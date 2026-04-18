Svet ikona deo je mog duhovnog puta: Slikar Novica Stanković, od Visokih Dečana do Počajevske lavre u Ukrajini, usavršavao talenat (FOTO)

IGRA u kaleidoskopu sudbine, kao svojevrsni pečat ili samo slučajan sled događaja spojio je put Banatom i onaj kojim odvažno korača Novica Stanković (57), jedan od trenutno najznačajnijih, nadahnutih ikonopisaca u našoj zemlji, čije ikone, čudesne lepote i sjaja, krase brojne svetinje u Ukrajini i Srbiji.

Lično se divi ikonopisanju velikog Uroša Predića rođenog u Orlovatu, a eto, sudbina je odredila, da Novica od 2022. sticajem okolnosti predaje likovno u osnovnoj školi baš u Orlovatu, koja i nosi ime znamenitog slikara.

Rođen u Prizrenu 1969, a slikarstvo diplomirao na Akademiji umetnosti u Prištini, Novica je kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, uživao u rajskim čarima Orahovca, u srcu Metohije. Prvi ozbiljniji susret sa ikonopisom, imao je u ikonopisačkoj radionici manastira Visoki Dečani, gde je upoznao čuvenog majstora, oca Serapiona i ubrzo postao njegov najistrajniji učenik. Pečat sudbine u pasošu Novičinog životnog putešestvija, utisnut je 2013. kada je u Ukrajini, u Dnjepropetrovsku nastavio da usavršava umeće ikonopisa, ali i da uči restauratorski zanat kod čuvene Elene Kolosove iz Jekaterinburga.

Raskršća i sudbinski susreti JEDNO od raskršća u životu spojilo ga je u Ukrajini sa Elenom Jelenom, koju je, gle opet čudne igre sudbine, upoznao u Crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sa Elenom je danas u srećnom braku i imaju sina Stefana (8) i ćerku Mariju (5).

- Ratovi su neizostavni deo moje životne priče. Potresne slike i patnju nosim sa sobom, a sve što sam preživeo Božja je volja. Godine 2022. vratio sam se u Srbiju, posle pet dana putovanja i od tada je Zrenjanin centar sveta koji me okružuje - kaže Novica.

- Svet ikona i moćna duhovna snaga naših svetinja, deo su mene i mog puta na kojem istrajno sledim ono što dušom osetim i uspem da oslikam - kaže Novica, ponosan što je dve ikone, Presvetu Bogorodicu Vitlejemsku i Skoroposlušnicu, darovao svom duhovnom ocu, arhimandritu Stefanu, igumanu manastira Zočište na Kosovu i Metohiji.

Pročulo se brzo da su čudotvorne, baš kao i mnoge druge, koje krase Počajevsku Sveto-uspensku lavru, jednog od najvećih i najznačajnijih pravoslavnih manastira u Ukrajini kanonski pod jurisdikcijom Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije.

- U Ukrajini sam mnogo radio i čuvam uspomene: Hram Svetog Andreja Prvozvanog i Iverski hram Sabora Presvete Trojice, niske su mog ponosa i zadovoljstva, baš kao što je i restauracija dragim kamenom, ikone Presvete Bogorodice Iverske. Uz blagoslov tadašnjeg patrijarha cele Rusije, Alekseja Drugog, Iverska ikona ikonopisana je u Moskvi. Otac Nikolaj, nastojatelj Iverskog hrama u Dnjepropetrovsku, čekao je 18 godina da se ova čudotvorna ikona restaurira, a blagoslov sam dobio ja, kompletno je obnovio, naslikao 12 apostola, uradio pozlatu, gravuru, polirano zlato i ukrasio dragim kamenjem. Zato, ako mogu izabrati najdražu mi ikonu, onda je to upravo ova Presvete Bogorodice Iverske - uz osmeh priča Novica.

Rusija - moj san - RUSIJA je pored Vizantije kolevka pravoslavlja i moj san, a eto po promislu Božjem, otišao sam u Ukrajinu, među bogomolje optočene zlatom, srebrom, dragim kamenjem. U Dnjepropetrovsku sam deset godina danonoćno učio, stvarao, verujući u Gospoda i talenat koji mi je dat - kaže Novica Stanković.

Talenat i ljubav prema crtanju i umetničkom stvaranju, kaže, nasledio je od majke. Na drugoj godini Akademije, imao je predmet tehnologija slikarstva, odnosno ikonografija i već tada je shvatio da je to njegov život. Imao je veliku podršku profesora, koji su prepoznali njegov talenat i veoma cenili umeće da za vreme ispita ikonografije, za koji je bilo dovoljno uraditi pet, on oslika više od deset ikona. Vođen željom da svoj od Boga dar podeli sa drugim ljudima, mnogo ikonopisaca prošlo je kroz njegovu ikonopisačku radionicu, od Dnjepropetrovske oblasti do Metohije.

- Nema uzvišenijeg zadovoljstva od osmeha ikonopisca kada oslika svoju prvu ikonu, uz duhovne besede i iskrena prijateljstva sa polaznicima škole - ističe Novica, koji osim pedagoškog rada u osnovnim školama u Orlovatu, Lukićevu i Elemiru, i u Hramu Svetog arhangela i Ruskoj crkvi u Zrenjaninu, polaznicima otkriva tajne svog zanata u okviru ikonopisačke radionice Sveti Stefan Dečanski.

Uz blagoslov mitropolita banatskog Nikanora, ova škola, u čudotvorni svet ikona, uvela je prvu grupu polaznika, koji su uspešno završili kurs i uz snažne emocije, prošli sve procese ikonopisanja, od crtanja do nanošenja pozlate.

U stanu u najmnogoljudnijem stambenom naselju Bagljaš u Zrenjaninu, Novica je kutak pretvorio u tihu oazu spostvenog ateljea, gde oseti mir i želju da stvara i dostojno nastavi svoj put. Podršku, osim od supruge Jelene, ima i od dece koja su tiha u igri kada tata slika i obavezno poljube svaki paket sa ikonom, kada stigne poštom.

- Da naslikam ikonu, uz duhovnu snagu i poriv, potrebno mi je između dve i tri nedelje - kaže Novica, presrećan što su se tokom ikonopisačke radionice koju drži, neki ljudi u Ruskoj crkvi krstili i venčali.