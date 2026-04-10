SKANDAL U VRANJU: Doktor sam sebi napisao izveštaj, pa primorao izabranog lekara da mu otvori bolovanje

O JEDNOM lekaru specijalisti bruji celo Vranje. Doktoru M. Đ. je to pošlo za rukom tako što je, pošto nije bio na radnom mestu kada su ga šefovi potražili, odlučio da sam o sebi napiše izveštaj na osnovu koga je insistirao da mu izabrani lekar - otvori bolovanje.

"Dolazi zbog bola u desnom kolenu" - napisao je M. Đ. sam o sebi i nastavio tako do kraja izveštaja, kao da pregleda nekog drugog: "Po rečima pacijenta (a to je on sam prim. aut.), okliznuo se na stepenice dok je žurio da se javi upravi koji su ga od jutros tražili iz njemu nepoznatih razloga, prilikom čega je uvrnuo u spoljašnjoj rotaciji koleno"...

Dodaje i da je koleno bolno na dodir i sa blagim otokom. Onda samom sebi prepisuje: "Mirovanje pet dana. Nesposoban za rad". Potom je samom sebi kod sebe zakazao i kontrolu - 14. aprila u 13 časova i 30 minuta.

Terapija U IZVEŠTAJU, doktor M. Đ. sebi prepisuje i terapiju koju treba da koristi od 7. do 22. aprila. Tako gel treba da maže dva puta dnevno, jednu tabletu kao i jedan dijetetski suplement da uzme jednom tokom dana, kao i da na kolenu drži led po 10 minuta. Za isti period važi i "pošteda od težih fizičkih aktivnosti".

Iako o ovom bruji i vranjski Zdravstveni centar, menadžment nije želeo da komentariše šta su, ovim povodom, preduzeli. Prema našim saznanjima izabrani doktor je dao izjavu da je pod prinudom i pretnjama, kolegi M. Đ. otvorio bolovanje, ali je zbog te prinude ono - zatvoreno. Međutim, sporni specijalista je juče otišao u privatni dom zdravlja i ponovo otvorio bolovanje, tako da je planirani disciplinski postupak protiv njega sada "na čekanju".

- Mogu samo da potvrdim da se to dogodilo, ali o svim detaljima smo primarno obavestili Ministarstvo zdravlja. Doktor opšte prakse, taj koji mu je otvorio bolovanje je ponašanje kolege upisala u knjigu neželjenih događaja i to je sve što u ovom momentu možemo da kažemo - rekao nam je dobro upućeni izvor.

Navodno je juče zasedala i interna komisija kako bi utvrdila sve činjenice i raščivijala šta se stvarno dogodilo, a direktor Zdravstvenog centra dr Nikola Popović nije odgovarao na naša pitanja, jer za tako nešto, kako je rekao - "nema odobrenje ministarstva".

Do sada - jedinstven primer PO zakonu, pacijent pa makar bio i doktor, ne može sam sebi da otvori bolovanje, što ovaj doduše nije ni učinio.

Pravnici sa kojima smo razgovarali objašnjavaju da se po zakonu, bolovanje otvara na osnovu medicinske dokumentacije i procene izabranog lekara, uz kontrolu RFZO komisije nakon 30 dana. Oni su mišljenja da je u ovom slučaju reč o zloupotrebi službenog položaja, jer niko samog sebe ne može da proglasi nesposobnim za rad, mada niko od tih pravnika sa sigurnošću ne može da tvrdi da je i o kojoj vrsti kršenja zakona reč, zato što se, kako kažu, sa ovakvim slučajem, do sada nije sreo - niko od njih.



Dok je menadžment pokušavao da sačuva identitet lekara, on sam je sopstveni nalaz objavio na fejsbuk-profilu, uz opasku da specijalista po zakonu može "sam sebe da pregleda u svojoj oblasti".