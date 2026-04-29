Ajfelovo čudo usred banatskog peska: Vrščani obnavljaju stogodišnju vetrenjaču u selu Šušara, koja je služila za vodosnabdevanje

MALO vršačko selo Šušara, koje je krajem 19. veka formirano na obodu Deliblatske peščare, imalo je moderan vodovod pre Pariza. Taj sistem pokretala je čelična vetrenjača, čiji su pojedini delovi projektovani i izrađeni u birou Gistava Ajfela, konstruktora čuvenog Ajfelovog tornja. Zato meštani i vole da se po tom pitanju porede sa francuskom prestonicom.

Foto: J.J.Baljak

Ovo svojevremeno tehnološko čudo bilo je u funkciji tačno 50 godina, sve dok u selo nije stigla struja. Tada je vetrenjača otišla u zasluženu penziju, ali i u nezasluženi zaborav. Gradska uprava Vršca sada želi da je obnovi i pretvori u statični spomenik, koji će meštane i posetioce podsećati na vreme kada je Šušara išla u korak sa svetskim inovacijama i, u tom pogledu, bila čak ispred brojnih evropskih metropola.

Priča o ovoj jedinstvenoj vetrenjači počinje 1900. godine, kada se, po nalogu cara Franje Josifa, pristupilo bušenju arterskog bunara. Car nije štedeo novac da pronađe način kako da se iz dubokih peščanih slojeva voda podigne na površinu i distribuira do svakog domaćinstva, jer je Šušara za taj deo Austrougarske imala veliki značaj. Njeni meštani su učestvovali u pošumljavanju tzv. evropske Sahare i time sprečavali da vetar dalje raznosi pesak po ravnici, a tu su dizali i nove vinograde, nakon što ih je u okolini Vršca i Bele Crkve redom poharala filoksera.

Foto: Wikipedia

-Inovativno rešenje stiglo je u vidu monumentalne čelične vetrenjače, visoke oko 30 metara, koja je snagom banatske košave crpela vodu sa dubine od čak 168 metara i gurala je u novoizgrađenu vodovodnu mrežu, dugačku desetak kilometara. Za njenu izradu bio je zadužen proizvođač iz Drezdena, koji je, zbog kompleksnosti sistema, oko konstruisanja angažovao specijalizovani Ajfelov biro – otkriva nam vršački hroničar Ivan Babić.

Bilo je potrebno više od dve godine da se vetrenjača napravi i dopremi do Šušare. Zvanično je puštena u rad 1903, čak 24 godine pre nego što je Pariz dobio savremeni vodovod. Imala je i pomoćni dizel-motor, koji je garantovao da meštani neće ostati žedni ni u danima kada vetar miruje. I tako sve do 1962, kada je u selo dovedena struja, pa se prešlo na efikasnije i tiše električne pumpe.

Obnovljena vetrenjača iz 2012. godine

Brzo se, međutim, zaboravilo da je ova vetrenjača nekada predstavljala Ajfelovo čudo usred Banata. Šamaranje vetrova i nebrige prestalo je tek pola veka kasnije, 2012, kada je tadašnja lokalna vlast uložila silan novac da je obnovi i stavi u funkciju navodnjavanja. To, međutim, nikada nije zaživelo, jer je rekonstrukcija nedovoljno dobro urađena na osnovu šturih originalnih skica. Ulje iz obnovljenog sistema zagađivalo je vodu, a zbog netačnog proračuna snage vetra i jačine nosača krila, propeler je ubrzo skinut. Okretanjem je pravio takvu buku, da je uznemiravo i stanovnike najudaljenijih ulica, a prethodno je i nekoliko elisa otpalo, ugrožavajući bezbednost okolnih kuća.

-Još 2019. želeli smo da je obnovimo, ali nismo imali finansijskih sredstva za realizaciju, pa je projekat istekao. Sada je u toku izrada nove projektno-tehničke dokumentacije, koja podrazumeva da se napravi identična vetrenjača koja se neće okretati, već će stajati samo kao maketa, da podseća na zlatno doba Šušare – kaže, za „Novosti“, gradski većnik Slaviša Maksimović.

Vrednost radova procenjena je na oko četiri miliona dinara, a očekuje se da će do kraja ove godine oni biti i završeni. Tada će ulaz u ovo selo ponovo krasiti stara vetrenjača, kao pandan savremenim vetroturbinama, koje okružuju put od sela Izbišta do Šušare.

Obnovljena vetrenjača, pre nego što je vetar srušio konstrukciju

UGOSTITELjSKI OBJEKAT

U OGRAĐENOM prostoru, u kom se nalazila vetrenjača, postoji i tehnička radionica, kao i napušteni objekat sa tri prostorije, koji može da se pretvori u restoran. Zato lokalna samouprava sada planira da ga proda na licitaciji, kako bi dodatno obogatila turističku ponudu Šušare, koja još od korone važi za omiljenu eko-destinaciju i već ima kategorisan privatni smeštaj. Postoji ideja da se tu iznajmljuju i bicikli, kojima bi lako mogle da se obilaze sve lepote tog dela Deliblatske peščare.