Mile poveo logoraše u slobodu: U proboju Jasenovca, 22. aprila 1945, presudilo junaštvo zatočenika iz sela pod Kozarom (FOTO)

U TIŠINI Spomen-područja Donja Gradina, uske crvene staze razdvajaju grobnice i jame u kojima počivaju stotine hiljada Srba, kao i Roma i Jevreja koje su na najjezivije načine ubijale ustaše u logoru Jasenovac, a svaki korak seća na vreme kada je smrt bila svakodnevica, a nada jedina odbrana od "srboseka", malja, vešanja, spaljivanja...

Tišina na ovom mestu nije prazna, ispunjena je pričama o stradanju i o hrabrosti onih koji su u poslednjim danima rata pokušali nemoguće.

Među njima je bio i Mile Ristić iz Miljevića kod Gradiške, jedan od logoraša koji su 22. aprila 1945. krenuli u proboj Jasenovca, birajući između sigurne smrti i tanke nade da će se domoći slobode posle godina patnji i užasa u ustaškoj fabrici smrti na obali Save.

Prekoputa kamenog cveta u Jasenovcu, na drugoj obali Save u Donjoj Gradini baš danas se okupljaju potomci žrtava, istraživači i mladi koji znanje posvećuju upravo ovakvim sudbinama. Među njima je i student istorije Filozofskog fakulteta u Banjaluci, Sergej Vukčević, sekretar Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svetskog rata i njihovih potomaka, koji će na okruglom stolu u Donjoj Gradini izložiti rad "Mile Ristić i proboj iz Jasenovca". Za porodicu Ristić, to nije samo naučni rad - već potvrda da žrtve i heroji nisu zaboravljeni.

- Mile je rođen 1918. u Miljevićima, ali je u matične knjige upisan tek 1920. u Bosanskoj Gradišci, što je u to vreme bilo često. Pre rata, Mile je završio četiri razreda škole i odslužio vojsku. Rano je ostao bez oca, pa je i to uticalo da odmalena bude snažan i snalažljiv - priča za "Novosti" Dušan Ristić iz Gradiške, njegov rođak, oslanjajući se na priče koje je slušao od deda Živka i Milana, braće od strica junaka iz Jasenovca.

Pre nego što su Potkozarje, Kozara i ostali delovi današnje BiH postali deo zloglasne NDH, Mile se oženio s Dušankom i dobio sina Dragu. Rat ga je zatekao kao partizana na Kozari, gde je ranjen 1942, zarobljen i odveden u Jasenovac. Njegovi Dušanka i Drago već su bili ubijeni u tom logoru.

Mile je, kazuje nam Dušan, retko pričao o danima u logoru, o svakodnevnim zverstvima Pavelićevih ustaša nad Srbima i herojstvu kojim je zaslužio da mu se ime nađe u svim udžbenicima istorije. Tog 22. aprila 1945, jedan od ustaša, čuvar hangara gde je bio Mile Ristić došao je do vrata i rekao logorašima da su oni poslednji živi, i da su sledeći na redu za ubijanje. Ustaše su do tad u potpunosti likvidirale preostale žene i decu u Jasenovcu. Ostali su samo muškarci:

- Oko 10 časova, ustaša, crnokošuljaš koji je trebalo da ih likvidira otvorio je vrata, a Mile ga je sa drugovima savladao i ubio improvizovanim nožem. Potrčali su napolje, ali su sa osmatračnice krenuli rafali iz mitraljeza. Mile je zastao i kao zaklon iskoristio leševe naslagane kao manje brdo. Popeo se na osmatračnicu, usmrtio mitraljesca, preoteo mu oružje i zapucao po ostalim ustašama - priča Dušan.

Pomislivši da su partizani upali u logor jer su znali da su zatočenici nenaoružani, ustaše su se uplašile i počele da beže. To je bio ključni momenat koji su iskoristili Mile i njegovi preživeli sapatnici, da pobegnu iz Jasenovca.

Skok 4. maja i tragičan kraj ŠOKIRAN vešću da je 4. maja 1980, preminuo Josip Broz Tito, koji je kako je verovao, bio garant da se ustaško zlo neće ponoviti, Mile Ristić je skočio sa prozora bolnice u Gradišci, gde je bio na lečenju kardiovaskularnih tegoba. - Pokušao je samoubistvo jer je znao da bi se Srbima moglo ponoviti stradanje u logorima i da on sam to ponovo ne bi mogao podneti. Od posledica pada umro je 8. maja, uoči Dana pobede - navodi Dušan Ristić.

- Kada su, međutim, ustaše čule da je pucnjava prestala, počeli su da se vraćaju, shvatili su šta su logoraši uradili i krenuli da ih "love". Mnogi iscrpljeni i izmučeni logoraši uhvaćeni su i ubijeni. Nekima su čak govorili da se slobodno vrate, da je gotov rat i da je sve prestalo. Nažalost, bilo je onih koji su ustašama poverovali... Mile je sa još nekoliko preživelih, nekim čudom prešao Savu, vratio se partizanima i dobio čin potporučnika - nastavlja naš sagovornik.

Spomen-bista u rodnom selu PORODICA Ristić, svi mi njegovi rođaci, smo ponosni na Milu. Njegova bista otkrivena je pre devet godina u Miljevićima, a nadamo se da ćemo uspeti da napravimo još kvalitetniju, od bronze, možda čak i u okviru manastira Jasenovac. Moramo više pričati o ovom stradanju, pamtiti, učiti i istraživati, da znamo šta su nam radili i da se zlo nikad ne ponovi. Na to zlo u Jasenovcu i Staroj Gradišci, neprestano podsećamo i Milin unuk, direktni potomak Branislav Ristić i ja - kaže naš sagovornik.

Posle rata vratio se u Miljeviće, oženio se Gospavom i izrodili su šestoro dece. Bavio se stočarstvom i zemljoradnjom, živeo je skromno. O onome što je doživeo u Jasenovcu nije često govorio, samo jednom je sve detalje ispričao snaji Stoji, zaplakao je rekavši da je "i onaj ustaša kog sam ubio, nečije dijete". Posle rata javnost dugo nije znala Ristićevu sudbinu, pa su neki nedostojni to iskoristili da sebi pripišu njegove zasluge: jedan Valjevac godinama je primao Miletovu penziju.

U proboj Jasenovca krenulo je oko 1.100 logoraša, preživelo ih je oko stotinu. Mile je tada imao 27 godina, a za svoj podvig odlikovan je samo Ordenom za hrabrost, 23. po važnosti u SFRJ.