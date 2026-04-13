DECU U KINI UČIM I KAKO SE SLAVI VASKRS: Lektorka Nataša Radosavljević Gaberova, o životu u Pekingu (FOTO)

NATAŠA Radosavljević Gaberova, profesor srpskog jezika i književnosti više od 15 godina živi u Kini i radi kao lektor za srpski jezik na Pekinškom univerzitetu za strane studije.

Ovde je vremenom izgradila i svoj život - u Kini se udala, ovde su rođena i njena deca koja pohađaju kineske škole. Nataša je dobila i Svetosavsku nagradu za izuzetne rezultate u promovisanju srpskog jezika, književnosti, istorije, kulture i običaja u dijaspori. U razgovoru za "Novosti" ne krije da ova nagrada za nju predstavlja priznanje za dugogodišnji rad, ali i veliku čast i obavezu:

- Doživljavam je kao potvrdu da je moj trud u očuvanju i širenju srpskog jezika i kulture u Kini prepoznat i vrednovan. Istovremeno, ona me podseća koliko je važno da u ovom poslu budemo posvećeni, jer u inostranstvu lektor ne predstavlja samo sebe kao individuu, nego i zemlju iz koje dolazi.

Prof. Radosavljević Gaberova kaže da njen rad u Pekingu obuhvata nastavu srpskog jezika, književnosti i kulture, ali i teme iz istorije i geografije Srbije. Nastoji, govori nam, da studenti steknu sigurnost u govoru, ali i razumevanje konteksta u kom se jezik koristi. Katedra na kojoj radi je prva u Kini gde se srpski jezik izučava kao glavni strani jezik, još od sedamdesetih godina prošlog veka.

- Sa ekonomskim jačanjem Kine i razvojem saradnje sa Evropom, interesovanje za srpski jezik značajno je poraslo. Nekada se upis organizovao na četiri godine, a danas na svake dve. Pored osnovnih grupa, postoji i izborni kurs srpskog jezika koji pohađaju studenti sa drugih univerziteta u Pekingu. Od prošle godine uveden je i program "Srpski jezik i evropske studije", koji studentima omogućava da steknu sveobuhvatnije znanje. Katedre za srpski jezik otvorene su i u drugim gradovima - u Tijenđinu, Šangaju, Gvangdžou... gde danas rade moji bivši studenti kao profesori - ponosna je naša sagovornica.

Interesovanje za Srbiju - Odnos prema Srbiji u Kini je veoma pozitivan - kaže prof. Radosavljević Gaberova. - Kada sam došla u Kinu 2010, prosečan čovek nije mnogo znao o Srbiji, najčešće su se pominjale dve figure - Valter i Tito. Danas je situacija značajno drugačija. Srbija je prisutna u medijima i interesovanje je veliko i iskreno. Kinezi ne zaboravljaju NATO bombardovanje i podržavaju teritorijalni integritet Srbije. Istovremeno, sve više mladih vidi Srbiju kao mesto gde mogu da studiraju, treniraju različite sportove ili rade.

Za ovih 16 godina radila je sa više od 500 studenata, a mnogi od njih danas rade u kineskim kompanijama koje posluju u Srbiji i regionu, kao i u ministarstvima Kine i diplomatskim predstavništvima. Osim što ih uči da govore srpski, studentima nastoji da približi Srbiju kao živu kulturu - našu tradiciju, književnost, svakodnevni život i vrednosti. U okviru novog programa stiču i šira znanja o Balkanu i Evropi, a u nastavi, kako kaže, voli da povezuje srpsku i kinesku kulturu:

- Srbi su, u poređenju sa Kinezima, nešto otvoreniji u komunikaciji, ali se te razlike postepeno smanjuju kod mlađih generacija. Mladi i u Srbiji i u Kini žele slične stvari - dobro obrazovanje, siguran posao i stabilnu budućnost.

Običaji i tradicija su važan deo nastave. Prof. Radosavljević Geberova se trudi da ih studentima približi konkretnim iskustvom, pa tako za Vaskrs farbaju jaja, razgovaraju o značenju praznika, a za Božić im objašnjava božićne običaje.

- Često studente pozovem kod sebe kući, gde probaju tradicionalna jela koja pripremim i osete atmosferu praznika. Interesantno je da i u kineskoj tradiciji postoje slični običaji - na primer, za kinesku novu godinu se na severu zemlje, u kineske raviole, nezaobilazno jelo praznične trpeze, stavlja novčić kao simbol sreće, što podseća na naš božićni običaj, stavljanja novčića u česnicu, kao znak sreće i prosperiteta. Oba praznika okupljaju porodicu i stvaraju toplu, svečanu atmosferu zajedništva - ne krije radost Nataša.

Na univerzitetu na kom radi izučava se 101 jezik, a svaki ima stranog lektora i kineske profesore. Svi strani lektori žive u dve zgrade u okviru univerzitetskog naselja.