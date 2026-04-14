Bogorodičin pojas donosi blagodat: Jedna od najvećih hrišćanskih relikvija, koja se čuva na Svetoj Gori, biće proneta u Spasovdanskoj litiji

BROJNE pravoslavne vernike u našoj zemlji obradovala je vest da će u Beograd 20. maja, dan uoči Spasovdana, stići jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta - pojas Presvete Bogorodice, koji se vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i samo izuzetno napušta Atos.

Foto: SPC

Ova relikvija će prvi put biti proneta u Spasovdanskoj litiji u gradu koji Bogorodicu slavi kao zaštitnicu, a biće izložena u Vaznesenjskoj crkvi i Hramu Svetog Save.

Bogorodičin pojas će, kako je planirano, 20. maja svečano biti ispraćen iz manastira Vatoped na Svetoj Gori do broda u manastirskoj luci, koji će ga onda odvesti do luke u Solunu. Zatim put nastavlja do solunskog aerodroma, gde će iguman Jefrem sa relikvijom i sveštenom pratnjom avionom poleteti ka Srbiji. Na beogradskom aerodromu svetinju će uz crkvene i državne počasti dočekati patrijarh srpski Porfirije sa najvišim crkvenim i državnim velikodostojnicima. Đakon Vasilije Bursać, direktor Pokloničke agencije "Dobročinstvo", u razgovoru za "Novosti" kaže da je ovaj događaj od izuzetnog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike.

Foto: SPC

- Ova relikvija je lični predmet Presvete Bogorodice i, kao takva nam donosi blagodat kakvu naš prestoni Beograd i naša otadžbina Srbija nisu vekovima videli i doživeli - kaže đakon Vasilije. - Pred nama je nesumnjivo događaj koji ćemo zauvek pamtiti i koji će ostati upisan u sveštenoj povesti SPC. To je veliki blagoslov Presvete Bogomajke koji, po promislu Božjem, dolazi u naše vreme na sve nas. Svaka hrišćanska duša u Srbiji će osetiti blagodat i radost kojom ta svetinja osenjuje sve gde god se nalazila. Kada je despot Stefan proglasio Beograd srpskom prestonicom, prineo ga je i posvetio upravo Bogorodici. Beograd kao Bogorodični grad konačno će dočekati svetinju, koja sledstveno tome dolazi u svoj dom.

Po njegovim rečima, pojas Presvete Bogorodice doći će u Srbiju i Beograd na jedini mogući način, promislom i milošću Božjom.

- Kako crkveni red i poredak nalažu, patrijarh Porfirije je umolio igumana manastira Vatopeda Jefrema, inače njegovog prijatelja i prijatelja naše Crkve i naroda, da donese ovu svetinju u našu prestonicu povodom gradske slave - kaže đakon Vasilije. - U celom poduhvatu je prisutna i ljubav, kao i trud, Nenada Popovića, ministra zaduženog za oblast društvenog položaja Crkve u zemlji i inostranstvu.

Foto: SPC

Sve svetinje na Svetoj Gori, pa među njima i pojas Presvete Bogorodice, kao jedna od najvećih, zaista retko napuštaju Bogorodični vrt, kako se još naziva monaška sveštena zajednica na Atosu.

- Kada se to događa, postoje stroga pravila koja se tamo poštuju više od hiljadu godina - ističe naš sagovornik. - O svemu tome odlučuje Sveta epistasija, odnosno četvoročlano veće, koje su izabrali predstavnici svih dvadeset manastira na Svetoj Gori i čije je administrativno sedište u Kareji. Prenošenje svetinja se u našoj Crkvi obavlja po tačnom utvrđenim pravilima, uz sve liturgijske činove koji su propisani za takve događaje.

Pojas Presvete Bogorodice jeste napuštao Svetu Goru, ali ne baš često.

- To se uglavnom događalo iz posebnih razloga, koji su svi bili na ukrepljene vere i darivanje nebeskog blagoslova Presvete Bogomajke vernom narodu koji je dočekivao svetinju - kaže đakon. - Kada je ova svetinja u naručju svetog igumana Vatopeda gospodina Jefrema odneta u Rusiju, više od četiri miliona ljudi joj se poklonilo. To dovoljno govori o poštovanju i celebnoj, odnosno lekovitoj za dušu i telo, sili blagodati ove svetinje.

Postoje brojna svedočenja vernika o pomoći i isceljenjima ove relikvije. A kako Crkva tumači ta iskustva, đakon Vasilije objašnjava:

- Čudesnim, baš kako ih i naziva. U Svetom pismu se za čudo Božje upotrebljava i izraz znamenje. Kroz znamenje, kakav je ovaj čudesni i dragoceni pojas Presvete Bogomajke, otkriva se Bog, otkrivaju se ljubavi i sila Božja, blagodat Božja koja je uvek prvenstveni činilac svakog čuda. Da bi se neko čudo desilo, neophodna je i snaga žive vere. Celokupna povest Crkve je ispunjena takvim neprekidnim čudima, odnosno znamenjima Božjim, koja nam milostivi Gospod šalje da nas, po njegovoj bezgraničnoj ljubavi, a po našoj ljudskoj slabosti, uvede i utvrdi u veri. Sveti pojas je pokrivao Bogorodičinu utrobu, dok je u njoj obitavao još nerođeni Gospod Hristos, te se tako na pojas prenela blagodat isceljivanja. Drevna je tradicija svete obitelji u Vatopedu da se pobožnim hodočasnicima, ukoliko to zatraže, daju komadići trake osveštane na samom pojasu Bogorodice. Blagodašću časnog pojasa dešavaju se bezbrojna čuda. I ovom prilikom u Beogradu će se vernima, koji to zatraže, deliti po komadić trake osveštan na samom časnom pojasu Bogorodice.

