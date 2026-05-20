PRIPREMAO I TORTU OD PEČENIH SKAKAVACA: Zoran Ivanković iz Kikinde ima bogato iskustvo rada u kuhinjama najvećih kruzera (FOTO)

KUVAR iz Kikinde Zoran Ivanković, ima bogato iskustvo rada u kuhinjama najvećih kruzera.

Proputovao je ceo svet, bio na mestima o kojima nije ni mašatao, probao hranu koja kod nas ne postoji i jela koja ne bi ponovo poželeo, radio je sa pripadnicima čak 47 nacija, upoznao bogate i one koji se prave da su takvi, a sve to tokom desetogodišnjeg rada na najvećim svetskim brodovima. U kuhinjama kruzera kuvar Zoran Ivanković (39) iz Kikinde stekao je iskustvo koje sada s lakoćom može primeniti za bilo kojim štednjakom i biti izvrstan član najboljeg tima majstora s varjačom.

- Prvi ugovor sam imao na najvećem brodu na svetu, u čijim kuhinjama radi 350 ljudi, od perača suđa, magacionera, pomoćnika, kuvara i šefova kuhinje. Dnevno se naparavi i do 17.000 obroka, a samo jedan bar pripremi i do 30.000 šoljica kafe. Prošao sam više pozicija od asistenta do prvog kuvara. Sreo sam mnogo ljudi, radio s kolegama iz 47 nacija, a to znači upoznati isto toliko mentaliteta, navika, običaja i reakcija – navodi Ivanković.

Kuvar Zoran Ivanković s kolegama na brodu

Na brodu je upoznao skoro sve kuhinje sveta, ljutu, slatku, začinjenu, egozitčnu. Pripremao je hranu nekoliko nedelja unapred, kako bi svaki gost imao istu porciju posebno dekorisanog jela. Sa svojim timom ispunjavao je različite zahteve gostiju i pravio tortu od skakavaca.

- Bilo je mnogo izazova, ali slana torta od pečenih skakavaca bila je najveće. Putnici su doneli, ne znam kako, jestive pržene insekte. Nisam odoleo i probao sam, ali tri dana posle toga nisam mogao ništa da jedem. Tako nešto ne bih ponovo okusio. Za njih je to bilo uobičajeno, jer su navikli. To je nekakva vrsta skakavaca koja se uzgaja za jelo – opisuje kuvar ne baš prijatno iskustvo za nepca.

BUREK SVI VOLE - Neka jela drugih kuhinja podsećaju na naša, ali imaju druge začine i dodatke. U gulaš se dodaju šampinjoni, grašak i male glavice luka, kao arpadžik. Paprikašu je slično filipinsko jelo, ali se dodaju začini i sosovi koje mi ne koristimo. Kolegama sam pripremao sarmu i teleću čorbi. Filipinci i Indijci bili su oduševljeni, a burek se svima dopao – nabraja nam Zoran Ivanković.

Jedna putnica sa suprugom je, kaže, zakupila deo jednog brodskog restorana i tražila je poseban jelovnik i slatkiš koji do tada nisu pravili. Donela je recept i fotografiju kako desert treba da izgleda. Kuvari i poslastičari ispunili su zadatak, a putnici su zahteve dodatno platili, po visokoj ceni.

- Ima bogatih ljudi koji se ponašaju sasvim normalno, pristojni su i ne izdvajaju se ni garderobom. A ima onih koji glume da su bogati. Ovi drugi su nezgodniji. Jednom je jedan putnik imao zahtev suprotan standardima broda i nije mogao da bude uslužen. Razočarano je rekao da je uzeo kredit da bi putovao, a ne može da dobije sve što želi. Ali ni tada mu nije odobrena želja. Druga putnica mu je odbrusila:“ pa, što si uzeo kredit?!“ - prepričava Ivanković zgode sa gostima.

Na brod je otišao u potrazi za duguročnijim sigurnim poslom, jer u Kikindi i Novom Sadu nije mogao da dobije stalno zaposlenje u struci koje bi mi odgovaralo. Završio je sve kuvarske škole, srednju, specijalizaciju za hladna predjela i fakultet turizma i hotelijerstva. Drugari koji su već radili na brodovima kao konobari, preporučili su mu da pokuša u kuhinjama tih malih gradova na vodi.

- Rad na brodu ima prednosti i mana. Pored iskustva u poslu, upoznao sam ljude iz Niša, Čačka, Crne Gore, Filipina, Poljske, Indije, Kine, Australije, Rumunije. Na brodu naučite da se prilagođavate uz neophodnu toleranciju, uvažavanje, strpljenje, snalaženje i disciplinu. Ljudi sa različitih strana sveta ne reaguju isto na određene situacije. Mana rada na brodovima jeste odvojenost od porodice i prijatelja. Kad sam se vratio ni komšije me više nisu poznavale. Kad sam otišao neki su bili deca, a kada sam se prošle godine vratio, više nisu znali ko sam - priča Ivanković koji je sada profesor kuvarstva u kikindskoj Ekonomsko-trgovinskoj školi.

Svojim učenicima, koji rad na brodovima zamišljaju lakšim nego što jeste, savetuje da pokušaju, a ako dobiju priliku, da odrade dva ugovora, steknu iskustvo i onda odrede šta će dalje. Na kruzere mogu da odu tek kada navrše 21 godinu. On se, za sada, neće vraćati na okeane. Pre epidemije korone dosta naših ljudi je, kaže, radilo na kruzerima, a sada ih je znatno manje.

DUGOTRAJNA PRIPREMA

- Veliki je posao i izazov pripremiti nekoliko hiljada istih porcija hrane. Zato su pripreme složene i jako važne. Za jedan praznik smo za hladno predjelo spremali crveni krompir sa kavijarom i prelivom od pavalake. Na svakom tanjiru su morale da budu tri polovine krompira u obliku zvezde. Nekoliko nedelja unapred isekli smo krompir i držali ga u hladnoj vodi. Nekoliko dana pred služenje na pola smo ga skuvali, pa opet čuvali, da bi ga na kraju dovršili i svi gosti su dobili svežu hranu. Neki krompiri su se polomili, a računa se da će neko zatražiti dodatnu porciju, pa smo pripremili 5.000 porcija. Takva priprema je veliki pritisak, pa u kuhinji ima povišenih tenzija – objašnjava iskusni kuvar.