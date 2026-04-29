Reportaže

Beskućnik koji se hrani u narodnoj kuhinji, a spasao je 100 života: Prvoslav Glavonjić nema adresu, ali je najbogatiji u Čačku

Vladimir Ilić

29. 04. 2026. u 07:00

DOK aprilsko sunce obasjava red ispred Narodne kuhinje Crvenog krsta u Čačku, nekoliko stotina korisnika strpljivo čeka svoj jedini siguran obrok.

Foto V. Ilić

Među njima, gotovo neprimetan u svojoj skromnosti, stoji Prvoslav Glavonjić (58). Čovek koji nema adresu ni ključ od sopstvenih vrata, zapravo je jedan od najbogatijih ljudi u gradu na Moravi. Njegovo bogatstvo ne meri se kvadratima, već litrima krvi koju je više od 100 puta darovao potpunim strancima.

Prvoslavova svakodnevica je surova slika preživljavanja. Pre 25 godina napustio je rodnu Viču u Dragačevu i od tada je u Čačku podstanar sudbine. Nema porodicu, a za prenoćište se snalazi kako zna – kod domaćina gde nadniči, ili tamo gde ga neko iz samilosti pozove na konak. Da bi preživeo, ne bira posao: kopa rake po seoskim grobljima, cepa drva, radi najteže fizičke poslove, ono što, kako on veli, neće niko da radi.

- Zadovoljan sam hranom ovde u kuhinji. Ima uvek mesa, pasulja, slanine i rebara. To je ono što me drži na nogama dok radim na terenu - kaže ovaj tihi heroj dok čeka svoje sledovanje.

Čačak se ponosi armijom od 3.400 registrovanih dobrovoljnih davalaca krvi, ali Prvoslav je u samom vrhu te plemenite liste. Prvi put je ruku pružio sa 18 godina i od tada, na svaka tri meseca, on je u Crvenom krstu. Iako je on jedan od najistrajnijih, Čačak ima i apsolutne rekordere sa neverovatnih 130 i 150 davanja, što ovaj grad svrstava u sam vrh humanosti u Srbiji.

Za mnoge ima ključ nade

Prvoslav možda nema ključ od sopstvenih vrata, ali već decenijama drži ključ života za mnoge znane i neznane građane kojima je njegova „zlatna“ krv bila jedina nada. On je živi dokaz da jedan obrok iz Narodne kuhinje može da iznedri heroja koji je spreman da stotinu puta pruži ruku kako bi drugi živeli. Grad Čačak i njegovi meštani imaju sa kim da se diče!

- Džaba nekome i kuće i stanovi i svi novci, kada prigusti i kada se za život bori... Tada mu treba nešto što ne može da se plati. Ko zna koliko je tih koje je spasila moja krv nahranjena obrocima iz narodne kuhinje - ističe Prvoslav.

Sekretarka Crvenog krsta u Čačku, Nataša Cvijović, naglašava da Prvoslavov primer najbolje ilustruje suštinu davalaštva.

- Krv je dragocena tečnost koju mogu darovati samo ljudi dobre volje. U trenucima života i smrti, materijalno bogatstvo gubi značaj. I oni koji imaju sigurnost, mogu biti spaseni zahvaljujući čoveku koji nema svoj krov nad glavom. Dobrovoljno davalaštvo briše sve razlike i pokazuje da se istinsko bogatstvo meri samo plemenitošću - kaže Cvijović.

Dok Čačak broji svojih 706 najugroženijih i preko tri hiljade najhumanijih, Prvoslav Glavonjić ostaje simbol koji spaja te dve grupe. On je dokaz da možete biti primalac pomoći, a istovremeno nekome biti jedini spasilac. Prvoslav nema dom, ali njegov život je uzidan u opstanak mnogih porodica kojima je krv ovog nadničara bila jedini izlaz.

Ajfelovo čudo usred banatskog peska: Vrščani obnavljaju stogodišnju vetrenjaču u selu Šušara, koja je služila za vodosnabdevanje
Ajfelovo čudo usred banatskog peska: Vrščani obnavljaju stogodišnju vetrenjaču u selu Šušara, koja je služila za vodosnabdevanje

MALO vršačko selo Šušara, koje je krajem 19. veka formirano na obodu Deliblatske peščare, imalo je moderan vodovod pre Pariza. Taj sistem pokretala je čelična vetrenjača, čiji su pojedini delovi projektovani i izrađeni u birou Gistava Ajfela, konstruktora čuvenog Ajfelovog tornja. Zato meštani i vole da se po tom pitanju porede sa francuskom prestonicom.

29. 04. 2026. u 07:00

OGREJALO je na Kajmakčalanu, na koti 2025. - "Kapiji slobode", krajem aprila 2026, na samo osam ispod nule uspeli smo da prokopamo rupu kroz smet koji je zavejao vrata zeleđene kapele Svetih Petra i Pavla, posvećene srpskim junacima koji su ovde izginuli pre 110 godina. Crkvena vrata bila su otvorena, sasuljali smo se niz sneg do oltara sa mnoštvom ikona i upisali imena na vlažni papir otvorene knjige utisaka.

28. 04. 2026. u 15:50

Prošao je čitav vek od kada je ruski emigrant Boris Nepokupnoj(1887-1972) održao svoj prvi čas u leskovačkoj Gimnaziji. Od njega je 20 generacija mladih Leskovčana učilo fiskulturu i ruski jezik, a kada je otišao u penziju spokoj je pronašao u skromnom domu koji je sagradio na strmoj padini planine Kukavica, u kanjonu reke Vučjanke.

26. 04. 2026. u 21:15

