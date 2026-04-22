Rimljani podigli, Huni srušili: Ćuprijski muzej nastavlja sa konzervacijom antičkog grada Horeum Margi (FOTO)

OVOG leta na arheološkom nalazištu antičkog grada Horeum Margi u Ćupriji na delu istočnog i severnog bedema i severoistočne kule biće sprovedena završna faza konzervatorsko- restauratorskih radova.

Foto: Z. Rašić

To je praktično druga faza konzervacije koju finansira Ministarstvo kulture sa sedam miliona dinara radi zaštite ovog dela nalazišta potpornim zidovima koji će sprečiti urušavanje sondi. Ujedno će biti sređen prilaz samom lokalitetu, što je jako značajno za dalju prezentaciju ovog dela kulturnog nasleđa.

- Sredstva su obezbeđena prošle godine, a radovi će početi nakon sprovedene javne nabavke i biće završeni do kraja avgusta – ističe Novak Novaković, direktor ćuprijskog muzeja „Horeum Margi – Ravno“, ustanove koja je konkurisala ovim projektom kod Ministarstva kulture.

On podseća da resorno ministarstvo radove u prostoru severoistočne kule Horeum Margija kontinuirano finansira od 2018. godine, kada je ćuprijski muzej u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture krenuo u arheološka istraživanja tog nalazišta. To je trajalo do 2021. Nakon što je kompletno istražen deo u dvorištu muzeja, koji je jedini i bio dostupan za istraživanje, usledila je primarna konzervacija otkrivenih ostataka, urađena 2024. godine.

Arheološka istraživanja bez konzervacije mogla bi da dovedu do devastiranja nalazišta, zbog čega je bila nužna primarna zaštita, objašnjava Novaković. Primarna konzervacija sačuvala je ostatke bedema antičkog grada u stanju u kojem je zatečen ispod zemlje.

- Nakon tih radova, na nalazištu se vide delovi istočnog i severnog bedema, kao i ostaci severoistočne kule koja je potkovičastog oblika. Zidine su debljine 3,9 metara. Vide se ostaci iz II i ostaci iz IV veka, što je jako zanimljivo. Sad sledi završna faza i nakon toga očekujemo da će ono što je ostalo od severoistočne kule biti adekvatnije za prezentaciju posetiocima i istraživačima koji imaju interesovanja za ovaj objekat, s obzirom na to da je jedinstven u Pomoravlju, odnosno da ostaci antičkog grada iz tog vremena i u tom obliku nisu nigde nađeni u ovom delu Srbije.

U nekoj daljoj fazi plan je da se zid rekonstruiše do najvišeg nivoa koji je nađen, a to je visina od dva do dva i po metra. Pretpostavlja se da je severoistočna kula bila visoka 22 metra. Inače, deo antičkog grada koji je istražen – dvorište muzeja - svega je jedan odsto njegove ukupne površine. Čitava Ulica Jovana Kursule, gde su sad privatne kuće, deo je ovog arheološkog nalazišta, ali je najveći deo ispod kasarne, takođe nedostupne za istraživanja.

NALAZI IZ MNOGIH EPOHA

Grad koji su podigli Rimljani u dolini dveju reka, Ravanice i Velike Morave, u unutrašnjosti provincije Mezije, srušili su Huni u 5. veku. Nakon Huna dolaze Sloveni i na lokaciji Horeum Margija izgrađuju grad Ravno, a nakon Ravna, tu je egzistirala turska Ćuprija. Austrougari su imali takođe u ovom delu Pomoravlja svoj garnizon, dok se Srbi ponovo vraćaju u 19. veku. Zbog toga je na ovom nalazištu „konglomerat“ svih epoha – materijal iz doba Rima, Vizantije, turskog vremena, srednjeg veka i savremenog doba.