"Mama volim te" - Voja (24) je "izgovorio" prvi put: Zahvaljujući tabletu, mladić s autizmom može da iskaže u njemu "zarobljene" reči (FOTO)

Voja Petrović (24), mladić s autizmom, koji živi sa samohranom majkom Milicom u Novom Sadu, ne može da govori, ali se odnedavno čuje sve što želi i ima da kaže.

Jedan gest dobrote učinio je da Voja naglas podeli svoj svet sa drugima, a oni da mu pokažu da nije sam i nauče od njega i njegove majke kako je ljubav najveća snaga.

Život je Voji olakšao tablet, koji je poklonila ćerka Mileta Jovanovića, osnivača humanitarne organizacije „Put, istina, život“ iz Žablja.

- Kako da opišem taj osećaj kad kao roditelj vidiš da tvoje dete nosi u sebi toliko razumevanja za druge? Glorija je u školi dobila tablet kao nagradu za rad sa decom kojoj je pomoć najpotrebnija. Mogla je da ga zadrži za sebe, da se igra, uči, zabavlja... Ali je ona odlučila, bez trunke razmišljanja, da ga pokloni. I znali smo kome – priča Jovanović.

Mile već dugo poznaje Milicu i Voju i ističe da ga uvek iznova zadivi to što su uprkos svim izazovima uspeli da sačuvaju pozitivan duh i toplinu.

- Milica je Voji napravila tablu od kartona sa svim slovima, kojom se služio da bi označio ono što želi da kaže. Sećam se našeg prvog susreta, kad mi je tako sastavio reči: „Mile volim te“. To mi se zauvek urezalo u srce. A tablet, Glorijin poklon, doneo nam je priliku da učinimo nešto više – predočava Mile.

Pronašao je aplikaciju koja omogućava da se otkucan tekst čuje, pa je to instalirao na Vojinom tabletu.

- Suze su potekle i Voji, i Milici, i svima nama koji smo bili tu, kad je tablet ozvučio ono što dotle nije mogao da izrazi. Taj veštački glas bio je tako stvaran. Bio je, zapravo, najlepša melodija koju smo čuli – glas deteta koje je godinama ćutalo, a sada je moglo da kaže „mama“ i „volim te“ – opisuje Jovanović.

Dobijeni tablet je, navodi majka Milica, olakšao Voji da iskaže svoje potrebe, želje i osećanja, koji su bili zarobljeni u tišini.

- To i meni mnogo znači - da saznam šta hoće, šta ga boli, šta bi voleo da pojede, gde da idemo... Moj najveći zadatak je da on bude nasmejan i da ne pati – kaže požrtvovana majka.

Voja, dodaje ona, mnogo voli ljude, pa se izuzetno obradovao kad su mu u posetu sa Miletom, kad je već imao tablet, došle Nevena Buča, članica i Jovanka Milivojević, PR grupe „Frajle“.

- Nasmejao mi je srce i dušu rečenicama: „Volim što ste došli“ i „Nevena je lepa i divna“. Zapevala sam i prepoznao je moj glas. Taj osmeh, ta radost... To je trenutak kad shvatiš da muzika nije „samo pesma“. Ona je most, dodir duše – ozarena je Nevena, po čijoj će pesmi „Ljubav na dar“ biti nazvano udruženje za pomoć osobama s autizmom, koje osniva Vojina majka.

ČUJ ME!

Od tableta poklonjenog Voji organizacija „Put, istina, život“ je započela projekat „Čuj me“, s ciljem da svim osobama sa posebnim potrebama, koje imaju teškoće s govorom, omogući da istim „alatom“ komuniciraju sa svojim bližnjima i svim ostalim ljudima.

- Svako ko, poput Voje, ne govori, ima pravo na glas i zaslužuje da bude saslušan – poručio je Mile Jovanović.