomoćnika kapetana do prvog oficira palube (starijeg pomoćnika kapetana) na transportnom brodu. U 2019. počela je da radi na "Jamalu" koji pripada Federalnom državnompreduzeću "Atomflot" (podružnici državne korporacije "Rosatom") na poziciji drugog pomoćnika kapetana. Dve godine kasnije postala je prvioficir palube (stariji pomoćnik kapetana), a 2025. prva žena kapetan atomskog ledolomca.

Ali, dok ova već znamenita žena ne dođe u Srbiju, srpski đaci mogu da odu na Arktik i vide more koje je jednom zauvek osvojilo njeno srce. Ove godine naučno-prosvetna ekspedicija "Ledolomac znanja" biće treći put održana u međunarodnom formatu.

Tokom ukupno šest sezona projekta, uselekcionim aktivnostima učestvovalo je više od 350.000 talentovanih učenika iz Rusije i sveta, dok je više od 400 njih učestvovalo u arktičkim ekspedicijama "Rosatoma". Projekat "Ledolomac znanja" pruža jedinstvenu priliku za susret sa neverovatnim svetom nuklearnih tehnologija i prirodnih nauka, kao i za sticanje iskustva u međukulturalnoj interakciji.

Atomski ledolomac postaje platforma za kulturnu razmenu mladih i ekspertske zajednice iz celog sveta, kao i za upoznavanje sa specifičnostima i običajima različitih zemalja. Neki od mladih učesnika postaju prvi predstavnici svojih država koji su stigli do Severnog pola.