Na blagoslov i ozdravljenje ĐAKON otkriva da će sa beogradskog aerodroma relikvija biti odneta u Vaznesenjsku crkvu. - Čim svetinja uđe u hram verni narod će moći da priđe i pokloni se svetinji - kaže on. - Naravno, postoje i trenuci kada se iz praktičnih bogoslužbenih razloga neće moći prići kivotu u kojem se čuva pojas Presvete Bogorodice. Sutradan, na dan gradske slave, u porti hrama će biti služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati patrijarh. U toku službe verni narod će moći da priđe svetinji. U večernjim časovima, u 19 sati, kreće Spasovdanska litija, koju će predvoditi patrijarh i u kojoj će se kroz beogradske ulice do Hrama Svetog Save proneti pojas Presvete Bogorodice, radi osveštanja grada i njegovih žitelja. Kada litija dođe do Svetosavskog hrama, svetinja će biti uneta unutra i tada će početi da se služe odgovarajuće službe. Tada, kao i narednih devet dana, pojas Presvete Bogorodice će biti izložen vernom narodu na pomoć, blagoslov, ozdravljenje tela i spasenje duše u Hramu Svetog Save. Svako ko želi moći će da priđe i pokloni se Bogorodičinoj svetinji.

Đakon Vasilije kaže da je tokom službe u agenciji "Dobročinstvo" često pohodio Vatoped.

- Svaki put kada kročim u tu svetu obitelj mene ispuni potpuno nova i jedinstvena blagodat koju to sveto mesto na svakog posetioca obilato izlije. Svaki Srbin sa ljubavlju treba da izgovara reč Vatoped, jer se monah Sava, skoro zamonašeni srpski princ, prvo podvizavao u ovom svetom manastiru i to na način, kako beleži njegov biograf, da se i sam iguman divio njegovom ravnoangelnom podvigu. U Vatopedu su se po prvi put susreli otac i sin, Sveti Simeon i Sveti Sava, kao monasi. Oni su tada zajedno toliko priložili manastiru da se i danas u Vatopedu sa ponosom ističu kao drugi ktitori. U Vatopedu se i rodila blagoslovena ideja da se podigne srpski manastir na Svetoj Gori, Hilandar. Pored mnoštva svetinja, koje se vekovima čuvaju u manastirskoj riznici i brojnim manastirskim hramovima, a među kojima je pojas Presvete Bogorodice, pored dela časnog krsta Gospodnjeg, na kojem je raspet Spasitelj, jedna od najvećih, svaki put kada uđem, u ovaj drugi po veličini i časti svetogorski manastir, imam snažan utisak da sam došao u svoj dom. Toliko je to lepo i snažno. Vatoped je Hilandar pre Hilandara, ako tako mogu da kažem. Velika i značajna svetinja u povesti Srpske pravoslavne crkve.

OD apostola Tome do kneza Lazara PO predanju, Bogorodica je sama isplela pojas od kamilje dlake, kaže đakon. Pojas je posle njenog usnuća predat apostolu Tomi. Kroz istoriju je imao bogato putešestvije od Jerusalima, preko Kapadokije, Carigrada do Bugarske. Posle pobede srpske vojske nad Bugarima, u bici kod Velbužda 1330. godine, zajedno sa delom časnog krsta, prelazi u ruke Srba. Knez Lazar je pojas, kao i deo časnog krsta poklonio manastiru Vatoped, gde se čuva u oltaru manastirske saborne crkve. U manastirskom paraklisu, koji je posvećen pojasu Presvete Bogorodice, nalazi se freska na kojoj knez Lazar u rukama drži i prilaže Vatopedu kivot u kojem se čuva pojas.

Dok svetinja bude u Hramu Svetog Save, održaće se konferencija o vezi Srba i manastira Vatoped od Svetog Save do danas. Biće prikazan i kratki dokumentarni film koji će se takođe baviti tom tematikom. Po blagoslovu patrijarha u Vatoped je otišla filmska ekipa Informativne službe SPC, koja je boravila i snimala nekoliko dana u svetinji. Tom prilikom je snimljen ekskluzivni intervju sa igumanom Jefremom, koji će biti emitovan pred sam dolazak pojasa.

- Časni pojas Vladičice Bogorodice za nas je čudotvorna svetinja, nepresušni izvor isceljenja, neiscrpna i neispražnjiva riznica blagodati Božje, kao i utehe, jer je Presveta Bogorodica blagoizvolela da ovaj blagosloveni deo njene odeće zadobije takvu silu i blagodat. Vrednost pojasa je neiskaziva i neprocenjiva, jer poseduje neiscrpnu i neizbrisivu blagodat Majke Božje, budući da je bio povezan sa njenom ličnošću i životom, kao i sa ličnošću i zemaljskim životom Isusa Hrista. Velika je milost Božja što ćemo mi u našoj zemlji Srbiji, u našem Beogradu, imati blagoslov da i fizički dodirnemo, celivamo i poklonimo se nečemu što je deo neba. Svi, vasceli srpski pravoslani narod, treba da priđe časnom pojasu Presvete Bogorodice u strahu Božjem i u sili žive vere u Gospoda Hrista i njegove Svesvete Majke koja, kao najsvetija od svih ljudi, čini čuda više od bilo kog svetitelja.